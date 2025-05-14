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Вопросы перезакрепления рыболовных участков и процедуры по подготовке к аукционам для распределения РЛУ обсудил Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока

Лососевая тематика — в центре внимания Координационного совета

В правила расчета и взимания платы за перезакрепление рыболовных участков — в том числе для добычи лососей — внесены изменения. Кроме того, стартовали процедуры по подготовке к аукционам для распределения РЛУ. Эти и другие темы обсудил Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Правительство перед самыми майскими праздниками внесло поправки в правила определения размера и взимания платы за перезаключение договоров на рыболовные участки.

Изменения немного улучшают ситуацию — увеличивается рассрочка внесения платы, из расчетов исключается коэффициент-дефлятор по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами, прокомментировал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатка Владимир Галицын.

При этом платежи все равно остаются значительными, отметил он. Такое же мнение ранее высказали и участники организованного Fishnews опроса: изменения в правила расчета и взимания платы дают послабления для пользователей участков, но небольшие.

Сейчас ожидается принятие решения о том, когда будет проводиться кампания по перезаключению договоров на рыболовные участки.

Также в отраслевом сообществе следят, с какими результатами пройдет сбор заявок на участие в первых аукционах по закреплению рыболовных участков. В Камчатском крае на торги выставлены восемь РЛУ, стартовые цены впечатляют — от 36,8 млн до 322,6 млн рублей.

Между тем опасения до сих пор вызывает неурегулированность вопроса с границами рыболовных участков, обратили внимание члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews Online.

Пока лососевые регионы готовятся к предстоящему промыслу. Так, в Камчатском крае базовое заседание комиссии по анадромным ожидается 15 мая. «Будут озвучены основные принципы организации путины», — рассказал Владимир Галицын.

На встрече Координационного совета рассматривались и другие темы. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов рассказал об инициативах, которые готовятся в регионе по развитию любительской рыбалки — эта работа проводится совместно с ассоциацией любительского лова «Рыбаки Сахалина». Руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов поделился информацией о подготовке к совместному заседанию общественных советов при Росрыболовстве и ФАС. У экспертов ассоциации есть предложения по контролю иностранного участия в отрасли.

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев сообщил коллегам о проработке вопросов производственного контроля. В отраслевом объединении ждут совещания с федеральными госорганами на эту тему.

Обсуждалась на конференции и проблематика промысла глубоководных крабов. Аукцион по закреплению долей квот вылова этих объектов с инвестиционной нагрузкой, запланированный на 14 мая, не состоялся: на участие в торгах не поступило заявок.

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