Новости
Руководители ассоциаций рыбной отрасли провели встречу с депутатом Госдумы Александром ЩЕРБАКОВЫМ

Депутатам рассказали о вопросах по квотам

Руководители ассоциаций рыбной отрасли продолжают встречи с депутатами Госдумы. Ключевая тема — риски изменений федерального закона о рыболовстве по распределению квот на вылов.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак и президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков на встрече с депутатом Госдумы Александром Щербаковым рассказали о проблематике изменения системы распределения квот.

Руководители отраслевых объединений отметили, что принятие законопроекта, прошедшего первое чтение 27 октября, окажет серьезное негативное влияние на рыбную отрасль. Законопроект взволновал профсообщество в разных регионах страны.

Главы ассоциаций обратили внимание на сложности реализации судостроительного направления программы квот под инвестиции. За шесть лет она выполнена лишь на 10% (это если смотреть и по рыбе, и по крабам), отметил Алексей Буглак. Без использования механизма квот под инвестиции при этом построено вдвое больше судов, рассказал Александр Дупляков. По мнению руководителей ассоциаций, нужно все-таки дождаться результатов первого этапа по флоту: в противном случае суда в рамках программы могут быть так и не построены, а вот по финансовой устойчивости предприятий отрасли и их инвестиционным планам изменения закона нанести удар успеют.

«Мы выступаем за здоровые инвестиции в отрасль. Но здоровые инвестиции возможны тогда, когда стабильны и понятны правила игры», — подчеркнул Алексей Буглак.

Представители бизнеса также заявили о рисках увязки в один объект инвестиций заводов и вспомогательного флота Если эта конструкция сохранится, привлекательность инвестиций в развитие береговой инфраструктуры сильно упадет, заявил президент АДМ.

Руководители ассоциаций считают необходимым убрать из законопроекта и позицию о донаделении квотами участников первого этапа, так она не соответствует принципам конкуренции.

Георгий Мартынов также обратил внимание на важность исключения из законопроекта положений о квотах вылова моллюсков и других водных беспозвоночных в инвестиционных целях. Президент АРПП отметил проблематику аукционного распределения квот по глубоководным крабам.

Также на встрече обсуждались механизмы поддержки доставки рыбы автотранспортом, которые могут помочь снизить цены для конечного потребителя. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья ранее направила свои предложения в этой сфере Александр Щербакову. АРПП считает необходимым рассмотреть возможность применения топливных субсидий для автоперевозок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы страны, а также освободить автотранспортные предприятия, которые занимаются такой доставкой, от платы по системе «Платон».

Ранее по проблематике изменений закона о рыболовстве с парламентариями также пообщались члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока Максим Козлов и Сергей Рябченко.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: адмдальний востоккраб
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Коммерческий директор компании «Владснаб» Ренат СУЛЕЙМАНОВ

Коммерческий директор компании «Владснаб»

Ренат СУЛЕЙМАНОВ

Снабженческие задачи нам ставят рыбаки

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Стране нужна госпрограмма по насыщению рынка рыбой

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Лососевая путина показала неплохие результаты

Генеральный директор ПАО «Дальрыба» Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Генеральный директор ПАО «Дальрыба»

Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Пришло время прислушаться к мнению рыбаков

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин ДРЕВЕТНЯК

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

Реформа по инвестквотам будет иметь негативные последствия

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Все материалы

Крупным планом

Супертраулер «Владимир Бирюков», построенный для камчатской рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот» на турецкой судоверфи, ждут на Камчатке. Фото Валентины Боковиковой

«Владимир Бирюков» спешит на родину

Суши из лосося и морепродуктов на прилавке в Норвегии

Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.