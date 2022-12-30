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В новом году рыбопромышленные предприятия ждет целый ряд изменений

Что меняется в 2023 году

В новом году рыбопромышленные предприятия ждет целый ряд изменений — это и цифровизация промысловых документов, и второй этап инвестквот, и другие новшества. Подробнее — в традиционном обзоре Fishnews.

Разрешения на промысел и рыболовный журнал прейдут на электронку

С 1 марта 2023 г. вступят в силу положения закона об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на вылов. На судах, которые обязательно оснащаются техническими средствами контроля, рыболовный журнал нужно будет вести в электронном формате. Правда, законодатели еще дали время рыбакам на донастройку: до 1 декабря 2023 г. будет действовать переходный период.

Если применяются суда, для которых установка ТСК необязательна, или же флот не используется вовсе; а также при организации любительской рыбалки можно вести журнал на бумаге или обратиться к электронному формату. Для этих же случаев останется возможность получать разрешения на бумажном носителе.

С марта также вступит в силу приказ Минсельхоза от 14 ноября 2022 г. № 802 о требованиях к содержанию и формам журнала, порядке его ведения. Кроме того, с этого же времени рыбаков ждут новые правила оформления разрешений на вылов.

Список видов квот пересмотрели

Самой резонансной темой 2022 г. стало принятие поправок в закон о рыболовстве, меняющих — уже в третий раз с 2016 г. — систему квот на промысел.

Новые изменения предусматривают второй этап программы инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне, донаделение объемами для освоения участников первого этапа и новые крабовые аукционы.

Законодатели также решили предоставить участникам программы инвестквот возможность использовать механизм лизинга. Закреплено право правительства устанавливать максимальный объем квот для промышленного лова для лица или группы лиц по опредленным объектам добычи (список таких видов водных биоресурсов еще будет вырабатываться).

Росрыболовство рассчитывает, что подзаконная база будет принята оперативно и крабовые торги и процедуры по инвестквотам пройдут уже летом.

В новый сезон — с новыми ставками сбора

Изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами вступили в силу с 21 декабря, однако новый порядок распространился именно на новые разрешения на вылов. Кроме того, властям еще предстоит выпустить подзаконную базу, чтобы поправки работали на практике. Например, для применения системы вычетов по уплате сбора: на основании производства продукции из определенного правительством перечня (на судах или на береговом заводе); рыболовства на новом флоте (он должен быть построен после 1 января 2020 г. в России) или прибрежного рыболовства.

Для Росрыболовства важно выпустить всю «нормативку» и отследить, чтобы теруправления могли четко наладить работу по новому законодательству, подчеркнул глава ведомства Илья Шестаков.

Обследования предприятий на экспорт регламентировали

На изменения стоит обратить внимание и предприятиям, рассчитывающим поставлять на внешние рынки продукцию животного происхождения. С 1 марта 2023 г. вступят в силу поправки в закон о ветеринарии, принятые в 2021 г. Они регламентировали вопросы, связанные с обследованием объектов по хранению и производству подконтрольных ветнадзору товаров для экспорта. Постановлением правительства от 1 ноября 2022 г. № 1952 определены правила обследования объектов — эта функция закреплена за Россельхознадзором.

Стоит отметить, что объекты, информация о соответствии которых веттребованиям государства-импортера была размещена в федеральной государственной информационной системе в сфере ветеринарии до 1 марта 2023 г., обследованию не подлежат.

Если государство-импортер признает требования России отвечающими своим веттребованиям, то обследование не проводится.

Новшество для аквакультуры

Новвовведния для аквакультуры касаются государственной поддержки. С января вступают в силу изменения в постановление правительства, направление на стимулирование создания объектов агропрома. Власти сочли, что надо подтолкнуть производство кормов для рыбоводства и с этой целью предусмотреть возмещение до 20% капзатрат на строительство и модернизацию комбикормовых заводов. Поддержать планируется выпуск кормов для осетровых и лососевых видов рыб.

По прогнозам Минсельхоза России, в течение пяти лет в нашей стране будет построено девять новых заводов по производству кормов для аквакультуры.

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