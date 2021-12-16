Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Квоты на вылов, участки для промысла, налоговая реформа в рыбной отрасли — эти и другие вопросы рассмотрели на собрании Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Точек приложения сил — хватает

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области подвела итоги за 2021 г. Большое поле для работы по-прежнему остается в снятии избыточных барьеров в сфере госрегулирования рыбной отрасли.

Президент ассоциации Максим Козлов рассказал о состоявшейся в октябре встрече рыбопромышленников с вице-премьером Дмитрием Григоренко, курирующим административную реформу. Максим Козлов тогда отметил, что рыбная отрасль пока не ощутила особого эффекта в плане снятия избыточных административных барьеров. «Рыбохозяйственный комплекс, я так считаю, на сегодняшний день не претерпел существенных изменений в части проверок», — полагает президент АРСО. Пресс, возможно, в каких-то сферах даже усилился. Вице-премьер попросил представителей бизнес-сообщества подготовить докладную записку и пообещал отдельно рассмотреть ситуацию в рыбном хозяйстве.

Проблематика государственной экологической экспертизы в рыбной отрасли оказалась актуальной не только для аквакультуры, но и, как ни странно, для промысловых предприятий. АРСО совместно с коллегами из других дальневосточных регионов включилась в решение вопроса. Напряжение, когда предприятиям грозила административная ответственность, удалось снять. Подготовкой предложений по изменению законодательства в этой сфере занимается специальная рабочая группа Общественного совета при Росрыболовстве. Максим Козлов активно участвует в ее деятельности. Тема непростая, отраслевой регулятор здесь должен искать решения совместно со структурами Минприроды.

Важно для предприятий и снять вопросы в сфере ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщает корреспондент Fishnews. Новые правила ВСЭ должны вступить в силу с 1 марта 2022 г. При этом по-прежнему, несмотря на то, что бизнес поднимал эту тему еще несколько лет назад, остается проблема: как исполнять требование по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы сырца, направляемого на переработку? Непонятно, как организовать такой процесс в условиях путины, если для осуществления ВСЭ требуются специалисты системы госветслужбы, отметил Максим Козлов. При этом, добавил он, уже есть примеры возбуждения административных дел в других регионах. Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил обращение по этому поводу в правительство РФ. В Минэкономразвития предложили вернуться к обсуждению правил — эта работа будет продолжена совместно с Центром стратегических разработок.

Вместе с коллегами из Ассоциации добытчиков лососей Камчатки АРСО будет добиваться доработки законопроекта об электронном промысловом журнале. Госдума приняла проект закона об ЭПЖ в первом чтении, ко второму нужно устранить риски для работы небольшого флота.

Руководство ассоциации рассказало о перспективах принятия обновленных правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. С учетом новых особенностей выпуска таких документов, получается, что приказ Минсельхоза вступит в силу не раньше 1 марта следующего года. Между тем в правилах заложен ряд важных для рыбаков Сахалинской области положений. Сейчас рассматриваются возможности по более оперативному выходу изменений — об этом говорилось на недавнем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС).

Ассоциация продолжает участвовать в деятельности межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре. Одна из важнейших тем — борьба с браконьерством. Чтобы она была более эффективной, нужно вносить изменения в законодательство — установить ответственность не только за незаконный вылов, но и за хранение, транспортировку и скупку незаконно добытого, считают в АРСО. За такие ужесточения выступила в ноябре на заседании рабочей группы Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Отдельно Максим Козлов остановился на работе в составе Общественного совета при Росрыболовстве. Впервые удалось провести совместное заседание с Общественным советом при ФАС. При этом антимонопольная служба выступила со своей позицией по будущему распределения квот: от исторического принципа ведомство все же считает нужным отказаться, но условия действующих договоров не должны меняться, а при новых процедурах уже работающие предприятия должны получить определенное преимущество. И здесь участие в обсуждении новых правил - очень важно для бизнеса, уверен Максим Козлов.

Что по квотам

Власти уже заявили достаточно четко, что в сфере распределения квот на вылов надвигаются новые реформы. Государство все-таки решило пойти по пути инвестиционных квот. В этом случае очень важно принимать участие в разработке деталей программы — требований к объектам инвестиций, к инвестпроектам и т.д., подчеркнул руководитель АРСО.

В сентябре характеристики второго этапа инвестквот обсуждались на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с участием представителей крупнейшего бизнеса. Большинство высказалось за то, что стимулировать нужно не только флот, но и берег, напомнил Максим Козлов. Пересмотр акцентов в пользу берега поддерживает и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщил руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко. Областные власти считают такой подход правильным с учетом отдачи для экономики территорий.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал высокую оценку береговым заводам во время поездки на Курилы, отметил Максим Козлов.

Важнейший вопрос: с какого времени будет запущен второй этап квотных реформ. На совещании у вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева многие представители отрасли подчеркнули: нельзя переходить ко второй волне по флоту без подведения итогов первого раунда, рассказал Максим Козлов. Ни одного крупнотоннажного судна, построенного по программе, на Дальневосточном бассейне еще не работает. И уже неоднократно говорилось, что надо учитывать возможности судостроителей. А верфи и сами признают, что не успевают.

Других проблем также хватает. Компании переживают, как скажется на них дальнейшее урезание «исторической квоты». Как отразится перераспределение на действующем флоте, ведь он уже есть, его тоже надо обеспечивать ресурсом? При этом сырьевая база не остается неизменной, к сокращению квот в силу административных решений может добавляться и снижение общего допустимого ресурса в целом. Непонятно, какие последствия перераспределение квот повлечет для экономики региона.

Вопросы вызвал и приказ о распределении квот по пользователям на 2022 г. Предприятия не понимают, откуда такое сокращение квот добычи в морских водах, если объекты под инвестквоты еще не вводятся в эксплуатацию. Собрание АРСО решило обратиться в Росрыболовство по этой проблеме.

Ассоциация рассчитывает высказать свои доводы и по поводу рискованности выставления на аукционы квот добычи особо ценных объектов промысла — гребешка, морских ежей и других. Еще одна точка приложения сил на перспективу — участие в подготовке критериев распределения рыболовных участков.

Президент АРСО поблагодарил компании за большую работу по проведению соревнований по любительской рыбалке «Сахалинский лед» и Дня рыбака. Важно и то, что пользователи откликаются на необходимость участия в программе по повышению доступности рыбной продукции для жителей региона.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области расширяет свой состав, в нее вступило еще четыре участника. Готовность войти в АРСО выражают и компании из других регионов. Но объединение сохраняет региональный принцип, отметил Максим Козлов.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Декабрь 2021 г.