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Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Иван Радченко: Работаем над мерами поддержки рыбаков

Несмотря на все вызовы этого года, ситуацию в рыбной отрасли Сахалинской области можно в целом охарактеризовать как стабильную, отмечает глава регионального агентства по рыболовству Иван Радченко.

Когда из-за пандемии коронавируса по всей стране вводились ограничения на работу предприятий, останавливались производства, рыбная отрасль Сахалина и Курил – как системообразующая – продолжала функционировать. Проблемы возникли с завозом дополнительных работников на лососевую путину: предприятиям пришлось нести расходы на двухнедельную изоляцию прибывающих людей, их тестирование на коронавирус. Впоследствии было снято требование об обсервации: стали требоваться только справка о здоровье человека и цифровой пропуск.

Областным предприятиям планируют компенсировать расходы на обсервацию работников, прибывающих на путину, напомнил руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко в интервью газете «Fishnews Дайджест». Он сообщил, что сейчас на согласовании находится проект соответствующего постановления правительства Сахалинской области.

Говоря о проектах под инвестиционные квоты, Иван Радченко обратил внимание, что на Северных Курилах запущен современный завод. «Приходилось в ручном режиме помогать, чтобы специалисты государственной инспекции строительного надзора своевременно выехали, осмотрели предприятие. Все это удалось сделать, завод введен в эксплуатацию, его приняла московская комиссия. Теперь компания-инвестор должна получить необходимое заключение, и тогда она сможет со следующего года претендовать на дополнительные объемы квот, - рассказал глава агентства. - В Томаринском районе также завершено строительство завода под инвестиционные квоты. Запуск предприятия запланирован в конце сентября».

Собеседник «Fishnews Дайджест» отметил, что недавнее обновление правил рыболовства для Дальнего Востока решило ряд давних вопросов для рыбопромышленников Сахалинской области.

«Это и изменения по сельди в заливе Терпения – мы давно говорили о необходимости снятия ограничений по срокам промысла. Это и возможность добычи ламинарии водолазами – пользователи обращались, чтобы добавить такой способ. Исключена необходимость получать документы о соответствии требованиям МКУБ для судов длиной менее 12 м. Все это учтено», - перечислил изменения Иван Радченко.

Он добавил, что целый ряд поправок внесен по любительскому рыболовству. Сахалинская область оказалась заложником ситуации, когда законодательно было запрещено использование рыболовных участков в нескольких целях. Таким образом, в регионе практически не осталось мест для сетной добычи лосося.

«Сейчас путина по горбуше уже завершались, но надеемся, что в следующем году рыбаки-любители смогут использовать изменения. В правилах теперь предусмотрены места для добычи горбуши в Сахалинской области сетными орудиями, - напомнил руководитель агентства. - Количество мест для бесплатного лова горбуши в нашем регионе увеличилось с 44 до 54 (полный перечень мест приводится в приложении 4 к правилам рыболовства – прим. ред.)».

Острая тема для рыбаков – законопроект о распространении электронных торгов. Отраслевые объединения заявили об угрозе потери рыболовных участков для предприятий, поправки были доработаны. Сахалинскую область очень волнует судьба этого законопроекта, регион будет следить за его прохождением через Госдуму и Совет Федерации с помощью своих представителей, заверил Иван Радченко.

Другая актуальная проблема областных рыбопромышленников - оформление экспорта живых морепродуктов: краба, морского ежа.

«Считаем выдачу заключения на вывоз абсолютно избыточной нормой. Нужно ее исключить или как минимум вернуть, чтобы документ оформлялся на объем, который выделен пользователю для освоения», - уверен глава агентства.

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НазадМетки: дальний востоккраблососьправительствосахалин
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