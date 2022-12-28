Подзаконная база по квотам, новые ставки сбора, лососевые участки — ассоциации ждет большая работа

Уходящий год стал временем принятия целого ряда неоднозначных для отрасли законов. Но остается еще вопрос, как все эти изменения будут реализовываться на уровне подзаконной базы, отметили руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews.

Максим Козлов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области: В этом году принят закон о втором этапе инвестиционных квот и аукционов — остался этап подписания президентом страны. Эти изменения вызвали огромный резонанс в отрасли. Сейчас предстоит подготовка подзаконных актов — и здесь профсообществу необходимо быть не менее внимательным. Эти документы также будут определять перспективы работы рыбной промышленности. Например, будет установлено, доли квот добычи каких видов краба и в каких промысловых районах отправятся на аукцион. Поэтому предприятиям также надо планировать свою работу, смотреть, как будут развиваться события.

Вопросом номер один для лососевых регионов Дальнего Востока становится законодательство по наделению участками для промысла анадромных видов рыб. Сахалинская область занимает второе место по объемам добычи тихоокеанских лососей, и эта тема для нас крайне важна. Мы уже обсуждали ее на правлении ассоциации, говорили о том, что необходимо понимать критерии перезакрепления акваторий.

Отрасли в следующем году предстоят революционные изменения и по документам на промысел. Всю жизнь мы работали с разрешениями на бумаге, оригиналы доставлялись на суда. С 1 марта вводятся электронный рыболовный журнал и электронные разрешения на промысел. В преддверии таких изменений нужно обсудить все возможные нюансы, с которыми могут столкнуться наши пользователи и контролирующие органы. От последних вопросы уже поступают. И конечно, надо будет мониторить ситуацию.

Владимир Галицын, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки: Максим Георгиевич действительно широкими мазками обрисовал картину, которая нас ждет по лососям. 28 декабря ожидается первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам закрепления участков для промысла анадромных видов рыб. На 2023 год мы, безусловно, считаем для себя эту тему приоритетной. Думаю, это будет работа не одного года. Добросовестные пользователи должны сохранить возможности для промысла — это наше твердое убеждение.

По прогнозам науки, 2023 год станет для Камчатки урожайным по лососям. Ученые рекомендовали готовиться к большим подходам рыбы – возможно, сопоставимым с показателями 2018 года. В принципе, наш регион готов освоить такие объемы.

На мой взгляд, в будущем году нам нужно усиливать роль Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока – как органа, показавшего свою эффективность. Я признателен коллегам за взаимодействие. И отдельная благодарность Fishnews за информационную поддержку деятельности совета.

Сергей Рябченко, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края: Безусловно, Максим Георгиевич и Владимир Михайлович назвали важные вопросы. Необходимо отслеживать, какие виды крабов и в каких районах войдут в проекты подзаконных актов, предлагаемые ко второму этапу аукционов.

Актуален для нас и вопрос сбалансированности решений по распределению объемов для традиционного и промышленного рыболовства, в том числе по пресноводным объектам на Амуре. Будем разбираться.

Вопросов много, и я думаю, что будут появляться новые. Волнует нас, конечно, и тема распределения рыболовных участков для добычи анадромных видов. Хабаровский край — третий регион по объемам вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Будем отстаивать интересы предприятий — опыт в такой работе есть.

Также хочется поблагодарить медиахолдинг за освещение проблематики отрасли. Большую работу вы делаете. Безусловно, очень помогает участие в деятельности Координационного совета — надо продолжать.

Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья: Прежде всего, хочу выразить признательность коллегам за совместную работу. И хотелось бы обратить внимание на еще одни большие изменения, которые произошли в регулировании отрасли.

Пока мы сражались с новшествами законопроекта о втором этапе, были приняты изменения в Налоговый кодекс. Пересмотрены ставки сбора за пользование водными биоресурсами. И наша ассоциация, и предприятия еще изучают поправки, тем более что пока не вышла подзаконная база для их реализации. Но мне кажется, что все эти нововведения — второй этап инвестквот и аукционов, и повышение ставок сбора — приведут к повышению цен на рыбу. Например, ставка сбора по минтаю теперь не дифференцируется для минтая Охотского моря и других районов промысла. И как это отразится на цене продукции из минтая Японского моря, которая поставлялась нашему потребителю? С такими ставками небольшие предприятия могут просто не захотеть выходить в море.

Думаю, надо в первом квартале следующего года оценить изменения в регулировании отрасли через призму влияния на потребительскую корзину россиян. И выводы донести до правительства, Госдумы, Совета Федерации.

Валентин Балашов, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна: Уходящий год можно назвать временем борьбы за здравый смысл. Задачи на 2023-й — продолжение работы, направленной на консолидацию рыбацкого сообщества, сохранение доступа предприятий к промыслу. И третье важное направление — возврат статуса рыбной отрасли в системе федеральных органов исполнительной власти, формирование позитивного образа отрасли. Конечно, надо продолжать совместную работу рыбохозяйственных объединений.

Александр Дупляков, президент Ассоциации добытчиков краба: Уходящий год был сложным. Он нас сплотил, и я думаю, что мы продолжим совместную работу и будем развивать ее. Хотел бы поблагодарить команду Fishnews за вклад в решение вопросов отрасли. Полагаю, что роль Координационного совета в следующем году будет расти. Вместе решать проблемы гораздо эффективнее.

Надеемся, что следующий год даст возможность для более спокойной, планомерной работы рыбной отрасли.

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