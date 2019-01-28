28 января 2019 года

Рыбаки наносят ответный удар

Пресс-конференции представителей рыбной промышленности по очереди прошли в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Мурманске. Также в преддверии заседания Общественного совета при Росрыболовстве решили провести акцию на рыбопромысловых судах.

В ответ на обвинения, прозвучавшие в декабре с телеэкранов, представители рыбного бизнеса решили пообщаться со СМИ и прояснить ситуацию. Пресс-конференции состоялись на Сахалине, в Приморье и в Мурманской области. Тезисы, которые объединили регионы, обобщил журналист Fishnews.

После знакомства с телесюжетами и публикациями, которые прошли в декабре в центральных СМИ, возникает вопрос: с чем связан такой интерес к рыбной отрасли? Участники пресс-конференций единодушны: за многочисленными программами и публикациями стоит стремление внедрить аукционы.

Примечательно, что об этом говорит не только рыбный бизнес, но и региональные власти. Сюжеты рассчитаны на массовую аудиторию, на людей, далеких от промысла, – общественное мнение явно готовят к аукционам, считает министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов. Губернатор региона Марина Ковтун публично уже заявила, что выступает против перехода на аукционную систему распределения квот. Обращение по этой теме приняла и Мурманская областная дума.

Участники пресс-конференций рассказали журналистам о дорожной карте по развитию конкуренции, принятой правительством в августе по предложениям ФАС. Предусматривается внесение изменений о перераспределении на торгах 50% квот вылова краба.

Сам законопроект о крабовых аукционах бизнес-сообщество пока не видело, однако слышало, что он появился еще несколько месяцев назад, сообщил Александр Дупляков. Регулятор обещал, что как только документ будет готов, его представят общественности. Проект затрагивает широкий круг предприятий – «никакой государственной тайны там быть не должно», обратил внимание президент АДК.

Уже стало известно, что «в очередь» на аукционное распределение могут также встать минтай, сельдь, треска, креветка – важнейшие объекты отечественного промысла. Такая идея попала в поле обсуждения в правительстве.

Инвестиции любят стабильность – об этом вновь говорили представители рыбной промышленности. Бизнес ждет выхода постановления, регламентирующего распределение инвестиционных квот на вылов крабов, есть планы по закладке на российских верфях 30-40 судов, рассказал председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат думы региона Дмитрий Пашов.

В декабре на судостроительном заводе «Пелла» торжественно спустили на воду первое отечественное судно для добычи краба – «Русь» строят по заказу группы компаний «Антей». Чуть раньше был спущен траулер «Баренцево море» на Выборгском судостроительном заводе. Здесь заказчиком выступает Архангельский траловый флот (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум, СЗРК).

В марте планируется спуск на воду головного судна на заводе «Пелла» для группы компаний «Мурмансельдь» – об этом рассказал гендиректор компании «Мурмансельдь-2» Юрий Задворный. Очевидно, именно на это мероприятие пригласил президента Владимира Путина замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, когда докладывал о результатах отрасли за 2018 год.

Суда для АТФ и «Мурмансельди» – это уже в рамках программы инвестиционных квот. Но и здесь рыбопромышленники отмечают: за строительство они брались в одних условиях, а теперь возникает нестабильность.

На дальневосточных пресс-конференциях также выступили руководители предприятий. На Сахалине представитель группы «Дальневосточный рыбак» Руслан Закревский рассказал о перспективах курильского рыбокомбината «Островной», в Приморье член совета директоров РК «Восток-1» Александр Передня – об уникальном проекте компании по глубоководному промыслу. Оба рыбопромышленника отметили негативные последствия аукционов.

В целом пресс-конференции собрали большое количество представителей СМИ, особенно на Сахалине, где интерес к «рыбной» тематике традиционно высок.

28 января на рыбацких судах в разных районах промысла решили провести акцию в поддержку внеочередного заседания Общественного совета при Росрыболовстве. Также экипажи направили в совет обращение по ситуации в отрасли.

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