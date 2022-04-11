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Сейчас, когда экономика перестраивается под работу в условиях санкций, руководителям рыбохозяйственных объединений предстоит справляться с новыми задачами

С вызовами проще справляться вместе

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока консолидировал усилия по решению вопросов отрасли в период пандемии. Сейчас, когда экономика перестраивается под работу в условиях санкций, руководителям объединений предстоит справляться с новыми задачами.

Встречи координационного совета регулярно проходят на площадке Fishnews Online. Первой проблемой, которая подтолкнула отраслевые объединения высказаться совместно — от лица координационного совета, стало возможное перераспределение участков для промысла. Без договора на участки предприятия не могут ловить лосось и другие важные объекты. В 2020 г. был представлен проект закона о переходе отрасли на электронные аукционы. Дальневосточные ассоциации тогда забили тревогу по поводу формулировок о закреплении рыболовных участков (РЛУ). Положения законопроекта можно было толковать таким образом, что места для добычи, на которых годами работают предприятия, отправляются на аукционы. При таком формате распределения не учитывался уже накопленный опыт и созданная инфраструктура. Проект закона удалось затормозить перед третьим чтением — случай незаурядный.

Но вопрос предоставления доступа к ресурсу через закрепление участков никуда не ушел. Глава Росрыболовства Илья Шестаков несколько месяцев назад сообщил о решении проанализировать эффективность использования рыболовных участков и подготовить законопроект о принципах их распределения. Вопросы определения границ РЛУ, формирования региональных перечней участков — все это также в сфере внимания отраслевых объединений.

Непонятно, что в нынешних условиях будет со вторым этапом инвестиционных квот, продажей квот на краба и другие ценные морепродукты. Так или иначе, тема предоставления права на вылов остается одной из актуальных. Члены координационного совета участвуют в ключевых совещаниях по этому вопросу. Нужно тщательно просчитывать последствия всех изменений — и для экономики отрасли, и для социальной ситуации в регионах. В сфере внимания должны быть не только крупнейшие рыбопромышленные компании, но и небольшие предприятия. Об этом всегда заявляли в координационном совете.

Вопросы не только со вторым раундом инвестквот. Уже несколько лет как запущен первый этап этой программы, инвесторы вложили в реализацию проектов значительные средства. Как в условиях санкций и разрыва логистических цепочек будут доставляться комплектующие и оборудование для строительства флота под инвестквоты? Что будет с рынками для выпускаемой продукции? Здесь нужно анализировать уже работающее законодательство: как защитить права инвесторов и поддержать проекты.

В центре внимания остается и регулирование работы предприятий. Еще только предстоит оценить, к каким последствиям приведет вступление в силу новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы в отрасли — они начали действовать с 1 марта. В том числе по запросу членов координационного совета Минсельхоз дал разъяснения новых правил. Однако сняты не все вопросы. Кроме того, Россельхознадзор сообщил о разработке новых правил оформления ветеринарно-сопроводительных документов — и это тоже точка приложения сил для отраслевых экспертов.

Сейчас предприятия работают в уже новой, «санкционной», реальности. О проблемах придется говорить много. И большой плюс для рыбной промышленности, если скоординированная работа важнейших отраслевых объединений позволит заявлять о возникающих вопросах громче.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: дальний востоккраблососьросрыболовствороссельхознадзор
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