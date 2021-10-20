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О важности эффективного взаимодействия с законодателями говорили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews

Отраслевой посыл: главы ассоциаций рассказали о работе с законодателями

Госдуме нового созыва предстоит обсуждать важнейшие для рыбной отрасли законопроекты — по налоговому регулированию и, вероятно, квотам вылова. А значит, очень важно эффективное взаимодействие с законодателями, отметили руководители ассоциаций на конференции Fishnews.

Дума восьмого созыва приступила к работе. Определены составы комитетов, спикер и вице-спикеры ГД. Так, председателем комитета по аграрным вопросам остается Владимир Кашин, курировать АПК и рыбохозяйственный комплекс в статусе вице-спикера Госдумы продолжит Алексей Гордеев.

И новичкам, и старожилам нижней палаты парламента предстоит участвовать в подготовке важных для отрасли изменений. После многолетних обсуждений на рассмотрение депутатов правительство внесло проект по сбору за пользование водными биоресурсами — с новыми ставками и новым подходом к льготам. В Думу отправился законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов. Федеральные ведомства также уже сообщили о разработке новых инициатив по квотам добычи.

Отрасль находится не на самом простом отрезке своего существования — и депутатам Госдумы, и их коллегам в Совете Федерации предстоит много работы, отметил на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Законодателям стоит обратить внимание прежде всего на создание понятных условий для бизнеса на перспективу, уверен руководитель АРСО. Сейчас такой ясности нет — власти говорят и про аукционы, и про второй этап инвестиционных квот. Такая неопределенность отрицательно сказывается на инвестиционной активности, считает Максим Козлов. Речь даже уже идет не о том, чтобы изменения нравились рыбопромышленникам, — хочется хотя бы понять, какие планы у государства.

Сейчас руководители отраслевых ассоциаций нацелены на плотное взаимодействие с Думой нового созыва. При этом главы объединений отметили успешный опыт работы с Советом Федерации и комитетом по аграрно-продовольственной политике и природопользованию — сенаторами Алексеем Майоровым, Сергеем Митиным, Людмилой Талабаевой и другими.

Представлять Приморский край в палате регионов продолжит Людмила Талабаева. «Мы продолжим нашу совместную работу с Людмилой Заумовной», — подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

На системной основе выстроена работы с Федеральным Собранием у отраслевой общественности северных регионов, отметил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Он подчеркнул, что на Северном бассейне бизнес-сообщество против каких-либо вторых этапов инвестквот и готово отстаивать свою позицию, опираясь на статистические данные.

Представители рыбной промышленности рассчитывают продолжать работу и с региональными парламентами. Для Хабаровского края важно решение как общеотраслевых вопросов — по квотам, налоговым изменениям, — так и проблем с местной спецификой, обратил внимание президент региональной ассоциации Сергей Рябченко. «Есть много вопросов, к которым хотелось бы подключать парламентариев», — заявил о взаимодействии с депутатами краевого и федерального уровней руководитель объединения.

В онлайн-конференции участвовали президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

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