Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Квоты на вылов, участки для промысла, налоговая реформа в рыбной отрасли — эти и другие вопросы рассмотрели на собрании Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области подвела итоги за 2021 г. Большое поле для работы по-прежнему остается в снятии избыточных барьеров в сфере госрегулирования рыбной отрасли.

Президент ассоциации Максим Козлов рассказал о состоявшейся в октябре встрече рыбопромышленников с вице-премьером Дмитрием Григоренко, курирующим административную реформу. Максим Козлов тогда отметил, что рыбная отрасль пока не ощутила особого эффекта в плане снятия избыточных административных барьеров. «Рыбохозяйственный комплекс, я так считаю, на сегодняшний день не претерпел существенных изменений в части проверок», — полагает президент АРСО. Пресс, возможно, в каких-то сферах даже усилился. Вице-премьер попросил представителей бизнес-сообщества подготовить докладную записку и пообещал отдельно рассмотреть ситуацию в рыбном хозяйстве.

Проблематика государственной экологической экспертизы в рыбной отрасли оказалась актуальной не только для аквакультуры, но и, как ни странно, для промысловых предприятий. АРСО совместно с коллегами из других дальневосточных регионов включилась в решение вопроса. Напряжение, когда предприятиям грозила административная ответственность, удалось снять. Подготовкой предложений по изменению законодательства в этой сфере занимается специальная рабочая группа Общественного совета при Росрыболовстве. Максим Козлов активно участвует в ее деятельности. Тема непростая, отраслевой регулятор здесь должен искать решения совместно со структурами Минприроды.

Важно для предприятий и снять вопросы в сфере ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщает корреспондент Fishnews. Новые правила ВСЭ должны вступить в силу с 1 марта 2022 г. При этом по-прежнему, несмотря на то, что бизнес поднимал эту тему еще несколько лет назад, остается проблема: как исполнять требование по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы сырца, направляемого на переработку? Непонятно, как организовать такой процесс в условиях путины, если для осуществления ВСЭ требуются специалисты системы госветслужбы, отметил Максим Козлов. При этом, добавил он, уже есть примеры возбуждения административных дел в других регионах. Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил обращение по этому поводу в правительство РФ. В Минэкономразвития предложили вернуться к обсуждению правил — эта работа будет продолжена совместно с Центром стратегических разработок.

Вместе с коллегами из Ассоциации добытчиков лососей Камчатки АРСО будет добиваться доработки законопроекта об электронном промысловом журнале. Госдума приняла проект закона об ЭПЖ в первом чтении, ко второму нужно устранить риски для работы небольшого флота.

Руководство ассоциации рассказало о перспективах принятия обновленных правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. С учетом новых особенностей выпуска таких документов, получается, что приказ Минсельхоза вступит в силу не раньше 1 марта следующего года. Между тем в правилах заложен ряд важных для рыбаков Сахалинской области положений. Сейчас рассматриваются возможности по более оперативному выходу изменений — об этом говорилось на недавнем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС).

Ассоциация продолжает участвовать в деятельности межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре. Одна из важнейших тем — борьба с браконьерством. Чтобы она была более эффективной, нужно вносить изменения в законодательство — установить ответственность не только за незаконный вылов, но и за хранение, транспортировку и скупку незаконно добытого, считают в АРСО. За такие ужесточения выступила в ноябре на заседании рабочей группы Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Отдельно Максим Козлов остановился на работе в составе Общественного совета при Росрыболовстве. Впервые удалось провести совместное заседание с Общественным советом при ФАС. При этом антимонопольная служба выступила со своей позицией по будущему распределения квот: от исторического принципа ведомство все же считает нужным отказаться, но условия действующих договоров не должны меняться, а при новых процедурах уже работающие предприятия должны получить определенное преимущество. И здесь участие в обсуждении новых правил - очень важно для бизнеса, уверен Максим Козлов.

На собрании АРСО подробно остановилась на программе инвестиционных квот и второму этапу квотных аукционов. Представители ассоциации участвуют в обсуждении механизмов предоставления права на вылов на различных площадках.

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