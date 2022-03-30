Сенаторы рекомендовали ускорить антибраконьерские законы

Рабочая группа Совета Федерации обсудила ход подготовки нормативных актов и межведомственное взаимодействие по борьбе с незаконным промыслом морских биоресурсов, в том числе с учетом международных санкций.

Члены рабочей группы Совета Федерации по мониторингу нормативных актов в сфере рыболовства и аквакультуры на заседании 29 марта заслушали отчеты министерств и ведомств о подготовке изменений в законодательство, направленных на противодействие ННН-промыслу. Помимо сенаторов в заседании участвовали представители Минсельхоза, Минэкономразвития, Минпромторга, МИД, Минтранса, Росрыболовства, Росстандарта, Россельхознадзора, ФТС, научных организаций и отраслевых ассоциаций.

Руководитель рабгруппы Сергей Митин подчеркнул, что исполнение решений Совета по вопросам АПК и природопользования при СФ, принятых в ноябре прошлого года, по разработке нормативной базы против браконьерства находится на контроле у членов профильного комитета. «В конце весенней сессии, это май-июнь, на расширенном заседании комитета [по аграрно-продовольственной политике и природопользованию — прим. ред.] нам необходимо рассмотреть результаты выполнения решений совета и подготовить доклад председателю Совета Федерации», — предупредил сенатор.

Сергей Митин обратил внимание, что по ряду рекомендаций совета сроки выполнения затягиваются. В частности, это касается актуализации национального плана действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла. Проект новой редакции плана, по оценке Минсельхоза, будет разработан к середине мая.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники рабгруппы также рекомендовали ускорить разработку поправок в КоАП и Уголовных кодекс, определяющих ответственность за незаконный оборот рыбной продукции, активизировать решение вопросов о наделении инспекторов федеральных и региональных органов власти перекрестными полномочиями по фиксации нарушений в сфере рыболовства и о формировании института общественных инспекторов рыбоохраны.

Законопроект о выдаче цифровых разрешений на добычу и электронном промысловом журнале (ЭПЖ) принят Госдумой в первом чтении в декабре 2021 г. и, вероятно, будет рассматриваться во втором чтении в апреле, доложил советник министра сельского хозяйства Евгений Кац. Еще одна законодательная инициатива о запрете судам, связанным с незаконным промыслом, заходить в российские порты, уже внесена в Госдуму. В ближайшее время Минсельхоз направит депутатам и законопроект об ограничении перевозки лососевой икры в личном багаже авиапассажиров.

Росрыболовство и Россельхознадзор в течение трех месяцев планируют завершить работу по объединению ведомственных информационных систем для обеспечения прослеживаемости уловов. «Мы сможем учитывать при контроле и разрешения, выданные Росрыболовством, и нашу электронную сертификацию, которую мы проводим на берегу», — уточнил представитель Россельхознадзора Александр Матвийчук.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) отчитался об успешных испытаниях российской спутниковой системы связи совместно с компанией «Газпром космические системы». Тесты проводились в трех рыбохозяйственных бассейнах — Северном, Дальневосточном и Азово-Черноморском, в том числе в высоких широтах.

«Эти испытания подтвердили возможность обеспечения устойчивой передачи данных через интернет, в том числе онлайн-видео с установленных на борту судов видеокамер», — рассказал врио начальника ЦСМС Александр Михайлов. По его словам, в дальнейшем для контроля за промыслом будут задействованы технологии машинного зрения на основе фото- и видеофиксации уловов, объемно-весовой оценки и других технических средств — опытные образцы планируется разработать в 2023 г.

В этом году во время сезона «Б» минтаевой путины ЦСМС намерен протестировать передачу данных в отраслевую систему мониторинга с поточных весов, установленных на судах. В испытаниях согласилась участвовать Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

По словам президента АСРФ Алексея Осинцева, очень важно применять систему видеоконтроля одновременно с оборудованием для взвешивания, порознь эти меры будут не столь эффективны, поскольку уловы из трала могут пойти в обход поточных весов. Видеоконтроль, как считают в ассоциации, может стать альтернативой необходимости присутствия наблюдателей на промысловых судах.

Некоторые рекомендации члены рабгруппы охарактеризовали как несвоевременные — в условиях изменившейся международной обстановки. В частности, сенаторы высказались за то, чтобы отложить рассмотрение вопросов о присоединении России к Кейптаунскому соглашению по безопасности рыболовных судов и внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС о сертификате, подтверждающем законность происхождения уловов. О нецелесообразности запуска в этом году эксперимента по маркировке рыбной продукции заявил представитель Минпромторга.

Доработать участники встречи предложили и подготовленный Центром исследования рыбного хозяйства ВНИРО перечень объектов технического регулирования, которые подпадают под технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». По итогам дискуссии Сергей Митин поручил согласовать предложения науки с отраслевыми объединениями, включая Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников.

Фотографии пресс-службы Совета Федерации.

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