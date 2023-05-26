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Участники Дальневосточного научно-практического форума не обошли вниманием тему квот под инвестиции

У отраслевых реформ обнаружили тревожный результат

Участники Дальневосточного научно-практического форума не обошли вниманием тему квот под инвестиции. В основном указывали на болевые точки этого механизма.

Когда говорят о показателях развития отрасли, часто называют сумму инвестиций. В прошлом году они приросли до 84 млрд рублей. Но здесь все же стоит обращать внимание на кредиторскую задолженность: она превысила 140 млрд рублей, рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. «Это означает, что отрасль финансирует инвестиционную программу в кредит», — заявил руководитель ассоциации на форуме во Владивостоке. Чистая прибыль составила около 117 млрд рублей. То есть отрасль в прошлом году заработала меньше, чем была должна, указал президент АДМ.

Выручка по отрасли растет, но финансовый результат значительно снизился. Так, выручка увеличилась на 8%, при этом сальдированный финансовый результат упал на 38%. Рентабельность по чистой прибыли в 2019 г. — 36%, в 2020 г. — 28%, в 2021 г. — 37% (эффект исторически высоких цен на краба),в 2022 г. — 21%.

«То есть 2022 год с точки зрения чистой прибыли для отрасли оказался хуже, чем пандемийный 2020 год, когда был закрыт китайский рынок, когда резко выросли издержки», — рассказал руководитель ассоциации.

В минтаевом секторе, по его словам, картина схожая, единственное, что рентабельность по чистой прибыли упала за четыре года с 28% до 12%. А кредиторская задолженность в 2,5 раза больше, чем чистая прибыль.

С запуском второго этапа инвестиционных квот, полагает Алексей Буглак, продолжает наращиваться закредитованность отрасли. При этом без внимания остается ухудшение финансовых результатов.

Единственное, по мнению главы ассоциации, что полностью сработало в первую волну — это создание береговых заводов. Как и на других площадках, президент АДМ высказался за то, чтобы не увязывать в один объект инвестиций на втором этапе береговой комплекс и суда.

Проблема высокой кредитной нагрузки актуальна и для участников первого этапа крабовых аукционов, указал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. У таких пользователей оставались «исторические» квоты, но теперь и за этими объемами придется идти на аукцион.

Большие ресурсные возможности открывают пелагические объекты — например, сардина-иваси и скумбрия. Для их добычи не хватает судов, для промысла той же сардины — сейнерного флота, считает первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков. «Но почему-то государственная задача ставится на строительство флота для тех объектов, ОДУ которых осваивается практически полностью, — минтай и краб», — указал на несостыковки представитель АРПП.

Выполнение намеченных планов по строительству судов в рамках программы квот под инвестиции сдвигается на 3-5 лет, при этом ситуацию усугубляет проблема с комплектующими — такие данные привел в своем выступлении доктор экономических наук, профессор, руководитель института подготовки кадров высшей квалификации ВВГУ Александр Латкин.

По его мнению, в сложившихся условиях от госорганов надо требовать актуализации утвержденных в прошлые годы программ развития Дальнего Востока. Нужно проанализировать и принятые федеральные законы. В такой работе нет ничего страшного — во всех странах это нормальное явление, призвал не замалчивать ошибки экономист.

По итогам крабовых аукционов стоит задача ввести в эксплуатацию 41 судно, сообщает корреспондент Fishnews. К настоящему времени построено шесть. Если учесть, что проекты должны быть реализованы до 2025 г., то надо сдавать примерно по два судна в месяц, обрисовал ситуацию президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. С рынками все сложно, перенастройка после иностранных ограничений так и не произошла. При этом принято решение о запуске второго этапа. Последствия в таких условиях спрогнозировать сложно, заявил руководитель АДК.

Потери, которые повлекло выставление на торги долей квот глубоководных крабов, гораздо выше, чем полученные средства, — такую оценку дал гендиректор «РК «Восток-1» Александр Сайфулин. Компания оказалась среди тех, кто потерял в объемах.

Желающие участвовать в торгах долго не находились, доли квот были проданы далеко не с первой попытки. По словам руководителя предприятия, до 2019 г., до запуска «инвестиционных» аукционов, вылов глубоководных крабов составлял около 13,5 тыс. тонн в год. В 2020 г. показатель упал до 7,7 тыс. тонн, в 2021 г. (при выведении квот «из резерва») достиг 9 тыс. тонн. В 2022 г. снова падение — 8,8 тыс. тонн. В результате за три года недоловлено около 19 тыс. тонн глубоководных крабов с соответствующими потерями для государства, заявил Александр Сайфулин. Радует, сказал он, что на второй этап торгов глубоководных крабов выставляться не планируется — по крайней мере, так обещали власти.

«Есть о чем задуматься экономистам. Я думаю, что наши встречи между рыбаками и экономистами должны быть чаще», — прокомментировал выступления коллег модератор форума, президент АРПП Георгий Мартынов.

Научно-практический форум «Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления» организовали Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций и Владивостокский государственный университет. Медиахолдинг «Фишньюс» выступил информационным партнером мероприятия.

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Fishnews

  • Участники Дальневосточного научно-практического форума не обошли вниманием тему квот под инвестиции
  • Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК
  • Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО выступил по видеосвязи
  • Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ
  • Руководитель института подготовки кадров высшей квалификации ВВГУ Александр ЛАТКИН
  • Президент Ассоциации добытчиков краба Александр ДУПЛЯКОВ
  • Генеральный директор компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН
  • Научно-практический форум «Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления» прошел во Владивостоке
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