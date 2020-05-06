Ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, особенно ощутимо вмешались в жизнь российской рыбной отрасли как раз в период минтаевой путины в Охотском море. Теперь предприятиям приходится учитывать новые условия при подготовке к промыслу лососей. Непростая перестройка, тем более что невозможно точно спрогнозировать развитие событий.

Как в этой ситуации организовано принятие управленческих решений в отрасли? Чего ждать рыбакам-любителям? Как идет реализация закона о крабовых квотах? Об этом заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал на площадке Fishnews Online.

ПРИКАЗЫ ВЫХОДЯТ В СРОК

- Коронавирус и связанные с ним ограничения серьезно изменили нашу жизнь. Как в новых условиях обеспечивается управление рыбной отраслью? Вовремя ли, на ваш взгляд, принимаются управленческие решения и выходят необходимые документы? Когда ограничения только вводились, предприятия беспокоились, что будут задержки с выпуском нормативных правовых актов, с распределением квот.

- В целом если говорить об отрасли, то в таких непростых для российской экономики условиях она работает стабильно, по сути дела, с такими же результатами и в тех же условиях – несколько скорректированных из-за коронавируса, - что и до этого.

Потребовалось принять несколько управленческих решений, точечно поработать с рыбаками по ряду сложных моментов, связанных с организацией промысла. Прежде всего я имею в виду вопросы, связанные с выполнением карантинных мероприятий для экипажей транспортных судов, – чтобы была передержка в две недели, прежде чем флот отправится в район лова. И конечно, передержка для судов, которые осуществляли перегрузы в азиатских странах – Корее, Китае. Вместе с Роспотребнадзором, мне кажется, мы смогли достаточно легко разобраться со всеми этими сложностями.

Сейчас остаются вопросы со сменой экипажей российских рыболовных судов на Фарерских островах и в Мавритании. Мы этой проблемой занимаемся, и если страны подтвердят возможность полетов для смены моряков, то такие рейсы будут организованы.

С точки зрения работы центрального аппарата Росрыболовства и его территориальных управлений, также принят ряд решений. Во-первых, нам удалось, не потеряв эффективность, перевести достаточно большое количество людей на удаленный режим работы и тем самым обеспечить их безопасность. Во-вторых, мы сделали очень гибкий график, чтобы не допустить потери управления ни среди руководящего состава, ни среди исполнителей в различных подразделениях. В целом все приказы выходят в срок. Рыбаки беспокоились по поводу документов после торгов по сельди, но мы все сделали вовремя, даже быстрее, чем по регламенту.

Думаю, результаты минтаево-сельдяной путины можно оценивать как достаточно успешные. Вообще о работе отрасли можно сказать данными о вылове. К 29 апреля прибавка по объемам добычи водных биоресурсов составила 6% по сравнению с уровнем прошлого года. Случаи заражения единичны.

- При Росрыболовстве создан специальный штаб , позволяющий оперативно координировать деятельность в условиях пандемии. Он регулярно собирается и помогает соорганизовывать работу отрасли?

- Да, Петр Степанович Савчук [заместитель руководителя Росрыболовства] возглавляет этот штаб, он постоянно собирается, если есть какие-то проблемы, они обсуждаются, решаются.

В целом еще раз могу сказать: вначале, конечно, определенные проблемы возникли, они были решены и отрасль работает в нормальном режиме, как и до этого.

Сейчас мы готовимся к лососевой путине. 29 апреля проводили совещание по этой теме: чтобы определить меры, связанные с борьбой против распространения коронавируса, и вообще в рабочем режиме обсудить готовность наших территориальных управлений, предприятий, региональных органов власти к началу путины.

ГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ ЛОСОСЯ

- На совещании вы поручили обобщить информацию о потребности регионов в кадрах, прибывающих на путину из других регионов. То есть Росрыболовство контролирует эту ситуацию и находится на связи по этому вопросу?

- Мы говорили о том, чтобы рассмотреть ситуацию с организацией изоляции для прибывающих из других регионов, оценить потребность в людях на путину. Но основное – мы должны создать резерв рабочей силы: не дай бог, будут выявлены случаи заболевания на определенных предприятиях, нужно, чтобы были люди, которые смогут продолжить работу вместо выбывающих.

Поэтому мы сейчас с регионами обсуждали, что либо будет сформирован резерв для каждого предприятия, либо они соберут рыбаков и определятся, что будет создан единый субъектовый резерв, к которому может обратиться каждый из рыбопромышленников. Нельзя допустить остановку производств.

- Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета запланировано на 14 мая . Оно пройдет по видеоконференцсвязи, то есть регионы смогут вовремя одобрить стратегии организации лососевого промысла и обсудить вопросы лососевой путины – как это и предполагается ежегодно?

- Мы уже проводили в феврале заседание ДВНПС, на котором предварительно обсуждались стратегии. Они доработаны по результатам того совета, внесены определенные коррективы по итогам дополнительных научных ресурсных исследований.

14 мая будет финальное обсуждение стратегий, они уже выверены, но если будут какие-то аргументированные возражения против тех или иных пунктов, то будут вноситься корректировки.

- Стоит ли признать, что нынешние затраты на «красную» путину на Дальнем Востоке будут более значительны, чем в обычные годы?

- Частично они будут, конечно, больше – это связано с необходимостью заблаговременного приезда сотрудников из других регионов. Думаю, мы проанализируем это влияние, когда будем понимать, какой объем рабочей силы будет задействован из других регионов.

Я не думаю, что этот фактор вообще должен сильно сказаться на цене. Потому все-таки она у нас формируется больше на основе соотношения «спрос – предложение», зависит от того, какая будет ситуация на мировом рынке.

ПЕРЕГОВОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ НА «ДИСТАНЦИОНКЕ»

- Наши рыбаки работают не только в пределах российской экономзоны – у нас налажены взаимоотношения и с другими странами. Как сейчас Росрыболовство осуществляет международное сотрудничество с учетом ограничений по коронавирусу?

- Работаем так же, как с российскими регионами, - по видеоконференцсвязи. В таком формате проходило заседание комиссии с Японией. Протоколы подписываются также дистанционным образом, по дипломатическим каналам.

Основное, наверное, о чем нам удалось за последнее время договориться, - это новое соглашение с Королевством Марокко. По итогам осуждения с министром сельского хозяйства и рыболовства Азизом Аханнушем принято решение подписать такой документ по дипломатическим каналам в ближайшее время. Таким образом, наши рыбаки продолжат работу в марокканской зоне в ближайшие четыре года.

ЧТО С «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНОЙ»

- Много говорят о том, что самый простой способ помочь бизнесу в нынешних условиях – это снять избыточные административные барьеры. Вы являетесь сопредседателем рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства. Как продвигается ее деятельность?

- Прежде всего хотелось бы отметить, что нельзя путать изменения в области контрольно-надзорной деятельности с ухудшением вообще контроля и надзора. Любая проверка мешает, но она выполняет и определенную функцию. Для компаний, которые работают добросовестно, главное, чтобы контроль не мешал их деятельности и не вводил избыточных расходов. И очень важно найти баланс, потому что мы понимаем, к чему приведет полный уход от контроля. В большей степени проиграют законопослушные рыбаки, потому что они будут работать, как и работали. Однако появится бесконтрольный бизнес. Он будет уходить от возможных проверок, будет работать с нарушениями и при этом, конечно, рентабельность у него будет выше, он будет конкурировать с добросовестными предприятиями.

Если говорить о нашей рабочей группе, мне кажется, ее деятельность достаточно конструктивно построена. Есть вопросы, по которым мы не соглашаемся с бизнес-сообществом, есть вопросы, которые мы обсуждаем.

В целом прибавилось процедур обсуждения. Это и оценка регулирующего воздействия, теперь и рабочая группа. На это требуется время. Но в рамках рабочей группы начинается предметное обсуждение проектов документов, люди более внимательно изучают те предложения, те решения, которые будут рассматриваться.

ТОНКИЙ ВОПРОС ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РЫБАЛКИ

- Важная тема – любительское рыболовство. Знаем, что были предложения запретить любительскую рыбалку в связи с пандемией, - об этом хотелось бы услышать подробнее.

- Полномочия ограничивать тот или иной вид деятельности даны субъектам Российской Федерации. Потому что у каждого своя ситуация. Это заложено и в указе президента [о мерах в связи с распространением коронавируса], и в законе о любительском рыболовстве.

Поэтому здесь каждый глава региона вправе сам принимать решение. Если он видит необходимость в закрытии любительской рыбалки, то может ввести такое ограничение. Где-то ситуация с эпидемиологической точки зрения лучше и закрывать любительскую рыбалку в отдаленных населенных пунктах, повсеместно, было бы неправильно. Особенно с учетом тяжелой экономической ситуации, ведь это источник для пропитания многих людей.

- То есть нужно опираться на ситуацию на конкретных территориях, в том числе эпидемиологическую?

- Есть все полномочия у субъектов Федерации принимать свои решения по закрытию любительской рыбалки. Общего какого-то решения мы принимать не будем.

КРАБОЛОВЫ ЗАКАЗЫВАЮТ ПО ГРАФИКУ

- В мае завершается срок, когда компании, победившие на крабовом аукционе , должны отчитаться в Росрыболовство о заключении контрактов на строительство судов. Как идет процесс? Как можно обобщить итоги крабовых торгов, их результаты?

- Результаты мы уже много раз обсуждали, они положительные. Все контракты нами получены, сейчас составляем график непосредственно строительства. В целом на дальневосточных верфях будет построено 15 судов – согласно тем данным, которые нам предоставлены.

- А всего по итогам октябрьского аукциона в России должны построить 35 единиц флота для промысла крабов?

- Да.

- То есть в принципе все планово?

- Все планово, все материалы предоставлены вовремя. Поэтому в целом у нас особо никаких на данном этапе опасений нет, за исключением, конечно, качества работы наших верфей. Надеемся, что они все-таки смогут исполнить свои обязательства перед рыбаками в срок. Остался последний этап – провести аукцион по глубоководным крабам.

- Закон о квотах на вылов краба вступил в силу год назад . Эта годовщина отмечена фантастическим привлечением внимания к крабовому бизнесу. На площадке Fishnews уже звучало, что вхождение публичных людей в эту сферу обеспечит ей новый толчок. Что вы думаете об этой ситуации?

- Вы помните, что говорили рыбаки, когда приходили новые игроки в эту отрасль? Говорили: приходят непрофессионалы, ничего у них не получится. Там хотя бы пришли люди, которые до этого занимались крупным бизнесом и понимали, как все эти процессы устроены. Когда приходят люди, не занимавшиеся этим бизнесом, – это все имеет право на жизнь, посмотрим, каких результатов они смогут достигнуть.

Для нас, как для государственного органа, принципиально, чтобы отрасль работала и развивалась - росли уловы, более эффективно использовалась ресурсная база, обновлялся флот, страна обеспечивалась рыбой, осваивались новые рынки. Именно общее развитие рыбохозяйственного комплекса - ключевая задача.

Fishnews

Май 2020 г.