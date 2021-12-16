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Вопросы инвестквот и аукционов по особо ценным объектов обсудили на собрании Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Будущее квот вызывает множество вопросов

Что ждет отрасль при введении второго инвестиционных квот и новых аукционов по особо ценным объектам промысла — этот вопрос стал одним из основных на собрании Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Власти уже заявили достаточно четко, что в сфере распределения квот на вылов надвигаются новые реформы. Государство все-таки решило пойти по пути инвестиционных квот. В этом случае очень важно принимать участие в разработке деталей программы — требований к объектам инвестиций, к инвестпроектам и т.д., подчеркнул президент АРСО Максим Козлов.

В сентябре характеристики второго этапа инвестквот обсуждались на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с участием представителей крупнейшего бизнеса. Большинство высказалось за то, что стимулировать нужно не только флот, но и берег, напомнил Максим Козлов. Пересмотр акцентов в пользу берега поддерживает и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщил руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко. Областные власти считают такой подход правильным с учетом отдачи для экономики территорий.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал высокую оценку береговым заводам во время поездки на Курилы, отметил Максим Козлов.

Важнейший вопрос: с какого времени будет запущен второй этап квотных реформ, сообщает корреспондент Fishnews. На совещании у вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева многие представители отрасли подчеркнули: нельзя переходить ко второй волне по флоту без подведения итогов первого раунда, рассказал Максим Козлов. Ни одного крупнотоннажного судна, построенного по программе, на Дальневосточном бассейне еще не работает. И уже неоднократно говорилось, что надо учитывать возможности судостроителей. А верфи и сами признают, что не успевают.

Других проблем также хватает. Компании переживают, как скажется на них дальнейшее урезание «исторической квоты». Как отразится перераспределение на действующем флоте, ведь он уже есть, его тоже надо обеспечивать ресурсом? При этом сырьевая база не остается неизменной, к сокращению квот в силу административных решений может добавляться и снижение общего допустимого ресурса в целом. Непонятно, какие последствия перераспределение квот повлечет для экономики региона.

Вопросы вызвал и приказ о распределении квот по пользователям на 2022 г. Предприятия не понимают, откуда такое сокращение квот добычи в морских водах, если объекты под инвестквоты еще не вводятся в эксплуатацию. Собрание АРСО решило обратиться в Росрыболовство по этой проблеме.

Ассоциация рассчитывает высказать свои доводы и по поводу рискованности выставления на аукционы квот добычи особо ценных объектов промысла - гребешка, морских ежей и других. Еще одна точка приложения сил на перспективу — участие в подготовке критериев распределения рыболовных участков.

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Fishnews

  • Вопросы инвестквот и аукционов по особо ценным объектов обсудили на собрании Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области
  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ
  • Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО
  • Вопросы инвестквот и аукционов по особо ценным объектов обсудили на собрании Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области
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