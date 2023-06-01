Что обсуждали на первом Дальневосточном научно-практическом форуме

Парадоксы госуправления рыбной отраслью и их влияние на экономическое состояние предприятий стали основной темой дискуссии участников научно-практического форума во Владивостоке.

«Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления» — научно-практический форум по такой теме организовали Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций и Владивостокский государственный университет (ВВГУ).

Участников из России и КНР приветствовала ректор ВВГУ Татьяна Терентьева. Она отметила, что «рыбная» тематика встречи соответствует многопрофильному статусу университета. «Нам важно понимать вектор развития рыбной отрасли: тренды и перспективы, задачи и вызовы, с которыми приходится сталкиваться», — сказала руководитель вуза.

Большинство докладчиков придерживалось заявленной темы конференции, сосредоточившись на вопросах государственного регулирования отрасли и связанной с этим проблематикой, сообщает корреспондент Fishnews.

Резервы по ресурсной базе есть

Заведующий лабораторией минтая и сельди ТИНРО Евгений Овсянников представил доклад о потенциале водных биоресурсов Дальневосточного бассейна и эффективности их использования. Специалист отметил, что в прошлом году здесь освоили 3,5 млн тонн из предложенных 5,2 млн тонн. «То есть резерв у нас составляет 1,7 млн тонн», — подчеркнул он.

Евгений Овсянников обратил внимание, что в ближайшие годы на Дальнем Востоке ожидается небольшой рост запасов минтая и сельди. «По всей видимости, в основных районах промысла — Охотском и Беринговом морях — мы не будем снижать объемы вылова этих объектов в связи с тем, что там накоплен неплохой потенциал», — рассказал представитель ТИНРО.

Модернизация в кредит?

На растущую закредитованность отрасли в своем докладе указал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. От отметил, что объем инвестиций в рыбную отрасль в 2022 г. составил 84 млрд рублей. Однако кредиторская задолженность превысила 140 млрд рублей.

«Это означает, что отрасль финансирует инвестиционную программу в кредит», — заявил руководитель ассоциации. Чистая прибыль составила около 117 млрд рублей. То есть отрасль в прошлом году заработала меньше, чем была должна, сказал Алексей Буглак.

Донести до регулятора

Генеральный директор НБАМР Александр Шуматов в своем докладе обратил внимание на проблему 70-процентного порога освоения квот (при недостижении этого показателя за два года, по закону, пользователи рискуют лишиться прав на добычу). Руководитель компании подчеркнул, что предприятие является ключевым игроком на рынке кальмара. Между тем командорский кальмар — короткоцикловый вид (продолжительность жизни — два года), поэтому делать прогнозы по его запасам сложно.

«В прошлом году ОДУ был освоен менее чем на 50%, мы понесли убыток. В этом году мы на промысле работаем уже около двух недель и видим сохранение ситуации предыдущего года», — сообщил Александр Шуматов. По его мнению, важно донести эту проблематику до регулятора и отраслевой науки.

«Зарывашки» под вопросом

Представитель компании «Акватехнологии» Ольга Чупина рассказала о ситуации со ставками сбора на промысел в отношении зарывающихся моллюсков спизулы и корбикулы. В результате внесения поправок в Налоговый кодекс ставки сбора выросли с 20 рублей за тонну (на оба вида) до 32,4 тыс. рублей за тонну по спизуле ( в 1620 раз ) и до 19,8 тыс. рублей по корбикуле (в 990 раз).

«Мы были вынуждены закрыть промысел корбикулы, а что касается спизулы, то пока пытаемся его продолжать. Однако объемы добычи спизулы в текущем году упали на порядок, и что будет дальше, мы не готовы пока говорить», — подчеркнула Ольга Чупина.

Сохранить МСП

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко обратил внимание, что в экономике этого региона рыбная отрасль имеет большое социальное значение.

«Много малых и средних предприятий расположено в бассейне реки Амур, в районах, приравненных к Крайнему Северу, а также на побережье Татарского пролива. Эти предприятия удерживают проживающих там людей, создают рабочие места. Если не сохранить эти малые и средние предприятия, отток населения из этих мест усилится», — отметил Сергей Рябченко.

Взгляд экономиста

Ни одна из заявленных целей реализации нового механизма радикального обновления рыбодобывающего флота в определенные сроки не достигнута, заявил доктор экономических наук, профессор, руководитель института подготовки кадров высшей квалификации ВВГУ Александр Латкин. «Из 105 запланированных к строительству на отечественных верфях судов фактически сдано в эксплуатацию 10. Сроки полного выполнения намеченного плана сдвигаются на 3-5 лет при обострении проблемы обеспечения комплектующими», — подчеркнул экономист.

По его мнению, самый ощутимый отрицательный эффект проводимой государственной политики заключается в значительном росте цен на рыбу и морепродукты в последние годы. «И это при ожидаемом снижении потребления этих жизненно важных продуктов населением в ущерб здоровью, в сочетании с банкротством большого числа малых рыбохозяйственных предприятий», — указал Александр Латкин.

