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Fishnews Online подвел итоги года

Fishnews Online подвел итоги года

В этом году руководители рыбохозяйственных объединений обсуждали вопросы отрасли на онлайн-конференциях Fishnews – пандемия побудила искать новые форматы для общения.

Позже на этой площадке начал работу Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций. Его участники рассказали, как они оценивают уходящий год, и поделились планами.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов:

Уходящий год стал непростым. Вопросов перед рыбаками возникало столько, что сложно даже особо выделить какую-то одну проблему. И координационный совет помогает их оперативно решать. Так, совместно мы заявили о рисках, которые создает требование по государственной экологической экспертизе для рыбаков. Теперь продлены сроки рассмотрения административных дел, возбужденных в отношении предприятий, а значит, есть больше времени отстоять их интересы. В следующем году добьемся ясности в вопросе ГЭЭ.

Предстоит разбираться дальше и с оформлением поставок живых морепродуктов: пока изменения в законодательство не внесены, и предприятия уже опасаются задержек с экспортом.

Серьезнейшую неопределенность создает пандемия. Непонятно, как пойдут отгрузки продукции в минтаевую путину. И конечно, инициативы по перераспределению квот – на них также необходимо реагировать отраслевому сообществу.

Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков:

События этого года оптимизма не внушают. Стоит много задач, с которыми продолжим работать. До сих пор сохраняется требование о лицензировании экспорта морепродуктов в живом виде. Надеемся, что хотя бы будут оперативно внесены изменения в административный регламент Росприроднадзора, регулирующий выдачу заключения на вывоз. Возможно, функции по выдаче заключения будут сосредоточены в Росрыболовстве.

Также считаем необходимым отстаивать отказ от распространения опыта крабовых аукционов.

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергея Рябченко:

Я, несмотря ни на что, в будущее смотрю позитивно. Обсуждения в составе координационного совета позволяют обмениваться информацией, делиться опытом, обратить внимание на тонкости – по итогам наших встреч я готовил обращения к краевым органам власти, это помогло нам сблизить позиции. Сейчас с правительством региона выстроена конструктивная работа. Правительство края поддержало меня и обратилось по проблемам государственной экологической экспертизы к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, направила письмо и краевая дума.

Что касается аукционов, то считаю, что надо отстаивать нашу точку зрения о негативных последствиях такого перераспределения для отрасли.

Также в следующем году предлагаю коллегам обсудить проблематику прибрежного рыболовства. В этой сфере целая цепочка вопросов – нужно обмениваться опытом между регионами. Так что я нацелен на дальнейшую работу в рамках координационного совета.

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын:

Считаю очень позитивным шагом, что нам удалось объединить усилия в составе координационного совета – это позволяет совместно решать проблемы отрасли. Так, нам удалось привлечь внимание к вопросам государственной экологической экспертизы. Удалось снять риски, которые создавал законопроект об электронных аукционах в рыбном хозяйстве: в Госдуму ушел документ без тех неоднозначных формулировок, которые обсуждались в августе.

Безусловно, год был непростым из-за пандемии. Возможно, в 2021 году нам вновь придется завозить работников на путину в условиях соблюдения ограничений. Но теперь мы знаем, к чему готовиться и какие можно принять меры.

Результат лососевой путины был бы неплохим, но не состоялись подходы горбуши на восточном побережье Камчатки. Тем не менее такие итоги промысла привлекли внимание к важности научных исследований лососей. Планируется выполнение пятилетней программы по их изучению.

Сейчас, я думаю, основные усилия предстоит направить на вопросы с экспортными поставками продукции в условиях пандемии. К проблеме нужно подключаться всем, ведь от ее решения зависит работа предприятий.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов:

Чем запомнился нынешний год кроме пандемии? К сожалению, проблемами в регулировании со стороны госорганов, что отражалось на деятельности предприятий. Непродуманность государственной политики дает печальные результаты. В пример можно привести тех же глубоководных крабов, объемы вылова которых так и не вернулись в промышленное использование. Для предприятий важна уверенность в доступе к ресурсу.

Надеюсь, следующий год будет лучше. Всех с наступающими праздниками!

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов:

Координационный совет помогает укрепить связи между разными регионами. Мы совместно анализируем вопросы, актуальные для Северного и Дальневосточного бассейнов. Думаю, что у совета хорошие перспективы.

С моей точки зрения, следующий год будет еще более напряженным в плане обсуждения инициатив, которые предлагаются в регулировании отрасли. Так что важно, что мы объединили усилия.

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов:

Ситуация сейчас меняется невероятно стремительно: мир живет в новых обстоятельствах. Поездки, личные встречи ограничены. Поэтому очень важно, что на площадке Fishnews Online руководители отраслевых ассоциаций регулярно общаются, обмениваются информацией. Это позволят выявлять проблемы, которые были неочевидны, и вместе искать решения.

Конечно, одной из самых обсуждаемых тем года стали инициативы Русской рыбопромышленной компании. Если сравнивать с первым этапом продвижения крабовых аукционов, здесь уже была критическая официальная позиция федеральных госорганов, губернаторов. Раньше такого не было.

Я хотел бы поблагодарить руководителей ассоциаций за участие в наших онлайн-конференциях. Всех поздравляю с наступающими праздниками. Рыбакам – здоровья, хороших уловов, теплой встречи на берегу, мира в семье!

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