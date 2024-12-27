Отрасль и вызовы: чем запомнился 2024 год руководителям ассоциаций

О вопросах, с которыми пришлось столкнуться в работе в уходящем году, и задачах на перспективу руководители рыбохозяйственных ассоциаций рассказали на конференции Fishnews Online.

Серьезные проекты требуют комплексного подхода

В 2024 г. предприятия продолжали реализацию инвестиционных проектов по постройке промыслового флота. Ход строительства и возникающие трудности не раз обсуждались на разных площадках. Но немаловажный аспект, на который хотелось бы обратить внимание: программа квот под инвестиции предполагает локализацию производств для судостроения, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Здесь очень много сложностей и вопросов, и только решая их, можно добиться развития российского промыслового судостроения. Для постройки судов нужны комплектующие, оборудование, судостроительная база. Это комплексные задачи, безусловно, требующие участия государства, акцентировал президент АРПП.

Основополагающий лосось

Для рыбного хозяйства дальневосточных регионов большое значение имеют результаты лососевой путины. И если Дальний Восток в целом на фоне прошлых лет отловился весьма скромно (вылов оказался самым маленьким за 20 лет), то в Хабаровском крае, напротив, объемы добычи — максимальные после 2018 г. Открытие амурского лимана позволило увеличить вылов осенней кеты и летних лососей, а в подзоне Приморье удалось поймать более 5 тыс. тонн горбуши (тогда как обычно уловы в этом районе не превышали 1 тыс. тонн), отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Важнейший вопрос на перспективу в лососевом промысле: как и когда будет проходить кампания по перезакреплению рыболовных участков. Эта тема стала одной из основных за последние три года и, вероятно, процесс идет к финальному этапу, высказался председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Больших уловов лососей, как в прежние годы, в крае не ждут, тем острее проблема платы за рыболовные участки. 2025 г. в связи с предстоящим перезаключением будет непростым во всех отношениях, считает руководитель АДЛК.

Очень важно, что удалось добиться возвращения к правилам подсчета и взимания платы, подчеркнул Сергей Рябченко. Нужна и более длительная рассрочка, и поддержка малого и среднего бизнеса, и четкие гарантии того, что рыбаки смогут доработать по уже заключенным договорам до конца срока их действия, указал он.

Подробные научные данные — основа промысла

Для краболовов на фоне последних лет — со встрясками рынков и перераспределением промысловых квот — нынешний год выглядит относительно спокойным, рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. По добыче, экспорту, ценам 2024-й будет близок к показателям 2023 г., полагает он.

Рынки краба, хотя трансформация и продолжается, достаточно стабильны, отметил руководитель АДК. Растут возможности реализации в Китае: за 10 месяцев 2024 г. туда отправилось 74% живого краба. Япония стала покупать много мороженой продукции, поступающей с Северного бассейна. Внешний крабовый рынок, несмотря на ограничения со стороны США, остается достаточно емким и перспективным для России.

Для предприятий очень важно состояние ресурсной базы, подчеркнул руководитель АДК. В этом году ассоциация содействовала ученым в проведении большой съемки по крабам Охотского моря: выполнены работы по крабу-стригуну Северо-Охотоморской подзоны и крабам западнокамчатского шельфа. «Это была очень качественная и репрезентативная работа», — отметил Александр Дупляков. Поддерживать исследования ассоциация планирует и в следующем году.

Насыщенная повестка марикультуры

Как стабильный уходящий год оценил председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. «Мы видим рост изъятия выращенной товарной продукции, переработки», — рассказал руководитель ДВ СПМ. В то же время проблемы с реализацией продукции не обходят предприятия стороной.

В следующем году союз планирует продолжить работу по развитию отрасли, отметил Роман Витязев. Так, убежден глава объединения, необходимо проанализировать федеральные и региональные меры поддержки и вообще понять, что сделано с момента принятия закона об аквакультуре в 2013 г. — а до тех пор, возможно, приостановить внесение изменений в отраслевое законодательство, полагает он.

«Традиционно у нас в повестке и вопросы страхования объектов аквакультуры. Минсельхоз включил в план сельхозстрахования на 2025 год объекты марикультуры — это в принципе дает дополнительные инструменты для использования страховых механизмов. Посмотрим, как это будет работать на практике», — обратил внимание руководитель ДВ СПМ.

Также в числе задач — внедрение проработанного механизма производственного контроля для защиты «урожаев» от незаконной добычи. И конечно, союз продолжит решение проблем предприятий, связанных с получением земельных участков и реализацией инвестиционных проектов.

Консолидация для развития отрасли

Отрасли приходится сталкиваться с множеством вызовов. И очень важно продолжать процесс профессиональной консолидации, отраслевым объединениям совместно искать решения возникающих вопросов, убежден председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

В следующем году главы отраслевых объединений продолжат работу в формате Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Задача союзов и ассоциаций отрасли в том, чтобы в конечном итоге мог спокойно работать тот, кто выходит в море, — простой рыбак, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. В наступающем году руководитель АРСО и его коллеги пожелали промысловикам богатого улова и успешной работы.

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