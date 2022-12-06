Открытый диалог: профсообщество Приморья обсудило законопроект о втором этапе с сенатором

Член профильного комитета Совета Федерации Людмила Талабаева на расширенном заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья рассказала о предложениях сенаторов по изменению законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов.

Проект изменений федерального закона о рыболовстве, принятый в первом чтении 27 октября, несет целый ряд рисков для предприятий, считают в АРПП и стараются привлечь к острой для отрасли теме максимум внимания.

В расширенном заседании совета ассоциации по проблематике сохранения права на промысел участвовали член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Заксобрания региона Андрей Андрейченко, зампред краевого правительства Валерий Прокопчук, руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко. Также на совете присутствовали коллеги по отраслевому сообществу — президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак и президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас резонансный законопроект готовится ко второму чтению. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов вошел в состав согласительной комиссии, созданной по проекту закона на площадке Госдумы. Задача комиссии — разобраться с целым рядом проблемных моментов, которые были выделены в законопроекте.

Проект закона собрал увесистую папку поправок от региональных и федеральных парламентариев. Напрямую отраслевое сообщество вносить предложения ко второму чтению в Госдуму не может, но, конечно, имеет возможность доносить свою позицию до депутатов, сенаторов и региональных властей.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья также предложила поправки — это общее видение целого ряда отраслевых объединений, отметил Георий Мартынов. Результаты первого этапа программы квот под строительство флота и текущая ситуация не позволяют торопиться со вторым этапом, в связи с этим в АРПП считают необходимым сдвинуть сроки запуска второго раунда инвестквот под суда на 2026 г. По крабам предложена сдвижка до 2034 г., когда завершат свое действие уже заключенные на 15 лет договоры. Ассоциация считает важным отказаться от квот добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях. Исключить увязку судов и заводов в один объект инвестиций и донаделение 4% объемов для освоения участников первого этапа программы инвестквот.

Объединение также призывает учесть опыт первого этапа и не выставлять на аукционы глубоководных крабов. Это очень специфический объект промысла, кроме того, по нему есть серьезные сложности на рынке, отметил Георгий Мартынов.

АРПП предложила свое видение, как можно защитить субъекты малого и среднего предпринимательства при изменении системы распределения квот на вылов.

Поправки, предложенные объединением, соотносятся с постановлением Госдумы, обратил внимание первый вице-президент ассоциации Александр Васьков.

Позицию отраслевого сообщества учитывают изменения законопроекта, с которыми выступили сенаторы, сообщила Людмила Талабаева. Поправки поддержала большая группа членов Совета Федерации. В верхней палате внимательно следят за ситуацией по проекту закона, председатель СФ Валентина Матвиенко подчеркнула: очень важно учесть при его обсуждении взгляд с территорий, напомнила член профильного комитета Совета Федерации.

«Если поправки наши не пройдут, я буду голосовать против [законопроекта — прим. ред.]», — заявила сенатор.

Она отметила, что не должна повториться ситуация с глубоководным крабом, когда государство несет потери.

«Мы хотим, чтобы рыбаки работали, платили налоги, предоставляли рабочие места», — озвучила подход к вопросам регулирования отрасли Людмила Талабаева.

Руководитель профильного комитета регионального парламента Андрей Андрейченко также сообщил, что краевые депутаты предложили поправки ко второму чтению законопроекта.

После заседания совета Людмила Талабаева провела во Владивостоке встречу с руководителями отраслевых ассоциаций.

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