04 марта 2021 года

Отрасль на переходном этапе

Рыбная промышленность существует в условиях периодических изменений и встрясок. Вероятно, облик отрасли будет новым. Но правильный ли выбран курс и что делать бизнес-сообществу, обсудили руководители отраслевых ассоциаций и почетный председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов.

Сейчас получается, что главная цель рыбной отрасли – это не наполнение продукцией внутреннего рынка, а строительство судов, береговых заводов и обеспечение экспорта, отметил почетный председатель Координационного совета ассоциаций, объединений, организаций и предприятий рыбной промышленности Северного бассейна (КС «Севрыба») Вячеслав Зиланов. Своим видением ситуации заслуженный работник рыбного хозяйства России поделился на конференции Fishnews Online. Во встрече участвовали руководители ассоциаций Дальнего Востока и Северного бассейна.

«Вы знаете позицию мою, хотя я не считаю, что она бесспорная. Но я полагаю, что главная задача рыбной промышленности в целом в стране – это прежде всего насыщение внутреннего рынка рыбной продукцией», – обратился к коллегам Вячеслав Зиланов.

По его мнению, также необходимо обратить внимание на роль регионов в решении вопросов рыбохозяйственного комплекса.

Курс развития отрасли нуждается в серьезном осмыслении, полагает заслуженный работник рыбного хозяйства России. Может быть, руководство отрасли действует и в правильном направлении. Конечно, никто не будет отрицать, что важно строить флот, береговые заводы. Но какие рычаги избраны, чтобы стимулировать эти процессы? Все за счет квот, обратил внимание Вячеслав Зиланов.

На возникающие проблемы отраслевому регулятору приходится реагировать импульсивно, считает эксперт. В качестве примера он привел ситуацию, с которой столкнулись прибрежники Северного бассейна в связи с требованием пограничной службы. «Контроль за выполнением правил рыболовства должен оставаться за федеральным органом в области рыболовства, то есть за тем же Федеральным агентством по рыболовству. А эта функция передана пограничникам», – отметил ветеран отрасли.

Прокомментировал он и проблемы, с которыми предприятия столкнулись из-за ограничений поставок в Китай. Такая угроза была предсказуема с самого начала, когда было выбрано основное направление экспорта, считает Вячеслав Зиланов.

По мнению почетного председателя КС «Севрыба», сейчас, в ответственный период, очень важно, чтобы доносили свою позицию ассоциации, союзы, отдельные предприятия в рамках координационных советов. Заявил Вячеслав Зиланов и о необходимости усилить взаимодействие с депутатами для решения вопросов отрасли.

Руководители ассоциаций поддержали поднятые проблемы. Конечно, сейчас вопросы вызывают перемены по инвестиционным квотам – по этому поводу дали целый ряд поручений вице-премьеры.

Строительство заводов под инвестквоты предполагает выпуск продукции глубокой переработки. Однако куда пойдут эти товары? При нынешней покупательской способности россиян примет ли такую продукцию внутренний рынок?

«Я согласен с Вячеславом Константиновичем: нас должно беспокоить прежде всего выполнение Доктрины продовольственной безопасности РФ, то есть наполнение внутреннего рынка. Но наполнение внутреннего рынка должно производиться разнообразной продукцией, на разный уровень дохода», – обратил внимание президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

В вопросе продолжения программы инвестквот нужно все тщательно просчитать, уверен руководитель АПРОХК. Беспокоит и будущее небольших предприятий, которые не могут участвовать в строительстве крупных перерабатывающих комплексов, но играют важную роль в жизни прибрежных территорий, отметил он.

Вопрос: что будет с прибрежным комплексом? – высказывают и в других регионах. «На мой взгляд, государство должно озаботиться в первую очередь не только экономической рентабельностью и целесообразностью работы предприятий, но и занятостью населения в дальневосточных регионах», – выделил социальный аспект председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Он обратил внимание, что потерять объемы для вылова рискуют в том числе предприятия, которые активно включились в программу инвестиционных квот на первых этапах. По Дальнему Востоку, напомним, Камчатский край принял участие с наибольшим количеством проектов.

Подчас берется какая-то идея, но не изучается детально перспектива, не рассматривается целостно общая концепция действий, считает руководитель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки.

«Мы участвовали в одном совещании, обсуждали. У всех, конечно, мнение разное сегодня: как надо, подо что нужно выделять инвестиционные квоты, какие должны быть заводы, как уберечь инвесторов, которые уже ранее участвовали в этих программах», – прокомментировал тему инвестквот президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. По его мнению, получат продолжение крабовые аукционы – ожидания тревожные.

Отрасль меняется, отметил руководитель Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Процесс, по его мнению, был запущен с выходом решений президиума Госсовета в 2015 г. – были введены квоты вылова на инвестиционные цели. Затем внедрили крабовые аукционы. Таким образом, исторический принцип был размыт, полагает президент АДК.

Руководители отраслевых объединений обсудили, как можно было бы усилить позиции бизнес-сообщества. Рыбопромышленники в недостаточной степени участвуют в формировании повестки дня – в основном они реагируют на чьи-то идеи, полагает председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. «Сегодня главный вопрос – это вопрос об отношении рыбаков и власти», – заявил он.

На рыбную отрасль оказывают колоссальное влияние непрофильные министерства и ведомства, обратил внимание председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

По мнению Владимира Галицына, усилить голос отрасли позволило бы создание Министерства рыбного хозяйства РФ, которое бы отвечало не только за добычу, но и за переработку уловов, реализацию продукции.

В нынешних условия особенно важно сотрудничество координационных советов Дальнего Востока и Северного бассейна, нужно работать с депутатским корпусом и продолжить взаимодействие с сенаторами, подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

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