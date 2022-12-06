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Член Совета Федерации Людмила ТАЛАБАЕВА

Людмила Талабаева: При регулировании отрасли важно слышать рыбаков

Сенатор Людмила Талабаева встретилась во Владивостоке с руководителями объединений рыбной отрасли. В центре внимания — законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов. Но были подняты и другие вопросы.

Во встрече с сенатором, состоявшейся после расширенного заседания совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, участвовали президент АРПП Георгий Мартынов, первый вице-президент АРПП Александр Васьков, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

При выработке регулирования в отрасли очень важно слышать позицию отраслевого сообщества, заявила Fishnews Людмила Талабаева. Парламентарий плотно взаимодействует с Координационным советом рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока с самого начала появления этой площадки.

При принятии законов должны учитываться интересы самых разных предприятий — и небольших, и крупных. И конечно — интересы государства, подчеркнула член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

По словам сенатора, и парламентские слушания, и согласительная комиссия в Госдуме, и работа с ассоциациями, и обсуждение со Счетной палатой — это все говорит о том, что законодатели стремятся разобраться в предложенных федеральными ведомствами изменениях закона о рыболовстве. «Пока мы видим, что эти изменения негативно скажутся на работе рыбаков и вообще на бюджете нашей страны», — прокомментировала Людмила Талабаева.

Вместе с коллегами по Совету Федерации она предложила поправки ко второму чтению законопроекта: эти изменения подготовлены совместно с отраслевым сообществом, подчеркнула сенатор.

Большое внимание вопросам рыбной отрасли уделяет председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, отметила Людмила Талабаева.

На встрече были подняты вопросы сохранения градо- и поселкообразующих предприятий. Работа этих предприятий — залог жизни и развития сел и поселков на отдаленных территориях. Рыбацкие производства выполняют не только экономическую, но и социальную функцию — в этом позволила еще раз убедиться поездка в Охотский район Хабаровского края (относится к районам Крайнего Севера), рассказала член Совета Федерации.

«Мы должны думать о государстве. Когда-то наши предки осваивали эти земли в тяжелейших условиях, и задача государственного значения — территории сохранить», — подчеркнула Людмила Талабаева. По мнению сенатора, одной из мер поддержки градо- и поселкообразующих предприятий могло бы стать сохранение для них льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами и после 2027 г. «Я считаю, что это очень и очень важно», — заявила парламентарий.

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