«Рыбные» дела депутатов: с чем Госдума подходит к новому созыву

Госдума седьмого созыва провела последнее пленарное заседание. Выборы назначены на 19 сентября. С начала работы в нынешнем составе нижняя палата рассмотрела более 4 тыс. законопроектов. Fishnews приготовил подборку об изменениях в сфере рыболовства.

Морозить или нет

Прежде всего депутатам пришлось устранить путаницу, оставшуюся после работы коллег предыдущего созыва. Когда в 2016 г. в федеральный закон о рыболовстве вносили большой блок изменений, кипели споры: оставлять ли возможность заморозки рыбы на судах, работающих в режиме прибрежного рыболовства. В итоге текст закона так и вышел с расхождениями: в одной статье предусмотрели, что уловы должны доставляться в живом, свежем или охлажденном виде, а в другой – что допустимо привозить и замороженную рыбу.

Чтобы не было проблем с толкованиями закона, Госдума седьмого созыва приняла изменения – заморозку из текста окончательно убрали. Правда, через четыре года по «прибрежке» опять пришлось вносить очередные поправки.

Пересечение госграницы – по новым правилам

В декабре 2017 г. депутаты поддержали закон, предусматривающий новую статью о пересечении государственной границы на море. Речь идет о неоднократном пересечении границы судами в упрощенном порядке.

В силу поправки вступили в январе 2019 г. Тут же возник новый вопрос: как быть с перегрузами рыбопродукции в 12-мильной зоне для судов с «закрытой» границей на случай непогоды. Законодатели предлагали решение, но сейчас эта тема как-то затихла.

Событие для любителей

В конце 2018 г. депутаты дали зеленый свет документу с многолетней историей – закону о любительском рыболовстве. Для того чтобы пройти путь от первого чтения к третьему, инициативе потребовалось пять лет.

Новый закон предусмотрел права поклонников рыбалки, но в то же время установил и ограничения. Только в ряде регионов остались участки для организации любительской рыбалки, на которых можно поохотиться за уловом, купив путевку. Предусмотрен и список регионов, в которых можно использовать жаберные сети (его можно найти в постановлении правительства от 16 ноября 2019 г. № 1462). Также введены учет и поштучная маркировка сетных орудий лова (правила определены постановлением правительства от 21 ноября 2019 г. № 1482).

Краба вывели на аукционы

Если принятие закона о любительской рыбалке затянулось на пять лет, то закон о новом виде квот добычи крабов – в инвестиционных целях – прошел Думу меньше чем за месяц.

Выступления депутатов о мало делающем для государства крабовом бизнесе и восстановлении справедливости были яркими. Fishnews подробно описывал, как проходили все три чтения: https://fishnews.ru/news/36167, https://fishnews.ru/news/36195, https://fishnews.ru/news/36204.

Весной нынешнего года власти заявили о планах продолжить крабовые аукционы и подготовке соответствующих изменений законодательства.

Беспокойная «прибрежка»

Уже на финише работы в нынешнем составе Госдума приняла закон, регулирующий прибрежное рыболовство. Эти поправки должны устранить почву для претензий к предприятиям у пограничников. Правда, как показывает практика, контролеры всегда находят, на что бы еще обратить внимание. Депутаты, кстати, приняли постановление, предусматривающее разработку новых изменений в сфере контроля рыболовства, – совместно с Минсельхозом и ФСБ. Видимо, этим займется уже новый созыв.

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Маргарита Крючкова, Fishnews