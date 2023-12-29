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Итоги уходящего года в рыбной отрасли подвели на конференции Fishnews Online

Итоги года оценили в отраслевых ассоциациях

Уходящий год в рыбной отрасли отметился и высокими показателями, и новыми инвестиционными проектами. Однако беспокоит рост нагрузки на компании, отметили руководители рыбохозяйственных ассоциации на конференции Fishnews Online.

Сергей Рябченко, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края: Показатели рыбной промышленности нашего региона растут. Вылов составил более чем 550 тыс. тонн, налоговые отчисления увеличились. Вырос экспорт и в натуральном, и в стоимостном выражении. Но нас очень беспокоит закредитованность предприятий, их финансово-экономическое состояние. Помимо общеэкономических процессов на него влияют и изменения в законодательном регулировании отрасли. И мы считаем важным говорить обо всех последствиях.

Владимир Галицын, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки: В этом году предприятия Камчатского края достигли практически рекордного результата по уловам тихоокеанских лососей. С финансовыми показателями, правда, все непросто. Но рыбаки в любом случае отработали на пять. Огромные средства вложены в береговую переработку, в крае построены современные заводы: мы готовы принимать большие объемы рыбы.

Продолжает работать Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Уверен, что наше содружество идет на благо предприятий. Мы активно добивались принятия федерального закона о перезакреплении на новый срок рыболовных участков. Такие изменения в законодательство внесены: предусмотрен механизм заключения договоров без торгов. Идея закона — в поддержке добросовестных пользователей, которые все эти годы вкладывались в развитие отрасли. Очень важно, чтобы подзаконная база позволила реализовать этот принцип на практике. Этим мы и продолжим заниматься.

Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья: Уходящий 2023 год был очень сложным. Год принятия решений для многих компаний: участвовать ли в квотных аукционах, продолжении программы инвестквот. Компаниям пришлось брать многомиллиардные кредиты, и это притом что закрылись некоторые внешние рынки. Очень непростой год. Тем не менее рыбная отрасль жива, она развивается.

Ситуация со строительством промыслового флота на отечественных верфях, наверное, далека от победных заявлений, но что касается заводов Приморского края, процесс — к чести наших судостроителей — постепенно идет. И именно рыбная промышленность обеспечивает верфи заказами, принимая на себя серьезную финансовую нагрузку.

Следующий год, мне кажется, будет еще сложнее: именно в этом году предприятия начнут выплачивать проценты по кредитам, которые они взяли на реализацию инвестпрограмм. И нам предстоит работать над тем, чтобы максимально помочь бизнесу в выполнении принятых обязательств.

Роман Витязев, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры: Для нашего объединения 2023 год был достаточно продуктивным. Мы работали на разных площадках по вопросам отрасли.

Летом Приморский край столкнулся с ударом стихии: территории нашего родного региона пострадали от тайфунов. Конечно, мы не могли остаться в стороне и помогали Уссурийскому городскому округу и Хасанскому району бороться с последствиями непогоды.

Самые значимые для меня события — включение в состав Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока и в состав правления всероссийской Ассоциации «Росрыбхоз». Работать вместе с коллегами — это большая ответственность, я рад, что могу направить свои знания и опыт на решение вопросов не только марикультуры, но и всей отрасли.

Считаю, что мы достаточно слаженно отработали вопрос по государственной экологической экспертизе. Внесенные в законодательство изменения направлены на то, чтобы устранить риски для рыболовства. Также снимаются требования о ГЭЭ для пастбищной аквакультуры — мы продолжим работу по дальнейшему совершенствованию регулирования.

Максим Козлов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области: Увеличение расходной части — проблема и для предприятий нашего региона. Поэтому мы ищем возможности помочь рыбакам хотя бы за счет снижения регуляторной нагрузки. Правительство на днях утвердило Концепцию совершенствования контрольной (надзорной) деятельности на ближайшие годы: важно, чтобы упрощения затронули и рыбную отрасль.

В предстоящем году для нас важной остается тема перезакрепления рыболовных участков, в том числе с учетом специфики Сахалинской области. Предстоит разбираться и с цифровой маркировкой икры. Работы будет много. Рассчитываем, что сотрудничество с коллегами по Дальнему Востоку поможет в решении стоящих задач.

Александр Дупляков, президент Ассоциации добытчиков краба: Уходящий год стал непростым для компаний, занимающихся крабовым промыслом. Серьезную нагрузку предприятия взяли на себя по итогам новых аукционов по продаже долей квот вылова, остаются и вопросы со строительством промысловых судов.

Но рыбаки продолжают работу, выстраивают новые логистические системы, развивают новые рынки сбыта. Хочется поблагодарить профессионалов отрасли за их непростой труд и пожелать им здоровья и успехов в наступающем году!

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