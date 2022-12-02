Депутатам рассказали о вопросах по квотам

Руководители ассоциаций рыбной отрасли продолжают встречи с депутатами Госдумы. Ключевая тема — риски изменений федерального закона о рыболовстве по распределению квот на вылов.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак и президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков на встрече с депутатом Госдумы Александром Щербаковым рассказали о проблематике изменения системы распределения квот.

Руководители отраслевых объединений отметили, что принятие законопроекта, прошедшего первое чтение 27 октября, окажет серьезное негативное влияние на рыбную отрасль. Законопроект взволновал профсообщество в разных регионах страны.

Главы ассоциаций обратили внимание на сложности реализации судостроительного направления программы квот под инвестиции. За шесть лет она выполнена лишь на 10% (это если смотреть и по рыбе, и по крабам), отметил Алексей Буглак. Без использования механизма квот под инвестиции при этом построено вдвое больше судов, рассказал Александр Дупляков. По мнению руководителей ассоциаций, нужно все-таки дождаться результатов первого этапа по флоту: в противном случае суда в рамках программы могут быть так и не построены, а вот по финансовой устойчивости предприятий отрасли и их инвестиционным планам изменения закона нанести удар успеют.

«Мы выступаем за здоровые инвестиции в отрасль. Но здоровые инвестиции возможны тогда, когда стабильны и понятны правила игры», — подчеркнул Алексей Буглак.

Представители бизнеса также заявили о рисках увязки в один объект инвестиций заводов и вспомогательного флота Если эта конструкция сохранится, привлекательность инвестиций в развитие береговой инфраструктуры сильно упадет, заявил президент АДМ.

Руководители ассоциаций считают необходимым убрать из законопроекта и позицию о донаделении квотами участников первого этапа, так она не соответствует принципам конкуренции.

Георгий Мартынов также обратил внимание на важность исключения из законопроекта положений о квотах вылова моллюсков и других водных беспозвоночных в инвестиционных целях. Президент АРПП отметил проблематику аукционного распределения квот по глубоководным крабам.

Также на встрече обсуждались механизмы поддержки доставки рыбы автотранспортом, которые могут помочь снизить цены для конечного потребителя. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья ранее направила свои предложения в этой сфере Александр Щербакову. АРПП считает необходимым рассмотреть возможность применения топливных субсидий для автоперевозок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы страны, а также освободить автотранспортные предприятия, которые занимаются такой доставкой, от платы по системе «Платон».

Ранее по проблематике изменений закона о рыболовстве с парламентариями также пообщались члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока Максим Козлов и Сергей Рябченко.

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