Рыболовные участки: что известно

Рыбодобывающая отрасль готовится к важному процессу перезакрепления рыболовных участков. Fishnews обобщил, что известно о перезаключении договоров.

Новые принципы распределения рыболовных участков предусмотрены вступившими в силу в 2024 г. изменениями закона о рыболовстве и касаются разных регионов. Предусматривается, что действующие пользователи могут перезаключить договор на участок на новый срок без торгов — конкурсов и аукционов. За такое перезаключение требуется внести плату. Правила определения ее размера и взимания правительство установило постановлением от 13 июля 2024 г. № 959.

Предприятия однако заявили о слишком большой финансовой нагрузке при таких условиях перезаключения. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников возможную плату за перезаключение договоров оценивали на уровне 200 млрд рублей. Особый резонанс вызвало включение в формулу расчета платы за участки для промысла анадромных видов рыб (а это в том числе тихоокеанские лососи) удваивающего коэффициента.

В конце апреля нынешнего года правительство внесло в правила определения размера и взимания платы изменения. В частности, отказалось от применения коэффициента-дефлятора по сбору за пользование водными биоресурсами и увеличило рассрочку платежа. Корректирующий коэффициент 2 для расчета платы для промышленного вылова анадромных видов рыб при этом остался.

Сейчас закон увязывает сроки перезакрепления участка со сроками завершения действия конкретного договора. Однако в конце прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект о единовременном перезаключении договоров. В феврале депутаты поддержали инициативу в первом чтении. Изначальная редакция проекта закона предусматривает процедуры по переоформлению в 2025 г. Однако на заседании ДВНПС в апреле глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что, скорее всего, речь будет идти о подаче заявок на перезакрепление в первом квартале следующего года. Второе чтение законопроекта о сроках кампании по перезакреплению Госдума пока запланировала на 20 мая.

Между тем уже объявлены электронные аукционы по закреплению рыболовных участков для промысла в Приморье и на Камчатке.

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