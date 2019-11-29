29 ноября 2019 года

Краба перетасовали

Компании, заключившие договоры на доли квот по итогам крабового аукциона, получили около полугода на то, чтобы предоставить в Росрыболовство копию договора на строительство судов, а также график реализации проекта.

Затем им предстоит отчитываться перед Минпромторгом о воплощении проекта. Правительство уже определило правила такой проверки.

При подготовке подзаконной базы по крабовым квотам одним из ключевых вопросов оказался принцип «где ловим – там и строим». За то, чтобы суда под освоение краба на Дальнем Востоке строились на верфях региона, активно выступал вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев.

«Крабы добываются здесь, и строительство судов на дальневосточных верфях должно давать работу людям, которые здесь живут, здесь работают», – заявлял зампред правительства – полномочный представитель президента.

Пока готовилась подзаконная база, в СМИ вышла целая серия публикаций о том, как судостроители региона рассчитывают на заказы флота для добычи крабов.

Росрыболовство озвучивало и вариант со строительством на дальневосточных верфях половины судов. В поддержку такой идеи выступало руководство «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК).

В итоге правительство предусмотрело приоритет для заводов ДФО, но в более мягкой, чем предполагалось изначально, формулировке. Победители аукциона по дальневосточным лотам должны сначала проработать возможность строительства судна на верфях региона. Чтобы обратиться к судостроителям в западной части страны, компании потребуется заключение о нецелесообразности или невозможности постройки краболова на Дальнем Востоке. Это требование распространяется на тех, кто выиграл квоты вылова в Дальневосточном бассейне и заложил киль уже после заключения договора.

Насколько верфи Дальнего Востока готовы выполнить заказы от рыбаков? Власти обсуждают этот вопрос на разного рода совещаниях уже много лет. Новый виток обсуждений начался, когда были введены инвестиционные квоты вылова. Замотивировать решили с помощью повышающего коэффициента для расчета долей квот. Однако ожидаемого эффекта достичь не удалось: компании заказали суда в западной части России.

Теперь надежда возлагается на добытчиков краба. Оценить, насколько верфи готовы к работе, решили сенаторы. Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин и его коллега по парламенту Елена Грешнякова побывали на заводах Приморья и Хабаровского края. «Цель наша не какая-то инспекционная, а просто разобраться в состоянии дел», – прокомментировал Сергей Митин.

Совещание, проходившее на Находкинском судоремонтном заводе, в общем-то, показало основные сложности, которые волнуют судостроителей. Это серийность заказов, тарифы на электроэнергию, финансовое сопровождение проектов. Не снизился и накал кадрового вопроса: верфи привлекают людей из западных регионов. Но, во-первых, там развивают свои производственные мощности, а значит, и уезжать специалистам через какое-то время не понадобится. Во-вторых, такая трудовая миграция требует дополнительных расходов. Сотрудники едут, если им пообещать более высокую зарплату, обеспечить их жильем и питанием, рассказал гендиректор НСРЗ Николай Болгар. Но это в итоге отражается на себестоимости продукции судостроителей. А от цены напрямую зависит привлечение клиентов.

Говорили и о субсидиях. Президент Владимир Путин уже поддержал предложение вице-премьеров Алексея Гордеева и Юрия Трутнева о субсидировании затрат на приобретение краболовных судов, построенных в ДФО.

На то, чтобы реализовать проект по строительству судна, победителям отводится не больше пяти лет со дня заключения договора (причем в этот срок включается и время на регистрацию имущественных прав). Если компания не уложится в отведенный промежуток, она лишится права на вылов.

Между тем, беспокоятся рыбопромышленники, на процесс строительства влияет множество факторов: от погодных условий до санкций со стороны зарубежных государств. Рыбопромышленники, с которыми пообщался журналист Fishnews, считают, что последствия от аукционов еще впереди: как от брошенного в воду камня – круги будут идти еще долго. Тем не менее бизнесу приходится встраиваться в те условия, которые устанавливают власти. Уже примерно понятно, кто из победителей торгов где будет строить суда. Холдинг «Антей» еще до аукциона выразил намерение сотрудничать с Находкинским судоремонтным заводом – в сентябре с НСРЗ был подписан меморандум. «Сигма Марин Технолоджи» работает с «Восточной верфью»: 26 ноября на приморском предприятии прошла церемония закладки первого краболова; «Сигма» заявила о готовности построить здесь все четыре судна под крабовые квоты.

И рыбопромышленники, и судостроители уже указывали на жесткие правила по локализации, предусмотренные постановлением правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719. Нормативная база такова, что требования постепенно будут ужесточаться. Учитывая ситуацию с производством оборудования и комплектующих в стране, смогут ли промысловые компании уложиться в эти рамки? Вопрос остается открытым.

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