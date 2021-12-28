Впереди много работы: Координационный совет подвел итоги года

В следующем году Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока планирует продолжить работу по важнейшим для отрасли вопросам.

На конференции Fishnews Online руководители рыбохозяйственных ассоциаций рассказали о результатах уходящего года и задачах на 2022-й — как для своих объединений, так и для координационного совета в целом.

Одной из ключевых тем нынешнего года для совета стал законопроект по распределению рыболовных участков. От права на РЛУ зависит возможность предприятий добывать многие важные объекты промысла, в том числе тихоокеанских лососей. Отраслевые объединения обратили внимание на неоднозначную формулировку: участки, уже закрепленные за пользователями, могли отправиться на аукционы. Законопроект удалось остановить на подходе к окончательному, третьему, чтению в Госдуме. Ожидаются новые решения по критериям распределения акваторий для промысла — ассоциации планируют участвовать в выработке и обсуждении таких принципов.

Важнейшая задача для рыбной промышленности Дальнего Востока — успешно отработать лососевую путину. В этом году лидером по объемам добычи традиционно стал Камчатский край: рыбаки взяли более 440 тыс. тонн — это второй результат за всю историю наблюдений. Подготовиться к путине-2022 в регионе также рассчитывают на самом высоком уровне, подчеркнул председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. В частности, предстоит участвовать в разработке региональной стратегии по организации лова. «У нас есть вопросы, которые бы хотели задать отраслевой науке применительно к путине 2022 года», — рассказал председатель АДЛК.

Росрыболовство заявило о решении проанализировать эффективность использования участков для промысла лососей. Перспектива для ассоциации — подготовка всей информации, которая необходима для такой оценки, сообщил Владимир Галицын. В объединении рассчитывают, что такие данные помогут составить объективную картину и защитить права пользователей, вкладывающихся в развитие — в производство, инфраструктуру, сохранение биоресурсов и т.д. «А таких на Камчатке подавляющее большинство», — уверен Владимир Галицын.

Координационный совет неоднократно обращался к теме государственной экологической экспертизы, в том числе совместно с коллегами из объединений аквакультуры. Этой тематикой еще предстоит заниматься. Поступило разъяснение Минприроды — информацию нужно обсудить, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Руководители объединений продолжат заниматься вопросами ветеринарно-санитарной экспертизы. Общими усилиями впервые за много лет удалось привлечь внимание к проблеме проведения ВСЭ рыбы-сырца, обратил внимание Максим Козлов. Если требования правил ветеринарно-санитарной экспертизы сохранятся в нынешнем виде, это поставит под угрозу лососевую путину, отметил Владимир Галицын.

Готовятся изменения по электронной отчетности в рыбной промышленности: в Госдуме рассматривается законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на добычу. В отраслевом сообществе рассчитывают, что ко второму чтению будут учтены замечания отраслевого сообщества и пользователи смогут спокойно продолжать работу.

Неоднократно поднимались проблемы автомобильного пункта пропуска «Краскино», через который идут поставки живых морепродуктов в Китай. Ежегодно ценная продукция гибнет во время простоя машин в очередях — потери несут экспортеры, а вместе с ними и государство. Вопрос удается решать в ручном режиме, но чтобы изменить ситуацию коренным образом, надо привести в порядок инфраструктуру — на это не раз обращали внимание Ассоциация добытчиков краба и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья.

23 декабря Росрыболовство провело первое обсуждение законопроекта о втором этапе инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне и аукционов с инвестиционными обязательствами. Избежать новых аукционов предприятиям пока не удается. В любом случае отраслевые объединения рассчитывают участвовать в рассмотрении как самого проекта закона, так и подзаконных актов — чтобы исключить сложности для бизнеса на этом этапе.

В заседаниях координационного совета участвуют и коллеги из других регионов. На Северном бассейне удалось остановить процесс передела рыбных квот, отметил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. «Будем продолжать доказывать вредность для отрасли крабовых аукционов», — добавил он. В нынешнем году важнейшими решениями Валентин Балашов назвал изменения для прибрежного рыболовства, а также сохранение переводных коэффициентов как инструмента учета вылова.

Впереди у координационного совета много работы. «Важен тот отклик, который есть со стороны органов власти», — подчеркнул президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. В следующем году отраслевые объединения рассчитывают продолжить работу на площадке совета.

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