Законопроект, угрожавший лишить предприятия участков для промысла, путина в условиях ограничений из-за коронавируса, обновление правил рыболовства – со всеми этими вопросами рыбная отрасль Сахалинской области, как и других регионов Дальнего Востока, столкнулась в этом году. Как в этих условиях шла работа, в интервью Fishnews рассказал руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко .

– Иван Борисович, как складываются дела в рыбной отрасли Сахалина и Курил, учитывая, что в этом году экономике пришлось перестраиваться из-за пандемии?

– В целом ситуацию в отрасли можно охарактеризовать как стабильную. Когда по всей стране вводились ограничения на работу предприятий, останавливались производства, рыбная отрасль – как системообразующая – продолжала функционировать. Проблемы возникли с завозом дополнительных работников на лососевую путину: предприятиям потребовалось нести расходы на двухнедельную изоляцию прибывающих людей, их тестирование на коронавирус.

На заседании инвестиционного совета в мае глава нашего региона Валерий Лимаренко сообщил, что будет рассмотрена возможность компенсировать предприятиям расходы на обсервацию работников, прибывающих на путину. Сейчас на согласовании находится проект постановления правительства Сахалинской области – через месяц ожидаем выхода этого документа, позволяющего частично возместить рыбакам затраты за счет региональных средств. Облегчает ситуацию то, что вскоре было снято требование об обсервации: после этого стали требоваться только справка о здоровье человека и цифровой пропуск. То есть дополнительные расходы в связи с этим понесли те, кто завозил людей в мае-июне.

– В Сахалинской области реализуются проекты под инвестиционные квоты. Однако для того, чтобы под новые заводы были выделены объемы вылова, производства должна принять межведомственная комиссия. Инвесторы переживали, как будет организована приемка, когда из-за пандемиии ограничены передвижения по стране. Как с этим справились предприятия?

– На Северных Курилах запущен современный завод, приходилось в ручном режиме помогать, чтобы специалисты государственной инспекции строительного надзора своевременно выехали, осмотрели предприятие. Все это удалось сделать, завод введен в эксплуатацию, его приняла московская комиссия. Теперь компания-инвестор должна получить необходимое заключение, и тогда она сможет со следующего года претендовать на дополнительные объемы квот. В Томаринском районе также завершено строительство завода под инвестиционные квоты. Запуск предприятия запланирован в конце сентября.

В регионе реализуются проекты не только под инвестквоты. И здесь возникли сложности с приглашением иностранных специалистов, занимающихся наладкой оборудования. К сожалению, это приводит к задержкам с вводом объектов в эксплуатацию.

– Лососевая путина на островах еще не завершена, но, думаю, некоторые предварительные итоги уже можно подвести?

– У нас практически везде завершился промысел горбуши, за исключением Южных Курил. По оперативным данным, вылов этого вида тихоокеанских лососей превысил 70% от рекомендованного объема: предприятия добыли свыше 32 тыс. тонн. Были отдельные участки, где прогноз не оправдался.

В путину был введен ряд ограничений. Устанавливались проходные дни. Своевременно, до начала промысла, выпущен приказ Минсельхоза России об ограничении длины центрального крыла ставного невода.

Из-за депрессивного состояния тихоокеанских лососей не открывали промысел горбуши в заливе Анива. Специалисты Сахалинского филиала Главрыбвода отмечают хорошее заполнение рек в Анивском районе. Если браконьеры не вырежут лосося и не будет природных катаклизмов, ожидается достаточный скат и уже через несколько лет наука сможет рекомендовать открыть промысел.

– Вы упомянули пропускные периоды. Вокруг проходных дней в Сахалинской области шли дискуссии: насколько введение таких ограничений вообще необходимо, как их нужно устанавливать. Планировалось попробовать и альтернативный способ для пропуска лосося – не навешивать сетное полотно на определенном расстоянии.

– К сожалению, хотя этот альтернативный способ и был предусмотрен стратегией, в этом году мы его использовать не смогли. По мнению Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, такой способ не предусмотрен правилами рыболовства: поднятие крыла не будет считаться проходным днем, так как в ловушки будет попадать рыба.

В целом да, есть вопросы к введению проходных дней. Случается, что рыба еще не подошла, а наука уже рекомендует установить пропускные периоды. Наша позиция и позиция предприятий: нужно открывать промысел, исходя из фактических подходов.

– А какая ситуация с промыслом кеты?

– На сегодняшний день (материал готовится в середине сентября - прим. ред.) он только начинается, кета пока более-менее активно ловится в Корсаковском и Долинском районах. На южных Курильских островах небольшие подходы. По прогнозу науки, рыба должна подойти после 20-х чисел сентября. Поэтому мы ждем это время, потом будет понятно, насколько прогноз науки оправдан.

– Хотелось бы также обсудить обновление правил рыболовства. Вышел приказ Минсельхоза, хотя и несколько позже, чем ждали изначально. Какие моменты можно отметить?

