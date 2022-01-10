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Рыбацкое судно у берегов Сахалина

Новый год обещает непростые задачи

В минувшем году на новый этап вышла подготовка серьезных изменений законодательства в рыбной отрасли. Тут и нововведения в сфере распределения квот, и пересмотр ставок сбора за пользование водными биоресурсами, и другие инициативы государства.

Аукционы и инвестквоты: волна за волной

Отрасли, судя по всему, предстоит пройти через новые перераспределения долей квот вылова. О планах продолжить программу инвестиционных квот руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил на встрече с президентом еще осенью 2020 года, но тогда речь шла прежде всего о выделении новых объемов под строительство флота. Новый виток идея дальнейшего применения инвестквот получила после заседания правкомиссии у вице-премьера Виктории Абрамченко и совещания у вице-премьера — полпреда президента Юрия Трутнева в феврале 2021 года.

Власти заявили, что механизм квот под инвестиции нужно использовать в том числе для дальнейшего снижения зависимости российской рыбной промышленности от Китая. Пандемия и введенные в связи с ней ограничения сломали привычные схемы поставок. Предложено было сделать акцент на развитии собственной береговой инфраструктуры.

Пандемия коронавируса существенно изменила рыбную логистику

В ноябре Минсельхоз и Росрыболовство представили проект федерального закона «в части совершенствования порядка распределения квот добычи водных биоресурсов». Здесь и были обозначены основные контуры изменений.

Продолжить программу инвестквот планируется на Дальневосточном бассейне, на Севере регулятор счел уже заявленные стройки достаточными. При этом часть объемов, согласно законопроекту, пойдет на защиту интересов инвесторов первой волны.

На этот раз власти решили больший, чем в рамках первого этапа, акцент сделать на береговой переработке, сообщает корреспондент Fishnews. Правда, отраслевые ассоциации и компании уже обратили внимание на необходимость разобраться с использованным в законопроекте понятием «рыбоперерабатывающий комплекс».

Опыт крабовых торгов Минсельхоз и Росрыболовство признали удачным и предложили выставить на аукционы с инвестиционными обязательствами остатки квот по крабам, а также все 100% объемов по другим ценным морепродуктам.

Откладывать с реформами, судя по всему, регулирующие ведомства не намерены. Хотя в отраслевом сообществе и предложили не торопиться с инвестквотами под флот и подумать над защитой интересов участников первой волны крабовых аукционов, а также над целесообразностью выставления на такие торги других объектов промысла.

У других ведомств также нашлись вопросы к проекту. Так, Минэкономразвития попросило объяснить, почему надо вводить так называемые «квоты добычи моллюсков в инвестиционных целях» и как их появление отразиться на уже работающих пользователях. Минвостокразвития обратило внимание на отсутствие в проекте механизма защиты инвесторов состоявшихся крабовых аукционов.

Впереди как минимум обсуждения объектов промысла и объектов инвестиций.

В сентябре во Владивостоке торжественно подняли флаг на «Охотске» — первом краболове, построенном в ДФО по программе квот под инвестиции

По последним данным, в рамках квот под инвестиции было реализовано 29 проектов — это 21 завод, 6 рыбопромысловых судов и 2 краболова. При этом всего заключено 129 договоров: 64 — под строительство рыбопромыслового флота, 24 —заводов, 41 — краболовных судов. Обсуждаются и изменения действующей правовой базы по реализации программы инвестквот.

Рыбакам пересчитают сбор

В новом году депутатам предстоит продолжить работу над налоговой реформой в рыбной отрасли. После многолетних обсуждений правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении системы расчета сбора за пользование водными биоресурсами. По важнейшим объектам промысла норматив для расчета сбора повысится, при этом вводятся вычеты — при использовании нового флота российской постройки, при производстве определенной продукции, при работе в режиме прибрежного рыболовства.

