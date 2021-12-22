Успех минтаевой путины определит комплекс факторов

Предстоящая минтаевая путина в Охотском море обещает быть благоприятной с точки зрения промысловой обстановки. Однако есть ряд вопросов в сфере регулирования работы рыбаков, влияет и ситуация в Китае, отметили участники конференции Fishnews.

С 1 января в Охотском море стартует важнейшая для российской рыбной промышленности минтаевая экспедиция. Всего наука рекомендовала к освоению в следующем году 956 тыс. тонн. Это несколько меньше ОДУ на 2021 г., но такое снижение отражает динамику запасов, отметил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак на конференции Fishnews Online.

«Наука обещает нам неплохую промысловую обстановку», — рассказал руководитель объединения. Ледовая обстановка ожидается на уровне среднемноголетних значений, Сценарий путины также прогнозируется традиционный: суда начнут работу с Камчатско-Курильской подзоны и постепенно будут перемещаться в Западно-Камчатскую подзону, а затем — в Северо-Охотоморскую.

По данным ученых, рыбаков ждет благоприятный размерный состав уловов, в уловах будет доминировать рыба в возрасте 6-9 лет, а прилов молоди будет незначителен. Это значит, что тренд на наращивание выпуска филе минтая будет усиливаться. Алексей Буглак сообщил, что прогнозы по выпуску филе в этом году оправдались: объем производства достигнет 100 тыс. тонн. В этом году добавилось несколько судов, рассчитанных на выпуск такой продукции, и переоборудование флота продолжается. Еще около 20 тыс. тонн филе и минтаевого сурими в копилку производства продукции глубокой переработки по итогам года внесут береговые заводы, рассказал руководитель АДМ.

«Задача максимального фокуса на выпуске филе сохраняется. Рынок филе благоприятный, там хороший спрос, хорошая цена», — отметил Алексей Буглак.

Однако успешная путина — это комплекс факторов, и не только природных. На динамику промысла и объемы добычи продолжит влиять ситуация в Китае, обратил внимание президент АДМ. Китайский порт Далянь закрыт, Циндао работает, но в ограниченном формате, и принимает рыбу только в рефконтейнерах.

Ожидаются и изменения в регулировании. Причем как в России, так и за рубежом. С 1 января 2022 г. вступают в силу новые требования к маркировке импортирумемой в КНР продукции. Пока у российского бизнеса сохраняются вопросы к реализации этих нововведений на практике. В частности, непонятно, как выполнить требование указывать на упаковке информацию о задействованном транспортном флоте и холодильниках. «При производстве продукции на рыбопромысловых судах предприятия объективно не располагают информацией, на каком транспорте эта продукция будет перевозиться и на каком складе-холодильнике храниться», — прокомментировал Алексей Буглак.

Известно, что Россельхознадзор, Росрыболовство и другие российские ведомства прорабатывают вопросы, связанные с новыми требованиями, с китайскими коллегами. Но бизнес ждет официальных разъяснений.

Есть вопросы и по национальному регулированию. С 1 января начнут действовать новые требования к выдаче разрешений на добычу — с привязкой к таможенному оформлению судов в России. Но нет, например, в нормативных документах информации о том, каким документом подтверждать факт таможенного декларирования, обратил внимание президент АДМ.

Ситуация с Китаем еще ярче высветила важность обеспечения инфраструктуры для приема российской рыбы на родном берегу. Переориентация российского рыбного экспорта с Китая станет драйвером создания новых перерабатывающих и логистических мощностей, считают специалисты Россельхозбанка. Эта база, по их мнению, повысит маржинальность и после открытия рынка КНР.

После того как начали действовать требования Китая по поставкам рыбы в контейнерах, российские портовые предприятия — ВМРП, «Далькомхолод» — отреагировали на потребности рынка и перестроились под такую систему отправки, обратил внимание президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Владивостокской морской рыбный порт сделал акцент на обустройстве рефрижераторного контейнерного терминала. ВМРП строит и новый холодильный складской комплекс более чем на 7 тыс. тонн. Все эти новые площадки позволят существенно улучшить логистику. Но мешают работать судебные тяжбы по аренде причалов с Нацрыбресурсом, отметил руководитель АРПП. Хотелось бы, чтобы портовики могли продолжать реализацию инвестпроектов в спокойных условиях.

Георгий Мартынов также сообщил, что ассоциация продолжает работу с Россельхознадзором, чтобы была возможность проводить оформление, не дожидаясь полной выгрузки коносаментной партии, — это помогло бы ускорить процесс.

Среди позитивных событий руководитель ассоциации отметил ввод в строй «Далькомхолодом» холодильника на 7,5 тыс. тонн.

В онлайн-конференции также приняли участие президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, представители Приморского регионального филиала Россельхозбанка, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. В качестве слушателей присутствовали представители Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

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