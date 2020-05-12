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Общаться на расстоянии, но с пользой: Fishnews организует онлайн-конференции

Регионы Дальнего Востока готовятся к научно-промысловому совету

Подготовку к промыслу лососей, завоз работников на путину, внесение изменений в правила рыболовства представители рыбной промышленности обсудили на площадке «Fishnews Online».

Организацию промысла лососей должен 14 мая рассмотреть Дальневосточный научно-промысловый совет. Всего в этом году в регионе ожидается вылов около 385 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

При организации путины вновь будут использоваться стратегии по регионам - их и рассмотрят на предстоящем заседании ДВНПС.

В Сахалинской области изучили проект стратегии на путину, практически все вопросы урегулированы, сообщил на онлайн-конференции Fishnews руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко. Обсуждение с Росрыболовством нескольких узких моментов планируется продолжить в рабочем порядке.

В этом году как никогда, наверное, эффективно удалось поработать с наукой, многие предложения отраслевого сообщества Сахалинской области отражены в стратегии, рассказал президент региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов. Среди вопросов, которые сейчас требуют особого внимания, он назвал организацию промысла кеты на острове Итуруп. Очень важно, чтобы предприятия здесь отработали эффективно, ведь именно в Южно-Курильской зоне ожидаются основные объемы вылова лосося в Сахалинской области.

По-прежнему рыбаков островного региона волнует оперативность поступления рекомендаций от отраслевой науки. В прошлом году задержки мешали работе предприятий.

На совещании, которое глава Росрыболовства Илья Шестаков проводил 29 апреля, Сахалинская область вновь подняла вопрос об оперативности принятия решений. Руководитель федерального агентства подчеркнул, что задержки недопустимы. «Надеемся, что нас услышали и все рекомендации будут приходить оперативно, мы сможем оперативно принимать решения», - отметил Иван Радченко.

Глава Росрыболовства обратил внимание, что рекомендации в комиссию, которая занимается регулированием промысла анадромных видов рыб, должны поступать в течение 24 часов, напомнил Максим Козлов.

Остаются вопросы по мерам, которые были предложены для регулирования промысла в лососей в Хабаровском крае. А это и ограничения, которые вошли и в проект изменений в правила рыболовства, и запреты, которые включены в проект приказа Минсельхоза по путине 2020 г.

В Приморском крае путина не такая масштабная, как на Камчатке и в Сахалинской области, тем не менее нынешний год ожидается урожайным на горбушу и рыбаки рассчитают, что промысел пройдет успешно, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он также обратил внимание, что в крае компании стараются развивать лососеводство, и выразил надежду, что будет решен вопрос по заводу «Фурманово».

У Ассоциации добытчиков лососей Камчатки вопросов по проекту региональной стратегии нет, сообщил председатель объединения Владимир Галицын. Он отметил, что 7 мая региональная комиссия по анадромным уже определила базовые принципы проведения путины. «При этом основу взяли из стратегии, - отметил руководитель ассоциации. - Стратегия у нас учитывает все нюансы организации лососевых путин прошлых лет».

Если вопросы возникнут, то объединение обязательно их озвучит, подчеркнул Владимир Галицын.

Основным вопросом по подготовке к путине все-таки остается завоз работников из других регионов. Из-за коронавируса прибывающие должны 14 дней находиться в режиме изоляции. На эти новые условия для работы отрасли также обратили внимание участники конференции.

В нынешних условиях очень важно такое обсуждение, отметил представитель ГК «Гидрострой» Сергей Подолян. «Мы осуществляем промысел во многих промысловых районах Дальнего Востока. Проблемы есть. Давайте их решать вместе. Голос региональных ассоциаций должен быть услышан», - подчеркнул он.

К изменениям правил рыболовства - особое внимание

По-прежнему рыбопромышленники Камчатского края рассчитывают, что к путине выйдут изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. В этот документ включили важные поправки по учету уловов лососей, по снятию избыточных ограничений для маломерного флота. Выхода приказа Минсельхоза России ждут и в Сахалинской области.

В то же время остаются вопросы по новым требованиям, которые, согласно проекту правил, могут ввести для судов с живым крабом. «Это приведет к достаточно серьезным затратам целого сегмента отрасли. Мы подготовили свои замечания именно на эту норму. Выступаем против нее», - сообщил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. По самым скромным подсчетам, в результате включения нормы ежегодные потери бизнеса составят от 750 млн до 1 млрд рублей.

О недопустимости нового требования заявил и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Хотелось бы также вернуться к определению специализированного промысла в правилах рыболовства, к вопросам добычи палтуса, рассказал Георгий Мартынов.

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  • Общаться на расстоянии, но с пользой: Fishnews организует онлайн-конференции
  • Какие вопросы остаются перед ДВНПС, обсудили участники онлайн-конференции Fishnews
  • Какие вопросы остаются перед ДВНПС, обсудили участники онлайн-конференции Fishnews
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