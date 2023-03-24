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Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья подвела итоги годовой работы на общем собрании. Фото пресс-службы АРПП

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья пополнила ряды

Отраслевое объединение Приморского края продолжает расширять состав участников: к Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья присоединилась Находкинская база активного морского рыболовства.

Общее собрание Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья поддержало вступление в состав объединения компании НБАМР. На долю членов ассоциации в 2022 г. пришлась добыча более 380 тыс. тонн водных биоресурсов, или 47,5% от вылова Приморского края. С вступлением НБАМР этот показатель существенно возрастет.

Таким образом, теперь в составе АРПП уже 33 организации. Ассоциация объединяет не только рыбодобывающие предприятия, но и компании в сфере рыбопереработки, аквакультуры, дистрибьюции, транспортного комплекса, портового хозяйства, производства технологического оборудования для рыбной отрасли, рыбохозяйственного образования.

Широкий состав участников определяет разнообразие вопросов, над решением которых работает ассоциация. Так, в прошлом году АРПП предлагала меры по поддержке транспортировки рыбной продукции, бункеровки морского флота, обеспечения парка рефрконтейнеров.

«2022 год был непростым для рыбохозяйственного комплекса», — отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Объединение участвовало в формировании мер по поддержке работы отрасли в условиях санкций.

И конечно, год прошел под знаком «квотного вопроса». Здесь работа велась в том числе совместно с коллегами из других объединений — в рамках Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Совет добился проведения парламентских слушаний по резонансному законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов. В итоге при Госдуме была создана специальная комиссия по проекту закона, в ее состав вошел и президент АРПП.

При рассмотрении во втором чтении из проекта закона исключили положения о распространении аукционного принципа, уже опробованного на крабе, на моллюски и другие виды водных беспозвоночных. Это решение позволит сохранить предприятиям ресурсное обеспечение.

В Федеральном агентстве по рыболовству также сообщили, что на втором этапе на торги с инвестобязательствами не планируется выставлять квоты вылова глубоководных крабов. Георгий Мартынов, как и его коллеги, вошел в рабочую группу при Совете Федерации, которая должна отслеживать в том числе подготовку подзаконных актов по новым изменениям закона о рыболовстве. Здесь очень важно, какие виды крабов и в каких районах будут выставлены на аукционы, какие требования будут предъявляться к объекту инвестиций.

С первым этапом инвестиционных квот вопросов также хватает. Благодаря активной позиции бизнеса удалось добиться, чтобы на участников программы инвестквот распространялась возможность пользоваться механизмами лизинга — это касается как первого, так и второго этапа, напомнил руководитель АРПП. «Достаточно большую работу провели в этом плане, и решение это было принято», — сказал руководитель объединения.

Объединение продолжает отслеживать и тематику государственной экологической экспертизы, которая, как оказалась, актуальна не только для аквакультуры, но и для рыбаков. Первый вице-президент ассоциации Александр Васьков попросил предприятия еще раз обратить внимание на проект закона, который готовится в этой сфере, чтобы исключить риски регулирования.

В работе над правовой базой очень помогают возможности «регуляторной гильотины», Георгий Мартынов входит в рабочую группу по использованию этого механизма в рыбной отрасли.

На общем собрании руководство АРПП также напомнило предприятиям о важных темах на ближайшую перспективу. Среди них, например, переход на систему «Гонец» — ассоциантов призвали сообщать о возникающих по этому поводу вопросах.

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