Крабовая ситуация

По словам президента Ассоциации добытчиков краба Александра Дуплякова, в крабовом сегменте необходимо построить 41 судно. Завершение строительства в основном запланирован на ноябрь 2024 г. В настоящий момент построено шесть судов. «Чтобы выполнить намеченное, надо сдавать по два судна в месяц. Насколько это выполнимо — сложно сказать в текущих условиях», — заметил глава АДК.

Он обрисовал ситуацию с экспортом краба. Традиционно основным рынком для российских крабов были четыре страны: США, Япония, Южная Корея и Китай. Американский рынок, куда поставлялось не менее 40% от вылова, сейчас закрыт. «Эти объемы надо куда-то перераспределить. Надежды на ближневосточный рынок не оправдались. В итоге мы для себя пришли к выводу, что он бесперспективный», — отметил Александр Дупляков.

Камчатку услышали

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын рассказал о готовящихся изменениях по закреплению участков для промысла. Камчатский край выступал за перезакрепление участков на новый срок без торгов. Регулятор услышал этот посыл, была представлена новая версия законопроекта.

«Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев мы все-таки добьемся какого-то результата, положительного для нас в части учета интересов всех добросовестных пользователей, которые осуществляют рыболовство тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке», — резюмировал Владимир Галицын.

Нужна помощь государства

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова рассказала, что в настоящее время прибрежное рыболовство практически не поддерживается государством. Единственной преференцией является повышающий коэффициент 1,2 при выделении квот, однако эта мера практически не работает. Большинство предприятий, по словам Ольги Булковой, при выборе вида рыболовства отдает предпочтение промышленному, поскольку оно не связано с дополнительными требованиями и, значит, рисками потери права на добычу.

Для предприятий, имеющих статус градообразующих, мерой поддержки является льгота по выплате сбора за пользование ВБР в размере 15%. «Эта льгота действует до 2027 года. После этого срока статус градообразующего предприятия утратит смысл. При этом предприятия как несли социальную нагрузку, так и продолжают нести», — отметила Ольга Булкова. В таких условиях на повестке стоит вопрос о необходимости выработк и государственных мер по развитию прибрежного промысла и поддержки береговых предприятий.

Препятствия для глубоководного промысла

Гендиректор РК «Восток-1» Александр Сайфулин рассказал об успешном развитии промысла глубоководных крабов и макруруса на его предприятии. Однако после проведения крабовых аукционов первого этапа компания потеряла половину крабовых квот. По словам Александра Сайфулина, торги в итоги привели не к прибыли, а к потерям государства .

Он также напомнил про проблему нормативов по содержанию мышьяка в рыбной продукции. Из-за устаревших требований ценнейшая продукция — глубоководные крабы — не может попасть на российский рынок, подчеркнул гендиректор РК «Восток-1».

Порт растет

Заместитель гендиректора Владивостокского рыбного терминала Константин Ежов рассказал об обширной программе модернизации Владивостокского морского рыбного порта . По итогам 2022 г. порт установил новый рекорд по перевалке грузов — свыше 5 млн тонн. На территории порта функционирует современный холодильный комплекс и уникальный для Дальнего Востока терминал по обработке рефрижераторных контейнеров.

В то же время представитель предприятия подчеркнул, что инфраструктура Владморрыбпорта полностью или почти полностью загружена на «красной» путине, а в остальное время она используется не на максимальную мощность.

Транспортам необходимо обновление

Соучредитель компании «Лодия» Александр Иничкин указал на проблему старения транспортно-рефрижераторного флота. Он обратил внимание, что средний возраст таких судов превышает 30 лет.

«Три, четыре, пять, максимум семь лет — и 50% флота уйдет в Индию «на гвозди». Чем работать — непонятно. Пока рыбопромышленные компании совместно с Росрыболовством не определятся с вектором развития, пока они не перераспределят квоты, сложно говорить о будущем транспортного флота. Поэтому в перспективе ближайших двух-трех лет мы не видим какого-либо развития», — сказал Александр Иничкин.

Складам создали свой «Букинг»

Директор компании «Тройка» Юлия Беликова представила интернет-проект по подбору складов для рыбопродукции.

Марикультура развивается

Советник председателя Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) Владимир Колесников отметил, что марикультурная отрасль в регионе динамично развивается. В пользовании у марифермеров находится более 80 тыс. га морской акватории.

К парадоксам государственного управления в этой сфере он отнес сложившуюся практику, при которой рыбоводные участки распределяются исключительно на аукционах, что отражается на цене конечной продукции. «Мариводы сталкиваются с системой избыточного государственного регулирования. Они нуждаются в продуманной поддержке, но вместо этого получили новые требования в виде государственной экологической экспертизы федерального уровня», — отметил Владимир Колесников.

Есть о чем подумать

Один из соорганизаторов форума, член Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов поблагодарил участников за содержательные доклады.

«Есть о чем задуматься экономистам. Я думаю, что наши встречи между рыбаками и экономистами должны быть чаще», — прокомментировал он.

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