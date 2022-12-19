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Продукция товарной аквакультуры: толстолобики, сазаны и карпы

Аквакультура теряет темпы

Рыбоводам необходимо максимально использовать доступные меры господдержки — как на федеральном, так и на региональном уровне, отметили участники Ассоциации «Росрыбхоз». Но даже этого может не хватить для выполнения целевых показателей стратегии.

Несмотря на положительную динамику, темпы роста аквакультуры в этом году недотягивают до заложенных в стратегии развития до 2030 г., отметили в Ассоциации «Росрыбхоз». Цифры, прозвучавшие на заседании правления 15 декабря, говорят о росте объемов производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала по итогам трех кварталов до 273,5 тыс. тонн, что на 1,3% выше уровня 2021 г. Однако в отраслевой стратегии развития закладывался рост вдвое больше — на 2,6%.

Уходящий год председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко охарактеризовал как непростой. «Но думаю, что в целом то, что мы практически намечали, у нас выполнить получится, — предположил он, подчеркнув важность использования в этих условиях всех доступных рыбоводам мер господдержки, в том числе в регионах. — На будущий год нам надо усиливать работу с субъектами на местах по всем направлениям».

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац указал, что вопросы импортозамещения, которые в этом году вновь вышли на первый план, привели к тому, что обращения к правительству о необходимости компенсации затрат по созданию предприятий для производства кормов и рыбопосадочного материала были частично удовлетворены. В частности, с 2023 г. начнет действовать механизм компенсации капзатрат для заводов по рыбным кормам.

«Заявлено до девяти проектов по строительству заводов. Это Карелия, Осетия, Мурманск и ряд других регионов. Остается вопрос, связанный с компенсацией строительства заводов по посадочному материалу, — рассказал представитель Минсельхоза. — Думаю, что в 2023 году мы его уже решим — и по механизму, и по источнику финансирования».

Как сообщает корреспондент Fishnews, для рыбоводных хозяйств на федеральном уровне предусмотрены и другие варианты господдержки: субсидии на содержание племенного маточного поголовья рыб, возмещение части затрат на страхование ценных видов рыб, целевые гранты. Но самой востребованной мерой остаются льготные кредиты по ставке до 5%. Если в прошлом году предприятия Росрыбхоза привлекли на льготных условиях более 441 млн рублей заемных средств, то в текущем году объем кредитов уже превысил 635 млн рублей.

Введенный год назад нулевой НДС при реализации племенной рыбы, молоди и эмбрионов в ноябре был продлен еще на два года — до конца 2024 г. Члены ассоциации также отметили актуальность вопроса о повышении порога доходов, освобожденных от НДС, до 350 млн рублей вместо нынешних 60 млн рублей для предприятий на режиме ЕСХН.

С учетом экономической ситуации перспективным направлением для отечественного рыбоводства было названо расширение выращивания растительноядных видов рыб. По информации Росрыбхоза, последние пять лет в России объемы выращивания растительноядных колебались на уровне 48,1–52,2 тыс. тонн. Тогда как в мире, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), толстолобики и белый амур лидируют среди объектов товарной аквакультуры: на них приходится четверть объема продукции этого сектора.

По мнению специалистов, климатические изменения позволяют эффективно выращивать растительноядных рыб не только в южных регионах страны, где они являются традиционными объектами культивирования, но и в средней полосе. Кроме того, толстолобики и амур включены в перечень видов для рыбохозяйственной мелиорации и подходят для зарыбления водоемов, а в последующем — вылова рыбаками. Себестоимость таких рыб заметно ниже, чем у карпа, не говоря уже о лососевых или осетровых, поэтому они более доступны для населения.

«Эту рыбу разбирают люди и будут брать. Дешевле, вкусно, себестоимость меньше и кормов почти не надо», — перечислил аргументы в пользу растительноядных рыб Василий Глущенко. По его словам, по карповым в последние годы проделан большой объем селекционной работы, в результате чего в распоряжении рыбоводов имеется достаточное количество пород и продуктивных кроссов. «Но в развитии выращивания растительноядных рыб появился застой. А зря. Надо сейчас этим направлением хорошенько заняться», — обратился руководитель ассоциации к представителям подведомственных Росрыболовству научных организаций.

Участники заседания также подняли ряд проблемных вопросов: о требованиях к рыбоводам строить очистные сооружения, о непрозрачной оценке земли под прудами, о завышенном залоге, которым сопровождаются даже льготные кредиты, о недостаточной компетентности инспекторов теруправлений Росрыболовства. Руководители хозяйств говорили о необходимости обновления методических рекомендаций и других нормативных актов, о задержках в некоторых регионах при выдаче ветеринарных сопроводительных документов на перевозку рыбоводной икры, личинок и молоди рыб во время нерестовой кампании. А реальной поддержкой бизнес назвал снижение, пусть даже временное, количества проверок на предприятиях.

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