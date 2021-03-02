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Какие процессы происходят в рыбной отрасли и к чему они могут привести, обсудили на площадке Fishnews Online

Как усилить голос отрасли

Для решения вопросов отрасли нужно использовать возможности координационных советов рыбохозяйственных объединений, считает заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов.

Какие процессы происходят в рыбной отрасли и к чему они могут привести, руководители ассоциаций обсудили на встрече с заслуженным работником рыбного хозяйства России Вячеславом Зилановым на площадке Fishnews Online.

С 2008 по 2018 гг. Вячеслав Зиланов был председателем Координационного совета ассоциаций, объединений, организаций и предприятий рыбной промышленности Северного бассейна (КС «Севрыба»). Теперь он продолжает эту работу в качестве почетного председателя.

Курс, который задан рыбной промышленности, нуждается в серьезном осмыслении, подчеркнул заслуженный работник рыбного хозяйства России.

К чему приведет дальнейшее внедрение программы инвестиционных квот? Как должны соотноситься задачи по наполнению рыбной продукцией внутреннего рынка и по развитию экспорта? Как изменения законодательства отражаются на прибрежном рыболовстве? Эти и другие вопросы рассматривались на онлайн-конференции.

При этом одной из ключевых тем остается представление интересов рыбной промышленности на различных уровнях. В отрасли работает федеральная ассоциация – ВАРПЭ, но сейчас, в очень ответственный период, должен звучать и голос ассоциаций, союзов, отдельных предприятий в рамках координационных советов, считает Вячеслав Зиланов. Такие органы могли бы транслировать единую точку зрения по вопросам, где в отрасли есть общая позиция, полагает почетный председатель КС «Севрыба». Необходимо развивать и работу с депутатами, уверен он.

О важности сотрудничества координационных советов Дальнего Востока и Северного бассейна заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Такая совместная работа помогла бы в решении проблем отрасли.

Нужно взаимодействовать с депутатским корпусом, а также продолжить работу с сенаторами, напомнил руководитель АРПП.

У рыбопромышленников сейчас нет точек входа в правительство, на отрасль оказывают большое влияние непрофильные ведомства, считает председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. Такую ситуацию нужно менять. Он также отметил, что работу с будущими депутатами нового созыва нужно начинать уже сегодня.

В онлайн-конференции участвовали почетный председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

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  • Какие процессы происходят в рыбной отрасли и к чему они могут привести, обсудили на площадке Fishnews Online
  • Какие процессы происходят в рыбной отрасли и к чему они могут привести, обсудили на площадке Fishnews Online
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