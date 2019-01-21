21 января 2019 года

Крабовые квоты толкают к продаже

Отраслевые объединения вместе с законодателями и профсоюзом раскритиковали необоснованные обвинения в масштабном браконьерстве при крабовом промысле и связали их с попытками любой ценой продвинуть аукционы для торговли квотами.

Обвинения с голубых экранов

Запущенная на федеральных телеканалах кампания по очернению имиджа рыбной отрасли в целом и крабового сектора в частности оказалась одной из центральных тем семинара-совещания, который 18 января прошел в Совете Федерации. Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева поздравила рыбаков со знаковой цифрой - 5 млн тонн по итогам 2018 г. - и отметила, что сенаторы держат под пристальным вниманием развитие правового регулирования рыбной отрасли, в том числе по вопросу о возможности введения аукционных квот.

Столь яркую картинку в телевизоре законодатели также не могли проигнорировать. «Конечно, то, что мы увидели на телеэкранах в новогодние праздники, поражает обывателя масштабом нарушений и злоупотреблений, - заявила Елена Афанасьева. Она добавила, что, несмотря на все успехи, о которых отчитывается Росрыболовство, теперь к нему, как к основному регулятору, возникло много вопросов.

«А также много вопросов и к силовым структурам. Что они столько лет наблюдают и ничего не предпринимают? Или почему так долго наблюдали и начали предпринимать действия только сейчас? Но опять же, если эта информация действительно достоверна», - подчеркнула сенатор.

По ее словам, в этом поле есть работа и для правоохранительных органов, и для общественных структур, представляющих интересы предприятий рыбной отрасли. «Один из главных, на мой взгляд, органов, который должен этим заниматься, - это Общественный совет при Росрыболовстве, который владеет информацией и должен разбираться в этих вопросах», - выразила мнение Елена Афанасьева.

Телебраконьерство как путь к аукционам

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов согласился, что предновогодние дни поставили новые вызовы перед отраслью. Сахалинские предприятия уже провели пресс-конференцию, где опровергли заявления о тотальном браконьерстве и сотнях тысяч тонн вывозимых за рубеж биоресурсов.

Рыбаки уверены: созданная система контроля и надзора, включая позиционирование судов с применением технических средств контроля, и соглашения по борьбе с ННН-промыслом, подписанные Россией со странами АТР, не позволяют бесконтрольно ловить и поставлять за границу рыбу и краба в таких объемах. Поэтому прозвучавшие на всю страну обвинения ставят в неудобное положение и контролирующие органы - пограничников и таможенников, которые тогда непонятно чем занимаются.

Концентрированную информационную атаку отраслевые объединения уверенно связывают с недостатком аргументов в пользу проведения крабовых аукционов у тех структур, что отчаянно лоббируют эти изменения.

«Ни для кого не секрет, что эта инициатива была предложена в интересах передела отрасли, причем передела в пользу одной компании. К сожалению, несмотря на действия, которые мы предпринимали, и доводы, которые мы приводили, нас не слышат», - не склонен приукрашивать ситуацию президент Ассоциации добытчиков крабов Дальнего Востока Александр Дупляков.

Повышенная секретность в обсуждении всех вопросов вокруг аукционов практически привела к конфликту между регулятором и отраслью, в том числе в лице некоммерческих организаций. «Буквально недавно этот конфликт перестал быть внутриотраслевым, потому что на центральном телевидении показали абсолютно недостоверные сведения о положении дел в отрасли, тем самым задев и законодателей, и регулятора отрасли, и правоохранительные органы», - отметил Александр Дупляков.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, который лично общался с тележурналистами, не скрывал удивления, насколько авторы телепрограмм исказили смысл его высказываний. «В итоге видим сюжет, где вырезают какой-то кусочек из контекста, вставляют его туда, куда им надо, и получается совсем другая картина, - возмутился он. - Фактически это была клевета и на Пограничную службу ФСБ России, и на нашего регулятора Росрыболовство. Но мы и усугубили международные отношения с Республикой Корея, с Японией, с Китаем - это вопрос достаточно серьезный».

По мнению председателя Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимира Круглова, аукционные инициативы неслучайно всплыли именно к концу периода закрепления долей квот. «Мы практически вдвое увеличили объем добываемой рыбы, но как только заканчивается десятилетний срок, изо всех щелей полезли доброжелатели», - констатировал он и предложил сразу отметать, даже не рассматривая, любые попытки, направленные на изменение исторического принципа. «Если система работает хорошо, не надо ее дергать», - уверен профсоюзный лидер.

Иностранное влияние или новые рантье?