9 ноября депутаты поддержали изменения в первом чтении. Согласно представленным данным, поступления от рыбной отрасли в результате принятия закона вырастут не менее чем в шесть раз.

Повысятся ставки сбора в том числе по минтаю — главному объекту российского рыболовства

Один из основных вопросов к законопроекту первого чтения — по использованию для индексации коэффициента-дефлятора, увязанного с растущей инфляцией. Его применение не учитывает реальную обстановку на рынке и может привести к необоснованному росту нагрузки на предприятия — и неизвестно, как это скажется на ценах для потребителей, предостерегали в ассоциациях.

В отраслевых объединениях обратили внимание и на ограниченное по времени предоставление льготы градо- и поселкообразующим предприятием, отмену преференций для рыболовецких колхозов и артелей. Дискуссии разгорелись и вокруг того, предоставлять ли вычет по использованию нового флота на суда, построенные под инвестквоты.

Ревизия по участкам

Среди волнующих бизнес тем — не только распределение квот. Право на добычу предоставляется в том числе через закрепление рыболовных участков (ранее они назывались рыбопромысловыми).

Большое внимание в связи с этим привлек разработанный правительством законопроект о переходе отрасли на электронные аукционы, в том числе при распределении участков. Но только новых. Уже закрепленные за предприятиями акватории после завершения срока действия договоров должны были предоставляться через конкурс — такая формулировка была согласована бизнес-сообществом и принята в первом чтении.

Но ко второму чтению были предложены поправки, которые отраслевые объединения посчитали неоднозначными и угрожающими переделом. В итоге принятие закона притормозили.

Лососевая путина на Камчатке

Однако тема с участками не закрыта. В апреле Росрыболовство сообщило, что планирует проанализировать загруженность предприятий в рамках вопроса о предоставлении участков для вылова лососей. На осеннем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета глава ведомства Илья Шестаков рассказал о планах представить законопроект по распределению уже в 2023 году, а в 2024 году — провести процедуру.

При этом на площадке Совета Федерации в прошлом году продолжали обсуждать закрепление преимущественного права на перезаключение договоров для добросовестных пользователей.

Отчетность уходит от бумаги

В отрасли готовятся изменения по документам, необходимым для рыболовства. В октябре правительство передало на рассмотрение в Думу проект закона об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов.

Росрыболовство и ЦСМС уже не первый год внедряют электронный промысловый журнал, но теперь его обязательное использование планируется закрепить законодательно. При этом предложен переходный период, когда можно будет выбирать, как оформлять разрешение на добычу и вести промысловый журнал — в электронном формате или на бумаге. Такое решение должно обеспечить дополнительное время для настройки работы по новым правилам.

При этом оговорено, какой категории пользователей допускается вести промысловый журнал на бумажном носителе.

Обязательное использование ЭПЖ планируется закрепить законодательно

Цифровизация — неизбежный процесс, а о необходимости отказаться от доставки оригиналов разрешений на суда бизнес говорит уже давно. Тем не менее к законопроекту еще есть ряд вопросов — на это обратили внимание и ассоциации, и депутаты. Например, как быть с небольшим флотом, как обеспечить соблюдение требований по ведению промыслового журнала при временной неисправности оборудования. В первом чтении проект принят в декабре, ожидается, что он будет доработан ко второму чтению.

Правила рыболовства перевыпускают

В минувшем году регулятор обновил правила рыболовства для нескольких рыбохозяйственных бассейнов — Западного, Западно-Сибирского, Северного. Новые документы вступили в силу с 1 сентября — такое условие по срокам предусмотрено законом «Об обязательных требованиях в РФ» в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.

Обсуждался и проект новых правил для Дальневосточного бассейна — важнейшего для рыбной промышленности страны. Обновленный документ пока не вышел, но Росрыболовство и отраслевое сообщество считают важным, чтобы правила вступили в силу к следующей лососевой путине, то есть к лету.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Январь 2022 г.

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