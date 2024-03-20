Георгий Мартынов: Вопросов перед отраслью стоит много

Детали второго этапа программы квот под инвестиции, возможности для роста потребления рыбы внутри страны, принципы работы на внешних рынках и налоговое регулирование рыбной отрасли. Все эти темы были в рабочей повестке Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья в течение 2023 г., рассказал глава АРПП Георгий Мартынов.

«Год был непростым. Событий было много, но основное — реализация второго этапа инвестквот и крабовых аукционов. Это изменения, влияющие на экономику отрасли, ситуацию на внутреннем и внешнем рынках», — подчеркнул Георгий Мартынов, подводя итоги 2023 г. в интервью Fishnews.

Он обратил внимание, что на программу инвестиционных квот в Дальневосточном бассейне отводится до 44% доступных для промысла объемов ключевых объектов — минтая и сельди (20% на первый этап, 20% — на второй и 4% — донаделение участников первого этапа). Плюс у компаний-участниц предполагается наличие «исторических» квот. Также прошли крабовые аукционы. Получается, что небольшим предприятиям, лишившимся высоколиквидных промысловых ресурсов, выживать будет очень сложно, отметил руководитель ассоциации.

«Мы видим, что отрасль закредитована. По нашим оценкам, кредитная нагрузка приближается к триллиону рублей. Выполнение судостроительной части программы идет непросто. Из 106 судов, которые должны быть построены в рамках первого этапа (а это и рыболовные суда, и краболовы), сдано на конец года 22. Вопрос также о качестве строительства, об оснащении строящегося флота. Рыбопромышленники, например, говорят о том, что доступные сейчас для установки двигатели расходуют больше топлива. Это значит, что себестоимость продукции будет расти», — подчеркнул глава АРПП.

Он добавил, что в условиях санкций ситуация с рынками сбыта очень сложная.

Еще одно важное изменение в рыбной отрасли — повышение ставок сбора за пользование водными биоресурсами, соответствующий закон вышел в 2022 г. При этом льгота по уплате сбора в размере 15% от норматива была отменена практически для всех категорий пользователей, заметил Георгий Мартынов. Предусмотрен механизм вычета, который еще только обкатывается, возникает много вопросов.

«Наша ассоциация одной из первых обратила внимание на то, что надо помочь предприятиям сориентироваться в изменениях. Мы выступили инициаторами обсуждения новшеств по сбору за пользование водными биоресурсами на площадке Общественного совета при управлении ФНС по Приморскому краю. Во встрече участвовала член Совета Федерации от региона Людмила Талабаева, ведь именно законодатели работают с изменениями Налогового кодекса», — напомнил собеседник Fishnews.

Настройка системы вычетов продолжается. Если у предприятий будут возникать вопросы, АРПП обратится к коллегам из налоговой службы, в Совет Федерации, чтобы добиваться решения, подчеркнул Георгий Мартынов.

Он обратил внимание и на проблемы, связанные с перезакреплением участков для добычи анадромных видов рыб, и на вопросы потребления рыбопродукции, и на необходимость развития глубоководного промысла. Подробнее об этом и многом другом читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.