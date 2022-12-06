Новости
В расширенном заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья приняла участие сенатор Людмила ТАЛАБАЕВА

Открытый диалог: профсообщество Приморья обсудило законопроект о втором этапе с сенатором

Член профильного комитета Совета Федерации Людмила Талабаева на расширенном заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья рассказала о предложениях сенаторов по изменению законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов.

Проект изменений федерального закона о рыболовстве, принятый в первом чтении 27 октября, несет целый ряд рисков для предприятий, считают в АРПП и стараются привлечь к острой для отрасли теме максимум внимания.

В расширенном заседании совета ассоциации по проблематике сохранения права на промысел участвовали член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Заксобрания региона Андрей Андрейченко, зампред краевого правительства Валерий Прокопчук, руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко. Также на совете присутствовали коллеги по отраслевому сообществу — президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак и президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас резонансный законопроект готовится ко второму чтению. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов вошел в состав согласительной комиссии, созданной по проекту закона на площадке Госдумы. Задача комиссии — разобраться с целым рядом проблемных моментов, которые были выделены в законопроекте.

Проект закона собрал увесистую папку поправок от региональных и федеральных парламентариев. Напрямую отраслевое сообщество вносить предложения ко второму чтению в Госдуму не может, но, конечно, имеет возможность доносить свою позицию до депутатов, сенаторов и региональных властей.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья также предложила поправки — это общее видение целого ряда отраслевых объединений, отметил Георий Мартынов. Результаты первого этапа программы квот под строительство флота и текущая ситуация не позволяют торопиться со вторым этапом, в связи с этим в АРПП считают необходимым сдвинуть сроки запуска второго раунда инвестквот под суда на 2026 г. По крабам предложена сдвижка до 2034 г., когда завершат свое действие уже заключенные на 15 лет договоры. Ассоциация считает важным отказаться от квот добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях. Исключить увязку судов и заводов в один объект инвестиций и донаделение 4% объемов для освоения участников первого этапа программы инвестквот.

Объединение также призывает учесть опыт первого этапа и не выставлять на аукционы глубоководных крабов. Это очень специфический объект промысла, кроме того, по нему есть серьезные сложности на рынке, отметил Георгий Мартынов.

АРПП предложила свое видение, как можно защитить субъекты малого и среднего предпринимательства при изменении системы распределения квот на вылов.

Поправки, предложенные объединением, соотносятся с постановлением Госдумы, обратил внимание первый вице-президент ассоциации Александр Васьков.

Позицию отраслевого сообщества учитывают изменения законопроекта, с которыми выступили сенаторы, сообщила Людмила Талабаева. Поправки поддержала большая группа членов Совета Федерации. В верхней палате внимательно следят за ситуацией по проекту закона, председатель СФ Валентина Матвиенко подчеркнула: очень важно учесть при его обсуждении взгляд с территорий, напомнила член профильного комитета Совета Федерации.

«Если поправки наши не пройдут, я буду голосовать против [законопроекта — прим. ред.]», — заявила сенатор.

Она отметила, что не должна повториться ситуация с глубоководным крабом, когда государство несет потери.

«Мы хотим, чтобы рыбаки работали, платили налоги, предоставляли рабочие места», — озвучила подход к вопросам регулирования отрасли Людмила Талабаева.

Руководитель профильного комитета регионального парламента Андрей Андрейченко также сообщил, что краевые депутаты предложили поправки ко второму чтению законопроекта.

После заседания совета Людмила Талабаева провела во Владивостоке встречу с руководителями отраслевых ассоциаций.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • В расширенном заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья приняла участие сенатор Людмила ТАЛАБАЕВА
  • Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА
  • Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ
  • В расширенном заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья приняла участие сенатор Людмила ТАЛАБАЕВА
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: владивостоккрабправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

    Владимир ГАЛИЦЫН

    Настораживают инициативы по рыбной отрасли от структур, не имеющих к ней отношения

    Коммерческий директор компании «Владснаб» Ренат СУЛЕЙМАНОВ

    Коммерческий директор компании «Владснаб»

    Ренат СУЛЕЙМАНОВ

    Снабженческие задачи нам ставят рыбаки

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Стране нужна госпрограмма по насыщению рынка рыбой

    Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    Министр по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Лососевая путина показала неплохие результаты

    Все интервью

    Личное мнение

    Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин ДРЕВЕТНЯК

    Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

    Константин ДРЕВЕТНЯК

    Реформа по инвестквотам будет иметь негативные последствия

    Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

    Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

    Мария ЧУПАЛОВА

    Сын считает, что я знаю о рыбе всё

    Все материалы

    Крупным планом

    Супертраулер «Владимир Бирюков», построенный для камчатской рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот» на турецкой судоверфи, ждут на Камчатке. Фото Валентины Боковиковой

    «Владимир Бирюков» спешит на родину

    Суши из лосося и морепродуктов на прилавке в Норвегии

    Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

    Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

    Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

    Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

    Рыбаки принимают новые заводы

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.