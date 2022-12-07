Координационный совет подвел итоги работы с депутатами на региональной неделе

Члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока во время работы депутатов Госдумы в регионах обсудили с парламентариями последствия изменений закона о рыболовстве.

Координационный совет подвел итоги встреч с представителями депутатского корпуса на региональной неделе. Волнующие отраслевое сообщество вопросы с парламентариями в Приморском крае обсудили президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков и президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, в Хабаровске — руководитель краевого объединения Сергей Рябченко.

На встречах с руководителями ассоциаций депутаты обратили внимание на важность сохранения в отрасли не только крупных, но и небольших предприятий. На слуху и проблемы со строительством судов под квоты — в связи с этим парламентарии поддержали предложение сначала дождаться результатов первого этапа судостроительной программы, а только потом уже переходить к новым реформам.

Еще один вопрос, который законодатели считают необходимым задать разработчикам законопроекта: как изменения в сфере распределения квот отражаются на обеспечении рыбной продукцией российского потребителя

Со своей позицией по проекту изменений закона о втором этапе инвестквот и аукционов выступили и региональные рыбохозяйственные советы. В Хабаровске рыбхозсовет проходил с участием трех депутатов Госдумы: в протоколе, в частности, отмечена необходимость исключения из-под положений законопроекта малого и среднего бизнеса.

Сохранение прав на промысел рассмотрел и Камчатский краевой рыбохозяйственный совет — здесь заседание проводил глава региона Владимир Солодов. «Губернатор вновь подчеркнул, что рыбохозяйственная отрасль — важнейшая на Камчатке. И все, что происходит в рыбной отрасли, напрямую касается жителей региона и его экономики. Поэтому вопрос номер один — это вопрос сохранения позиции региона в отношении рыболовства на Дальнем Востоке», — рассказал на конференции Fishnews Online председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Он отметил, что отраслевое сообщество активно поддержала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Именно она предложила создать согласительную комиссию по законопроекту о квотах, а до этого призвала законодательные органы регионов организовать слушания по резонансным изменениям.

Руководители объединений продолжают работу и с сенаторами. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов обсудил вопросы отрасли с членом Совета Федерации Андреем Хапочкиным. Руководители ассоциаций во Владивостоке 5 декабря встретились с сенатором Людмилой Талабаевой. И Андрей Хапочкин, и Людмила Талабаева входят в число парламентариев, выступивших с поправками ко второму чтению законопроекта.

Георгий Мартынов и Алексей Буглак также подняли проблемы влияния изменений законодательства о рыболовстве на конкуренцию в отрасли — на заседании Общественного совета при Приморском УФАС. Материалы от ассоциаций должны передать курирующему заместителю руководителя ФАС Геннадию Магазинову.

Сейчас ожидается заседание согласительной комиссии по законопроекту. «Надеемся, что те предложения, которые были нами озвучены и инициированы, найдут свое отражение в итоговом варианте закона», — прокомментировал Владимир Галицын.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews