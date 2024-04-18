Предприятия Хабаровского края готовятся работать в условиях законодательных изменений

Переоформление рыболовных участков, новые требования по цифровой маркировке красной икры — в числе главных тем, волнующих предприятия Хабаровского края. Тревожат бизнес и любые разговоры на госуровне о распространении практики квотных аукционов.

Каким будет доступ к лососю

Если прошлой весной федеральный законопроект о переоформлении на новый срок лососевых участков еще только обсуждался, то теперь это уже закрепленное в правовом поле решение. Правда, ключевые для рыбопромышленников детали должны будут определить подзаконные акты, обратил внимание на общем собрании членов Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края президент объединения Сергей Рябченко.

Главных вопросов здесь можно выделить несколько. Первый — в какие сроки будет проходить кампания по перезаключению договоров на РЛУ без торгов (конкурсов и аукционов). Второе — какая за это будет взиматься плата. Третье — как будет проводиться работа по границам участков. Четвертое — какие обязательства должны будут принять на себя предприятия по соглашениям с регионами (а это обязательное условия для тех, кто хочет вести добычу анадромных рыб, в том числе лососей).

Сейчас ожидается решение по плате за перезакрепление участков. Если вести расчет по той формуле, которая была предложена отраслевым регулятором в декабре, суммы для предприятий получаются очень существенные, напомнил о беспокойстве бизнеса руководитель хабаровского краевого объединения.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, в состав которого входит президент АПРОХК, выступил за то, чтобы распределить финансовую нагрузку во времени — платить не сразу всю сумму, а частями. Это должно облегчить положение предприятий и соблюсти изначальную концепцию изменений законодательства: чтобы добросовестные пользователи сохраняли за собой участки. За распределение платежа по времени высказались ранее и власти основных рыбодобывающих регионов Дальнего Востока, в том числе губернатор и Законодательная дума Хабаровского края, отметил Сергей Рябченко.

Руководитель ассоциации также обратил внимание на то, что платить предлагается за возможность добывать рыбу, по которой сложно давать прогнозы. Говоря о том, насколько существенно могут колебаться уловы «красной» путины, президент объединения привел в пример бассейн Амура, где за несколько лет уловы упали в десятки раз. «Если платить за 20 лет разово, то получается, что мы должны с вами платить за воду, где должна быть рыба», — отметил Сергей Рябченко.

Беспокоит пользователей, что будет с их участками при проведении работы по оценке соответствия границ РЛУ требованиям обновленного законодательства, сообщает корреспондент Fishnews. Проект закона о сроках проведения кампании по перезаключению договоров, о соответствии границ РЛУ еще готовится.

Остается на повестке дня и вопрос промысла в лососевую путину нынешнего года для предприятий, у которых в июне-июле истекает срок действия договоров на РЛУ. Проблема касается в том числе пользователей на юге подзоны Приморье, где как раз специалисты дают хороший прогноз по подходам рыбы, акцентировал президент ассоциации. «Несколько обращений по этой теме направлено», — сообщил Сергей Рябченко. Ожидается, что для оперативности правовое решение проблемы включат в блок отраслевых поправок, уже проходящих рассмотрение в Госдуме.

Отраслевое сообщество просит законодателей поддержать предприятия в сохранении условий для работы, обратился Сергей Рябченко к участвовавшему в общем собрании депутату Борису Гладких.

Маркировка и тень аукционов

Новшество, с которым рыбопромышленникам предстоит столкнуться уже в эту путину, — цифровая маркировка икры. Здесь тоже очень много вопросов, в том числе как будет работать система в удаленных районах без устойчивого интернета, отметили в АПРОХК.

Консультационная поддержка предприятий в вопросах цифровой маркировки включена в перечень приоритетных направлений работы ассоциации на 2024 г.

При этом очень может быть, что требования по цифровому маркированию будут распространяться на все новые и новые виды рыбной продукции, предупредил коллег Серей Рябченко. Пока на очереди консервы.

Главное — чтобы все эти нововведения не отразились сильно на стоимости продукции для конечного потребителя, отметили в ассоциации.

Сейчас на госуровне обсуждаются механизмы для увеличения потребления российской, в том числе дальневосточной рыбы, на внутреннем рынке. Глава государства поручил рассмотреть распространение субсидий, предусмотренные по железнодорожной перевозке минтая с Дальнего Востока в другие регионы страны, на лосось и сардину-иваси. Актуальной представляется и поддержка автомобильной доставки: автотранспорт активно используется для транспортировки рыбных грузов, обратил внимание Сергей Рябченко.

Развитие внутреннего рынка рыбопродукции остается в повестке ассоциации.

Руководитель АПРОХК рассказал участникам собрания о взаимодействии с другими отраслевыми объединениями, в том числе в формате Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. На одной из встреч в апреле обсуждался проект доклада ФАС о состоянии конкуренции в России за 2023 г. Ведомство вновь заявило о необходимости полностью пересмотреть порядок предоставления прав на вылов и перейти в этой сфере к электронным торгам.

Естественно, такая информация беспокоит бизнес. Нагрузка на отрасль сегодня и без того велика, а распространение аукционов приведет к дальнейшему вымыванию из рыбной промышленности небольших предприятий, считает Сергей Рябченко.

Уже сейчас отраслевому сообществу нужно готовить четкую и понятную аргументацию в поддержку своей позиции, прокомментировал Борис Гладких. По мнению депутата Госдумы, надо заявлять о роли отрасли для территорий, в том числе отдаленных.

Президент АПРОХК подчеркнул, что совместно с дальневосточными коллегами ассоциация продолжит следить за проблематикой пересмотра подходов к предоставлению прав на добычу.

На собрании также поднимались вопросы прибрежного промысла, развития внутреннего рынка рыбопродукции и сохранения экспортных позиций.

В заседании приняло участие руководство комитета рыбного хозяйства Хабаровского края, Хабаровского филиала ВНИРО, Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата региона, Союза работодателей Хабаровского края, представители региональной Общественной палаты.

Об ассоциации

В составе АПРОХК сегодня входит 38 членов, поступила заявка на вступление еще от одного предприятия, сообщил Сергей Рябченко.

На долю участников ассоциации приходится около 49% от регионального вылова: в прошлом году рыбаки Хабаровского края взяли рекордные объемы водных биоресурсов — порядка 560 тыс. тонн, из них более 274 тыс. тонн добыли члены АПРОХК.

Налоговые поступления от участников объединения составили 3,2 млрд рублей — это 81% от общей суммы по рыбохозяйственному комплексу края.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews