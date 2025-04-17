Промысел лосося, но не только: какие ключевые вопросы выделили в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Хабаровский край остается среди основных рыбодобывающих регионов страны, предприятия участвовали и продолжат участвовать в социальных программах. Системообразующую для Дальнего Востока рыбную промышленность важно сохранять и развивать — об этом шла речь на общем собрании Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края обсудила результаты за прошлый год и задачи на перспективу. В центре внимания объединения остаются вопросы регулирования работы отрасли.

Перспективы ближайшей путины и доступа к ресурсу

Одна из самых волнующих тем — условия и детали процедур по перезакреплению рыболовных участков. Основной федеральный закон по перезаключению договоров вышел в 2023 г., но на подходе принятие еще одной законодательной инициативы, от которой будут зависеть перспективы бизнеса, — законопроекта о сроках кампании по перезаключению договоров. И региональные власти, и отраслевое сообщество предложили, чтобы процедуры переоформления были сдвинуты на 2026 г. — сейчас очень жесткие для пользователей условия доступа к финансовым ресурсам, отметил президент АПРОХК Сергей Рябченко.

Законодательная дума Хабаровского края выступила с законодательной инициативой о переносе — это предложение было проработано с представителями отрасли, с ассоциацией, рассказал на собрании председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник. На парламентских слушаниях, организованных в Госдуме в марте, спикер регионального парламента Николай Шевцов привел данные о рисках растущей нагрузки на отрасль и выступил за то, чтобы у предприятий была возможность отработать еще две лососевые путины и оставалось больше времени на проработку вопросов финансирования с банками.

Второе чтение законопроекта о единовременной кампании по перезаключению договоров на участки намечено на май. «Серьезная полемика идет, посмотрим после «майских», что будет принято», — прокомментировал Сергей Рябченко.

Также руководитель ассоциации остановился на вопросах платы за перезаключение договоров (ожидается выход изменений в правила ее расчета и взимания), проблематике границ рыболовных участков.

Поддержка пользователей при перезакреплении участков останется среди ключевых направлений работы ассоциации, сообщает корреспондент Fishnews.

Остановился руководитель ассоциации и на лососевой путине 2025 г. В прошлом году был открыт Амурский лиман — это помогло пополнить «копилку» краевых уловов, обратил внимание президент АПРОХК. В целом в 2024 г. в регионе поймали около 40 тыс. тонн тихоокеанских лососей — это самый высокий вылов красной рыбы у региона за последние шесть лет.

Активно идет подготовка к лососевой путине нынешнего года. Руководитель ассоциации обратил внимание предприятий на то, что представлен для обсуждения проект приказа Минсельхоза России о дополнительных мерах регулирования промысла на предстоящий сезон. В ближайшее время запланировано заседание Дальневосточного научно-промыслового совета: весной ДВНПС как раз обсуждает решения на «красную» путину. Президент АПРОХК традиционно будет работать в составе совета. Пока прогноз по возможному вылову лососей для региона — около 36 тыс. тонн.

В целом задачей ассоциации было и остается содействовать принятию такой стратегии организации промысла лососей, которая будет способствовать более полному и рациональному использованию ресурсов, отметил руководитель ассоциации.

Для Хабаровского края очень важно сохранять прибрежный промысел — еще один акцент, который делают в объединении. Сергей Рябченко остановился на вопросах расширения ресурсной базы для «прибрежки», в том числе — на регулировании прилова камбал в Северо-Охотоморской подзоне.

Сотрудничество между регионами и отраслями

Говорили на собрании и о вопросах реализации продукции. Среди приоритетов рыбопромышленного объединения — обеспечивать рыбной продукцией внутренний рынок. Предприятия участвуют в краевой программе «Доступная рыба». Говоря о механизмах поддержки поставок на российский прилавок, Сергей Рябченко остановился на субсидировании перевозок рыбной продукции. Безусловно, хотелось бы, чтобы эта мера сохранялась, а ее действие — расширялось.

В то же время тревожит предприятия идея обязательных «рыбных бирж». Год за годом предлагается ввести требования по продаже части продукции на организованных торгах.«Мы выступаем категорически против», — подчеркнул Сергей Рябченко. Такое обязательство ломает годами нарабатывавшиеся практики реализации и закупки рыбы и морепродуктов — а ради чего их рушить, непонятно. Получается, что в систему торговли только добавится посредник — биржа. «Мы уже отреагировали: и ВАРПЭ, и Рыбный союз, и Координационный совет [Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока]», — сообщил руководитель краевой ассоциации.

Рыбопромышленники Хабаровского края сталкиваются во многом с теми же вопросами, что и их коллеги из других дальневосточных регионов. Сообща находить решения проблем помогает участие в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Весной межрегиональному объединению исполнилось пять лет: за это время КС занимался тематикой перезакрепления рыболовных участков, сохранения за предприятиями долей квот на вылов, ветеринарного оформления, стабильности реализации рыбы и морепродуктов. Сергей Рябченко работает в составе совета с момента основания.

«Нам важна единая позиция дальневосточного рыбацкого сообщества, чтобы мы могли ее донести до федерального центра», — указал на значимость сотрудничества с другими отраслевыми объединениями президент АПРОХК.

Сергей Рябченко также входит в состав Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству, в правление регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и многих других органов. Президент АПРОХК — председатель комиссии по экономическому развитию и экологической безопасности Общественной палаты Хабаровского края, где также обсуждается «рыбная» повестка.

В отрасли хватает сложных вопросов — решить их без длительной подготовки подчас невозможно, и здесь как раз очень важна работа на разных площадках, акцентировал председатель Союза работодателей края Сергей Смоленцев.

Активное участие президента АПРОХК в Общественном совете при комитете рыбного хозяйства Хабаровского края отметила председатель совета Екатерина Курилова.

Продолжат сотрудничать с отраслевыми объединениями и региональные парламентарии, подчеркнул Валерий Постельник.

Список задач на перспективу у Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края большой: это и сохранение льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами для градо- и поселкообразующих организаций, и законодательные решения по борьбе с браконьерскими перевозками красной икры, и другие важные для рыбной промышленности темы.

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