19 ноября 2020 года

Сахалин наметил точки приложения сил в регулировании отрасли

Среди проблемных для отрасли вопросов остается оформление поставок живых морепродуктов, получение ветеринарных сертификатов, сохранение рыболовных участков, отметили на собрании Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Идет подготовка к новой путине

Прежде всего Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области подвела итоги лососевой путины. Ситуация оценивается на среднем уровне: по освоению первоначального прогноза вылова удалось достичь 70%. Среди позитивных тенденций президент АРСО Максим Козлов отметил заполнение нерестилищ в реках залива Анива - пропуск производителей дает надежды на возобновление промысла в перспективе.

Уже обсуждается региональная стратегия организации лососевой путины на 2021 г. - руководитель объединения пригласил рыбаков направлять свои предложения по этому вопросу.

Краб и еж наткнулись на барьер

Рыбопромышленники ждут разрешения ситуации с лицензированием экспорта живых морепродуктов - ассоциация работает в этом направлении. Проблема касается поставок краба, ежа и других видов водных биоресурсов, напомнил Максим Козлов. В битве с бюрократическими барьерами уже есть жертвы: предприятие сообщило о гибели морского ежа. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила внести изменения в административный регламент Росприроднадзора, чтобы не нужно было предоставлять документ о фактическом вылове. Также предложено передать функции по согласованию вывоза от Росприроднадзора к Росрыболовству, сообщает корреспондент Fishnews.

В ассоциации ждут исполнения протокола совещания у зампреда правительства. Бизнес-сообщество также добивается отмены лицензирования экспорта живых морепродуктов. Но даже если говорить о национальной правовой базе, процесс внесения изменений в законодательство небыстрый, поэтому важно понять, как осуществлять оформление сейчас, чтобы ценный груз не погибал, отметил президент АРСО. Возможно, потребуется отдельно обсудить тему и выработать общий алгоритм, обратился он к членам ассоциации.

Эффекты «Меркурия»

В 2018 г. отрасль перешла на обязательную электронную ветеринарную сертификацию. Ветеринарно-сопроводительные документы оформляются через государственную информационную систему «Меркурий»: предприятия понесли дополнительные затраты на ее внедрение и использование. Как заявляли власти, изменения обеспечат прослеживаемость товара от вылова до конечного потребителя и помогут бороться с браконьерством. «Как показала сегодня практика, все произошло с точностью до наоборот», - отметил Максим Козлов.

Система, обратили внимание в ассоциации, как раз и используется для того, чтобы легализовать продукцию незаконного промысла. При этом такой товар может проходить под брендом хорошо известных, добросовестных производителей, что угрожает их репутации и дальнейшей работе.

Президент АРСО рассказал, что поднял проблемы ветеринарного оформления на встрече с генпрокурором Игорем Красновым, в октябре посетившим Сахалинскую область.

До сих пор остается вопрос с ветеринарно-санитарной экспертизой уловов водных биоресурсов. Нужно на практике реализовать принцип, когда оформление осуществляется на основании результатов мониторинга ветеринарной безопасности районов промысла, убеждены в АРСО. Такое решение поддержал замглавы Минсельхоза - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на совещании во Владивостоке, вопрос также должен найти отражение в протоколе по итогам обсуждения у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Наука нуждается во внимании

Руководитель ассоциации обратил внимание на риски сокращения исследований в рыбной отрасли. Урезание объема работ ставит под угрозу качество обоснования общего допустимого улова водных биоресурсов. Федеральные власти предложили рассмотреть механизмы участия рыбопромышленных предприятий в финансировании отраслевой науки: Максим Козлов пригласил членов ассоциации направить свои предложения в этой сфере.

В то же время есть и позитивная информация: рассматривается создание в Сахалинской области научного филиала, который будет специализироваться на изучении тихоокеанских лососей. В феврале на Сахалине также ожидается международная конференция по этой теме.

С участками для промысла снова все непросто

Руководитель АРСО работает в составе Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. На этой площадке главы отраслевых объединений разных регионов вырабатывают общую позицию по ключевым для рыбаков вопросам. Так, актуальной остается тема формирования региональных перечней рыболовных участков. Обсуждается федеральный законопроект, согласно которому РЛУ, которые не включены в такие списки, будут отправляться на аукцион. А значит, без права на промысел могут остаться действующие предприятия. Из проекта закона удалось исключить рискованные для бизнеса формулировки, но с региональными перечнями вопросы не решены. По предложению ассоциации, 10 декабря эти проблемы планируется рассмотреть на заседании Общественного совета при Росрыболовстве.

Представитель агентства по рыболовству Сахалинской области Сергей Ом сообщил, что региональное ведомство направило в федеральное агентство проект перечня, составленный на основе информации из действующих договоров на участки, и ждет ответа.

Все больше экспертиз и документов

Рыбопромышленники Сахалинской области столкнулись недавно с новой проблемой. Прокуратура стала предъявлять претензии из-за отсутствия заключения государственной экологической экспертизы при промысле лососей. Речь идет о том, что вся хозяйственная деятельность во внутренних морских водах и территориальном море должна осуществляться только после прохождения ГЭЭ за счет пользователя природных ресурсов.

Раньше такое требование к рыбакам Сахалинской области не выдвигалось. Однако теперь уже есть постановления о возбуждении административных дел, рассказал Максим Козлов. Из этих материалов следует, что работать на рыболовных участках можно только после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы - это дополнительные финансовые и временные затраты для предприятий, которым сейчас, в период пандемии коронавируса, и так приходится непросто.

В ассоциации расходы на ГЭЭ оценили в сумму около 2 млн рублей. Причем непонятно, потребуется ли заключение на каждый невод или его нужно получать для рыболовного участка.

Ситуация очень сложная, подчеркнули в АРСО. Проблема поднималась в рамках мероприятий, которые проводило в октябре во Владивостоке Федеральное агентство по рыболовству. «Росрыболовство пообещало нам поддержку в этой части», - сообщил президент ассоциации. В объединении рассчитывают, что к решению проблемы подключится руководство региона.

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