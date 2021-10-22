Ассоциация Приморья участвует в обсуждении главных вопросов отрасли

Совет Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья обсудил возможное продолжение программы инвестиционных квот — объединение участвует в ключевых мероприятиях по этой теме на федеральном уровне.

Руководство ассоциации принимало участие в круглом столе, на котором обсуждались перспективы механизма инвестиционных квот в преддверии ВЭФ, а также непосредственно на специальной сессии в рамках форума. Ключевой темой стало, под строительство каких объектов выделять квоты в рамках второго этапа (если власти решает его продолжить) — судов или береговых заводов. Росрыболовство предложило пропорцию между флотом и берегом 50% на 50%, напомнил президент ассоциации Георгий Мартынов. Большинство выступающих на круглом столе и сессии поддержали важность развития береговых мощностей, добавил он.

Инвестиционные квоты обсуждались и на круглом столе, который организовал профильный комитет Совета Федерации. Одна из ключевых рекомендаций - нужно дождаться результатов реализации первого этапа инвестквот, проанализировать эти итоги, и только потом рассматривать возможности второй волны.

Поднята была и тема донаделения квотами участников первого этапа: на круглом столе отмечена неприемлемость такого подхода, обратил внимание первый вице-президент ассоциации Александр Васьков. Если будет такая «добавка», это полностью противоречит изначально установленным условиям программы, прокомментировал Георгий Мартынов.

К интересным выводам подталкивает и совместное заседание общественных советов при Росрыболовстве и Федеральной антимонопольной службе. Георгий Мартынов входит в состав ОС при Федеральном агентстве по рыболовству, Александр Васьков — в совет при ФАС.

Антимонопольное ведомство высказало свою позицию по будущему распределению квот: дождаться завершения действия уже заключенных договоров и только потом пересматривать условия. Принцип «обходиться без резких движений» очень импонирует бизнесу.

Также на совместном заседании АРПП подняла проблему фальсификации на рынке рыбной продукции, в том числе консервов. Подделка бьет по интересам потребителей и добросовестных производителей. Проблема серьезная и ее, возможно, стоит вынести на рассмотрение межведомственной рабочей группе при Генпрокуратуре — заседание планируется в ноябре, сообщил Георгий Мартынов.

Ассоциация принимала участие и в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

На совете АРПП президент объединения также рассказал о работе в рамках механизма «регуляторной гильотины» в рыбной отрасли. Бурную реакцию вызвал проект новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы — отраслевое сообщество активно добивается, чтобы документ не создал непреодолимых барьеров для работы промысловых предприятий, сообщает корреспондент Fishnews.

Среди важных изменений, которые в ближайшее время, очевидно, ждут рыбопромышленников, — новая система расчета сбора за пользование водными биоресурсами. После многолетних обсуждений такой законопроект внесло в Госдуму правительство. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья поддерживает позицию ВАРПЭ о необходимости не использовать при расчетах коэффициент-дефлятор: его применение не позволит учитывать реальную ситуацию на рынке. Также нужно убрать ограничения по срокам действия налоговой преференции для градо- и поселкообразующих организаций.

На совете АРПП обсудили и перспективы выставления на аукционы крабовых квот, продажу рыбопродукцию на организованных торгах, ситуацию в автомобильном пункте пропуска «Краскино».

Руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Алексей Байталюк рассказал о перспективах обновления научно-исследовательского флота для отрасли. Замглавы агентства по рыболовству Приморского края Сергей Наставшев пригласил компании участвовать в нацпроекте по повышению производительности труда.

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