В приход путем аукционов в рыбодобычу новых эффективных собственников представители отрасли не слишком верят - уж очень яркий контрпример у них перед глазами. «Восемь лет назад появился один рантье, который имеет 150 тыс. тонн минтая, сам вылавливает 80 тыс. тонн, а 70 тыс. тонн просто продает, - подметил президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов. - Не надо иметь экипажи судов, не надо иметь ничего - никакой ответственности и головной боли. Прекрасный бизнес! Вот что нас ждет в случае аукционов».

Для компаний, у которых есть собственные суда, проверенные экипажи и опытные капитаны, участие в аукционах - слишком большой риск. Если не выиграешь лот, тысячи людей в Мурманске, Магадане или Владивостоке останутся без работы. «Как мы можем бороться с государственными телеканалами, для того чтобы себя оправдать? Обидно за людей, которые сегодня работают в рыбной отрасли», - говорит Михаил Котов.

По мнению депутата Госдумы от Приморского края Андрея Андрейченко, аукционы несут еще один риск - возвращения в отрасль зарубежного влияния. «Мы понимаем, что рубль сейчас, к сожалению, не настолько твердая валюта. Иностранные компании через российских подставных лиц могут выиграть практически все аукционы, потому что те же самые крабы в Азии очень востребованы», - предостерег член профильного комитета ГД. В результате за границу будет уходить еще больше продукции.

Региональные власти тоже беспокоятся о возможной потере рабочих мест и налогов, если исторический принцип отменят хотя бы частично. «Администрация Приморского края не раз обращалась к президенту и премьер-министру, с тем что перераспределение квот приведет к тому, что будут выигрывать не компании, которые находятся в Приморье, не местные компании. Соответственно, это сокращение рабочих мест, соответственно, это потери бюджета», - указал Андрей Андрейченко.

Отрасль ждет опровержений

Отраслевым общественным организациям крайне сложно только своими силами бороться с принимаемыми кулуарно регулировочными решениями в интересах определенных участников рынка, считает член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. Он посоветовал участникам заседания искать помощь и поддержку непосредственно у работников предприятий и населения территорий, где предприятия рыболовства, рыбопереработки и судостроения являются градообразующими или ключевыми работодателями, и жизнь которых изменится в худшую сторону в результате таких реформ.

«Постоянная кампания общественного давления в адрес представителей федеральных представительных органов власти - это то, без чего не обойдется эта борьба», - подытожил эксперт.

А люди на местах уже встревожены, подтвердил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. «В Мурманске я встречался с рыбаками, с теми, кто просил меня приехать и их выслушать. Люди очень боятся за свое будущее», - рассказал он о протестных настроениях.

«Нужно ли поджигать сегодня наше общество? Нужно ли поджигать море вместе с теми, кто начинает отчаянно гудеть там? Чем все это может аукнуться в дальнейшем?» - предложил задуматься парламентарий. Ведь возникают подозрения, что за ширмой аукционных процессов все будет просто поделено, и неважно, что будет с людьми.

Конституция не позволяет ухудшать положение граждан, напомнила всем Елена Афанасьева. «У государства есть свои интересы. И если есть необходимость сбора дополнительных финансовых средств, то, вероятно, можно найти и другие механизмы этого сбора, не ломая того что есть, - предположила она - Сейчас мы оказались в сложной ситуации. И повышение пенсионного возраста не на руку, и повышение НДС, и повышение цен на все. И так достаточно проблем, которые бьют по интересам обыкновенного гражданина. Нам сейчас вот это совершенно не нужно».

Член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов отметил, что негативные сюжеты очень кстати отвлекли внимание от реальных успехов отрасли. «Государство должно не только нести карательные функции, контролируя рыбаков, но и обязано отмечать их трудовые успехи. Пять миллионов тонн, более 600 тыс. тонн красной рыбы на Дальнем Востоке - такого никогда не было. В советское время это были бы десятки героев социалистического труда, ордена и награды в Кремле. Неужели люди этого не заслужили?» - обратился он к представителям государства.

Руководители некоммерческих общественных организаций в этой ситуации должны еще более сплотиться, уверен Александр Дупляков, чтобы каким-то образом противостоять накату - и административному, и информационному. «И искать диалог с регулятором, с теми же СМИ, и восстанавливать доброе имя отрасли, и отстаивать свои интересы», - перечислил он первоочередные действия.

Завершая дискуссию, Елена Афанасьева рекомендовала Росрыболовству и Минсельхозу не отказываться от диалога и прекратить заигрывать с бизнесом, который мыслит скорее в сторону рыбных рантье. «Нужно защищать интересы того бизнеса, который несет ответственность перед государством», - предупредила сенатор.

По ее словам, ведомствам стоило бы разобраться и с обвинениями в разгуле браконьерства. «Если это там происходит, тогда всех надо наказывать. Если это не так, значит ведомства должны выйти с опровержением, в конце концов найти диалог с журналистами, что происходит и почему этот выброс информации непонятный произошел», - заключила Елена Афанасьева.

Fishnews