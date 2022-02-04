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Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Кирилл Колончин: ВНИРО сегодня может решать любые задачи для отрасли

Сейчас и на обозримую перспективу ВНИРО является научным базисом инновационной деятельности для завоевания и удержания Россией лидирующих позиций в рыболовстве, подчеркнул глава института Кирилл Колончин.

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин в интервью Fishnews напомнил о достигнутых результатах, обрисовал планы отраслевой науки на 2022 г. и рассказал об инновациях, которые успешно внедряют ВНИРО и его филиалы.

Глава института констатировал: новые цифровые технологии сейчас широко используются в различных направлениях отраслевых исследований. Без них невозможно себе представить современные популяционно–генетические исследования, гидроакустические и океанологические съемки, математическое моделирование динамики численности популяций промысловых видов, авиаучетные съемки водных биоресурсов.

«Все перечисленные направления в последние годы активно развиваются во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии, — подчеркнул Кирилл Колончин. — Исследования популяционной генетики каспийских осетровых, тихоокеанских лососей, ракообразных и моллюсков, выполненные специалистами ВНИРО и его филиалов, обеспечили устойчивое лидерство нашего института в изучении генетики промысловых гидробионтов не только в России, но и за рубежом».

Гидроакустические съемки выполняются во всех рыбохозяйственных бассейнах, отметил руководитель ВНИРО. Наиболее ярким и широко освещаемым направлением применения цифровых технологий в рыбохозяйственных исследованиях он назвал авиационные учеты водных биоресурсов — рыб, морских млекопитающих и водорослей.

«Применение беспилотников различных классов позволяет снизить стоимость авиационных наблюдений по сравнению с пилотируемыми воздушными судами. Оснащение БПЛА современными системами навигации, фото- и видеокамерами высокого разрешения в видимом и инфракрасном диапазонах дает возможность в режиме реального времени получать данные о распределении водных биоресурсов», — обратил внимание директор института.

Не менее ценную информацию обеспечивает подводное обследование с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, заметил Кирилл Колончин. ТНПА позволяют получить объективную визуальную информацию о составе, численности и распределении водных биоресурсов в естественной среде обитания.

Собеседник Fishnews рассказал, что в последние годы достигнут значительный прорыв в области авиационных учетов млекопитающих: ледовых скоплений тюленей закрытых водоемов (Байкал, Ладожское озеро, Каспийское море), тихоокеанских моржей на лежбищах побережья Чукотки.

Вопросы использования современных цифровых технологий обсуждались на Совете по науке при руководителе Росрыболовства 3 декабря. По итогам встречи институту поручено разработать комплексную программу использования БПЛА, ТНПА, дистанционных зондов и буев в рамках общей концепции внедрения новых цифровых технологии и систем искусственного интеллекта в рыбохозяйственных исследованиях.

Говоря о подготовке концепции развития рыбохозяйственной науки до 2050 г., Кирилл Колончин подчеркнул, что эта работа ведется постоянно. Основное направление — обновление научно-исследовательского флота.

Глава института напомнил, что 26 ноября на Невском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная закладка килей для новых среднетоннажных НИС проекта 17050 «Профессор Анатолий Елизаров» и «Профессор Петр Моисеев». Эти суда займутся мониторингом экологической ситуации и состояния запасов в Северном регионе.

Планируется и строительство крупнотоннажных научно-исследовательских судов проекта 23460 (длина 120 м) для дальних океанических экспедиций. Эти НИС, помимо современного научного оборудования, будут оснащены вертолетом, БПЛА, батискафом и телеуправляемыми подводными аппаратами, сообщил Кирилл Колончин.

Кроме того, ВНИРО прорабатывает вопрос о строительстве пяти среднетоннажных научно-исследовательских судов длиной около 70 м. В 2022 г. планируется закладка малотоннажного НИС проекта ТСК.550, специально модернизированного для рыбохозяйственных и океанографических исследований на Байкале.

«Можно с уверенностью сказать, что к 2030 году у нас будет новый научно-исследовательский флот, оснащенный самым современным оборудованием и способный решать любые задачи, встающие перед рыбохозяйственной наукой во внутренних водоемах, прибрежных морях России и удаленных районах Мирового океана», — заявил глава института.

Он обратил внимание, что происходящая цифровизация рыбохозяйственных исследований уже в ближайшей перспективе приведет к многократному увеличению объемов собираемой информации. Необходимость ее накопления, обработки и хранения требует создания баз научных данных и систем управления этими базами.

«ВНИРО уже начал работу в этом направлении. В 2021 году была разработана и внедрена первая версия Системы автоматизированной обработки материалов авиасъемки водных биоресурсов. В дальнейшем эта система станет основой для формирования отраслевой базы научных данных рыбохозяйственных исследований», — сообщил Кирилл Колончин.

Подводя итог, он отметил, что сегодня и на обозримую перспективу ВНИРО является научным базисом инновационной деятельности в рыбохозяйственном комплексе, направленной на завоевание и удержание Россией лидирующих позиций среди мировых рыболовных держав.

«Современная структура института, его уникальная база исследовательского флота, лаборатории, кадровый потенциал из более чем 5 тыс. опытных высококлассных специалистов, возможность оперативно осуществлять маневр сил и средств в масштабах всей страны позволяют нам решать любые задачи обеспечения рыбохозяйственного комплекса, которые поставит перед наукой руководство отрасли», — резюмировал директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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