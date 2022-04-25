Не делать бизнес уязвимым предлагает хабаровская ассоциация

В нынешних условиях особенно важно снижать административные барьеры и финансовую нагрузку на рыбную промышленность — это обеспечит ее экономическую устойчивость, отметили в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. Организация назвала меры, которые необходимо принять в этом направлении.

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, объединяющая 47 участников, рассмотрела приоритеты работы на 2022 г. В сфере особого внимания остается обеспечение предприятий правом на добычу.

И здесь ассоциация считает важным не спешить с переходом ко второму этапу инвестиционных квот и новым квотным аукционам. Это позиция не только АПРОХК: бизнес-сообщество за исключением лишь отдельных структур активно выступает с предложением ввести мораторий на такие изменения либо вообще отказаться от них.

Ассоциация продолжит добиваться переноса сроков второго раунда инвестквот и аукционов, сообщает корреспондент Fishnews. Об этом говорилось и раньше, но в условиях санкций такое решении выглядит более чем логичным, считают в объединении. Сейчас надо сосредоточить усилия на том, чтобы выполнить заказы на все суда, строительство которых предусмотрено в рамках первого этапа, отметил президент ассоциации Сергей Рябченко.

В случае нового перераспределения квот, новых аукционов в особенно уязвимом положении окажутся субъекты малого и среднего предпринимательства, рассказал руководитель объединения. Такие изменения — дополнительная нагрузка на бизнес, к которой сейчас нужно отнестись особенно осторожно. Сергей Рябченко напомнил, что Министерство экономического развития по результатам оценки регулирующего воздействия дало отрицательное заключение на законопроект о втором этапе.

Важнейшая задача — поддержка прибрежного рыболовства. Здесь нужно продумать комплекс мер, подчеркнул президент ассоциации. Один из вопросов, который подняли участники общего собрания АПРОХК, — как обеспечить сырьевую базу для предприятий Хабаровского края с учетом того, в законодательстве больше нет понятия прибрежных квот. На то, что прибрежное рыболовство сейчас оказалось в уязвимом положении, уже указывали и ветераны отрасли. Проблему необходимо решать совместно с краевыми властями, считают в ассоциации.

Объединение работает над тем, чтобы исключить риски лишения квот для добросовестных предприятий. Сложнейшая ледовая обстановка уже не первый год не позволяет осваивать выделенные объемы сельди при прибрежном промысле в Охотском районе. При участии ассоциации краевые парламентарии подготовили инициативу по внесению изменений в статью 13 федерального закона о рыболовстве. Предлагается считать уважительной причиной для недоосвоения квот обстоятельства непреодолимой силы, вызванные гидрометеорологической, ледовой обстановкой. Поправки еще предстоит согласовать с другими прибрежными регионами Дальнего Востока, но тема очень важная, подчеркнул Сергей Рябченко.

Среди результатов, которые удалось добиться в 2021 г., президент ассоциации назвал увеличение рекомендованного вылова наваги в Северо-Охотоморской подзоне — чтобы рыбаки края могли продолжать промысел. Для региональных комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб официально предусмотрели возможность собираться по видео-конференц-связи — за это также выступала АПРОХК. В работе комиссии особенно важная оперативность, и здесь вполне можно использовать современные технологии.

Впереди у предприятий лососевая путина. Основные вопросы традиционно возникают по бассейну Амура и лиману. Промысел летних лососей, как и в прошлом году, вести не предполагается, но еще нужно обеспечить регулирование добычи осенней кеты.

В ассоциации подчеркнули, что считают избыточным закрытие для промысла Амурского лимана и запрет на добычу плавными сетями до устья реки Амгунь. Предприятия готовы к дополнительным ограничениям, но они должны иметь под собой четкую научную основу, заявили на собрании.

При этом ассоциация выступает с предложениями по защите водных биоресурсов. Необходимо законодательно обеспечить перекрестные полномочия в этой сфере для различных природоохранных структур — это позволило бы обеспечить дополнительные силы для сохранения рыбных запасов. С такой же целью можно рассмотреть вопрос об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) на нерестилищах.

К уголовной ответственности нужно привлекать не только за незаконную добычу, но и за скупку, транспортировку и реализацию нелегальных уловов, считают в ассоциации.

Объединение также предлагает перекрыть воздушные каналы для перевозки браконьерской икры. Сейчас остается возможность в промышленных объемах вывозить сомнительную продукцию в личном авиабагаже — проблема остро стоит для северных районов Хабаровского края. Уже предложен законопроект, который должен обеспечить правовую базу для эксперимента по борьбе с воздушным трафиком. Начнется тестирование с Камчатки, но дальше меры могут распространить и на другие регионы. «Я думаю, что это все-таки внесет определенную лепту в пресечение браконьерства тихоокеанских лососей», — заявил Сергей Рябченко.

Причем в отраслевом сообществе не раз подчеркивали: объемы для личных нужд люди должны провозить без проблем, речь идет о противодействии именно нелегальному бизнесу.

Несколько задач намечено в сфере федерального регулирования хозяйственной деятельности. Так, надо окончательно решить вопросы с государственной экологической экспертизой в рыболовстве. Требование о ГЭЭ грозило остановить промысел, пока проблему удалось «заморозить», но здесь надо поставить законодательную точку, чтобы не было рисков для предприятий.

Дополнительное обременение производители видят в цифровой маркировке рыбных товаров. Минпромторг сообщил, что эксперимент по маркированию будет отложен до 2023 г., а парламентарии предложили установить мораторий на такие изменения до конца 2027 г. Отсрочка, безусловно, правильное решение, считают в АПРОХК. Изменения, которые могут привести к удорожанию рыбы, сейчас совсем ни к чему, подчеркнул Сергей Рябченко.

Кроме того, предприятия рассчитывают все-таки добиться от регулятора разъяснений по новым правилам ветеринарно-санитарной экспертизы. «Сегодня бизнес должен быть как можно менее уязвим с точки зрения контроля и надзора», — обратил внимание президент ассоциации.

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