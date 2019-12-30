30 декабря 2019 года

Что меняется в 2020 году?

В преддверии нового года Fishnews публикует традиционный обзор изменений законодательства. Часть новых законов вступает в силу уже с 1 января.

Новый закон для любителей

Важнейшим событием нового года станет вступление в силу федерального закона о любительской рыбалке. Президент Владимир Путин подписал его еще в прошлом году, но с отложенным сроком начала действия.

Использовать сетные орудия лова можно будет только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Постановлением от 16 ноября 2019 г. № 1462 правительство определило список республик, краев, областей и автономных округов, в которых допускается использование жаберных сетей, – установлены особенности оборота и применения таких орудий лова.

Предусматриваются также учет и обязательная поштучная маркировка сетных орудий лова. Учетом займутся территориальные управления Росрыболовства, для законной работы граждане должны обратиться в ТУ с заявлением. Правила учета и поштучной маркировки определены постановлением правительства от 21 ноября 2019 г. № 1482.

Вопросов в связи с новым законом возникает много, но Росрыболовство пообещало не оставить поклонников рыбалки один на один с новшествами.

Централизация ветнадзора

Вступает в силу федеральный закон, призванный укрепить вертикаль власти в сфере ветеринарии. Региональный государственный ветнадзор упраздняется, полномочия в этой сфере замыкаются на федеральном уровне.

Законопроект, подготовленный Минсельхозом, правительство внесло в Госдуму в мае 2019 г. И – хотя сами парламентарии называли вопрос передачи полномочий непростым – уже в декабре изменения были приняты.

При этом определенную часть функций Россельхознадзор может передать региональным властям. Речь идет о функциях в отношении граждан, которые занимаются исключительно в этом регионе разведением, выращиванием, содержанием, перемещением животных и некоторыми другими видами сельхоздеятельности.

Маломерный флот в ожидании перемен

В этом году много говорилось о проблемах, возникших в связи с требованием для вспомогательного флота, который используется на путине, получать документы о соответствии требованиям МКУБ.

Сейчас готовятся изменения законодательства, которые должны оставить процедуру освидетельствования только для судов длиной более 12 метров и их судовладельцев. Это должно убрать избыточные барьеры для предприятий.

Тем не менее при нынешней правовой базе с 1 января 2020 г. должна закончиться отсрочка, когда для получения разрешения на вылов не требовалось предоставлять сведения о документах, подтверждающих соответствие МКУБ. Речь идет о маломерных судах, подлежащих госрегистрации, длиной не более 12 метров.

Под знаком белого листочка

С нового года государство запускает новые правила для производителей органической продукции – вступает в силу специальный закон. Причем власти обещают, что это будет преимущество, а не дополнительное бремя. На продукцию из дикой рыбы нововведения не распространяются, но предполагается, что новыми возможностями смогут воспользоваться предприятия аквакультуры.

Под органической продукцией в новом законе понимаются экологически чистые сельхозпродукция, сырье и продовольствие, производство которых отвечает ряду требований. Например, не допускается использование антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов. Исключение – те средства, которые разрешено применять национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции. Нельзя смешивать органическую продукцию с неорганической при хранении и транспортировке и т.д.

При этом акцент сделан на том, что сертификация для признания продукции органической – с правом на использование специальной маркировки – остается добровольной. Потребитель сможет получать информацию о таких товарах с помощью специального государственного реестра производителей органической продукции.

Выделять товар со специальным статусом на полках магазинов будет изображение листочка (смотрите на фото) и штрихкод, считать который, по замыслу властей, смогут покупатели.

Земля для рыбоводов

С 8 января вступает в силу долгожданный закон для рыбоводов. Предусматривается, что предприятие, которое занимается товарной аквакультурой на основании договора пользования рыбоводным участком, может получить землю без торгов. В этом случае договор на земельный участок заключается на срок действия договора на РВУ.

При этом закон предусматривает возможность использования земель без предоставления земельных участков и установления сервитута для возведения некапитальных строений, сооружений для товарной аквакультуры. Для этого потребуется разрешение уполномоченного органа.

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