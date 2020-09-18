18 сентября 2020 года

Предложения РРПК и нахлебничество косаток: ассоциация Приморья определила актуальную повестку

Совет Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья провел очередное заседание. Обсудили резонансные предложения РРПК по реформированию отрасли, сложности с экспортом морепродуктов, подготовку к Дальневосточному научно-промысловому совету.

О реформах

Участники заседания согласились, что инициативы Русской рыбопромышленной компании деструктивны и направлены на дестабилизацию отрасли. Президент АРПП Георгий Мартынов напомнил про обращение ассоциации в правительство по этому вопросу. Он обратил внимание, что по поручению аппарата правительства письмо рассмотрели Росрыболовство и департамент регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза. «Наше мнение зафиксировано», - подчеркнул глава отраслевого объединения.

Члены совета сошлись во мнении, что дискуссию по реформам продолжать необходимо. Советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров назвал главной ошибкой Русской рыбопромышленной компании нежелание провести диалог внутри отрасли: «Было отринуто сообщество рыбаков – крупных ли, средних ли, мелких ли – никого не спросили».

Об экспорте

Важной темой стали поставки рыбы и морепродуктов за рубеж, сообщает корреспондент Fishnews. «В 2018 году президент подписал так называемый «майский указ». В частности, была поставлена задача по наращиванию экспорта. 8,4 млрд долларов в 2024 году рыбная отрасль должна давать от экспорта. В том числе 2 млрд – от Приморского края», - привел цифры Георгий Мартынов. Таким образом, на государственном уровне должны создаваться условия для развития международной торговли.

На деле ситуация складывается обратная. Не решен вопрос с погранпереходом «Краскино», возникли проблемы из-за нового регламента Росприроднадзора, также рыбопромышленники столкнулись с трудностями в расширении китайского списка экспортеров.

Члены совета договорились продолжить работу в части «Краскино» - добиваться, чтобы погранпереход был отремонтирован, увеличил пропускную способность и функционировал круглосуточно семь дней в неделю. Также АРПП обратится в Российский экспортный центр, Россельхознадзор и Нацрыббезопасность – ведомства попросят связаться с коллегами из КНР и внести ясность в принципы формирования перечней поставщиков.

О ДВНПС

Ассоциация подготовила предложения к повестке дня октябрьского заседания ДВНПС. Они касаются мер по учету жаберных сетей и ограничения их использования, а также ярусного промысла черного палтуса. По мнению АРПП, в связи с объеданием улова косатками нельзя лишать лимитов предприятий, не освоивших в этом году обязательного объема квоты. Кроме того, участники встречи договорились поднять вопрос об исполнении ранее принятых решений Дальневосточного научно-промыслового совета.

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