– Это и изменения по сельди в заливе Терпения – мы давно говорили о необходимости снятия ограничений по срокам промысла. Это и возможность добычи ламинарии водолазами – пользователи обращались, чтобы добавить такой способ. Исключена необходимость получать документы о соответствии требованиям МКУБ для судов длиной менее 12 м. Все это учтено.

Целый ряд изменений внесен по любительскому рыболовству. Сахалинская область оказалась заложником ситуации, когда законодательно было запрещено использование рыболовных участков в нескольких целях. Таким образом, в регионе практически не осталось мест для сетной добычи лосося. Мы заранее искали решение проблемы, подготовили изменения в правила рыболовства, однако приказ об изменении правил рыболовства больше месяца проходил регистрацию в Минюсте. Сейчас путина по горбуше уже завершались, но надеемся, что в следующем году рыбаки-любители смогут использовать изменения. В правилах теперь предусмотрены места для добычи горбуши в Сахалинской области сетными орудиями. Количество мест для бесплатного лова горбуши в нашем регионе увеличилось с 44 до 54 (полный перечень мест приводится в приложении 4 к правилам рыболовства – прим. ред.).

– Стоит отметить, что правилами установлены требования к сетям, которые могут использовать рыболовы-любители.

– Да, это и длина сети до 30 м, и высота стенки до 3 м, и расстояние между сетями. Также с этого года все сетные орудия добычи должны быть зарегистрированы и промаркированы. Это, на наш взгляд, поможет облегчить контроль за выполнением правил рыболовства.

– Сахалинская область по-прежнему рассчитывает принять участие в эксперименте, когда рыбакам-любителям будет предоставлена возможность продавать свои уловы?

– Губернатор направил в адрес заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко письмо о том, что мы активно участвовали в разработке этого законопроекта и считаем необходимым, чтобы Сахалинская область также вошла в перечень пилотных регионов. Рассчитываем, что рыбаки-любители получат возможность законно продавать уловы и на столах жителей нашей области будет больше рыбы.

– Еще одна острая тема, которая обсуждалась весь последний месяц, – это законопроект о распространении в отрасли электронных торгов. Отраслевые объединения вовремя заявили об угрозе потери рыболовных участков для предприятий, которую создавал документ. Поправки были доработаны. Какова здесь позиция региона? Будете ли следить за прохождением законопроекта через Госдуму и Совет Федерации.

– Конечно, будем, и в Государственной думе, и в Совете Федерации есть представители Сахалинской области. Судьба этого законопроекта нас очень сильно волнует. Перед внесением в правительство документ обсуждался, сейчас предложена более-менее нормальная формулировка, позволяющая уже работающим предприятиям после завершения срока действия договоров для получения участков выходить на конкурс, а не на аукцион.

Как и в других регионах, у нас есть проблема с перечнем участков. Дело в том, что практически во всех договорах в Сахалинской области для описания участка использовано географическое наименование, без географических координат. С другой стороны, есть требование об их указании. Если вносить изменения в действующие договоры, давая описание в географических координатах, то могут произойти существенные изменения – по протяженности участка вдоль береговой линии, его площади. Федеральное агентство по рыболовству при обсуждении законопроекта также активно включилось в эту тему и запросило у регионов, в том числе у нас, какие есть проблемы с формированием перечней участков. Мы еще раз проинформировали Росрыболовство о наших вопросах.

– Важная для предприятий Сахалинской области тема – с оформлением экспорта живых морепродуктов: краба, морского ежа.

– Запросили позицию по этому вопросу Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора. В ведомстве настаивают, что функция по выдаче заключения на вывоз важна, она позволяет отслеживать законность добытых водных биоресурсов. Хотя у нас есть различные виды контроля при промысле, транспортировке уловов и продукции из них. Росприроднадзор выдает документ без фактического осмотра водных биоресурсов, только на основании документов.

Считаем выдачу заключения на вывоз абсолютно избыточной нормой. Нужно ее исключить или как минимум вернуть, чтобы документ оформлялся на объем, который выделен пользователю для освоения.

– Вы недавно были в поездке по Курильским островам, обсуждались разные перспективные проекты. Как общие впечатления? Какими будут дальнейшие направления развития рыбного хозяйства на Южных Курилах?

– В районе южных Курильских островов развивается промысел сардины-иваси, скумбрии – предприятия очень активно работают там, модернизируют береговую базу, приобретают современные суда. Однако требования законодательства не успевают меняться исходя из современных условий промысла, методов лова водных биоресурсов. Именно поэтому добытчики иваси столкнулись с проблемой. Улов идет на судно-приемщик непосредственно из орудия лова добывающего судна, например по рыбонасосу. Однако непонятно, как оформлять такой промысел.

В целом отрасль на Курилах прекрасно демонстрирует развитие. Наука решила создать на Итурупе подразделение по изучению тихоокеанских лососей. На сегодняшний день этот остров является лидером по искусственному воспроизводству лососей, так что, я думаю, работы будет много и со временем она принесет пользу.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета «Fishnews Дайджест»

Сентябрь 2020 г.