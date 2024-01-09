2023 год оказался богат на перемены в отрасли

Прошлый год дал старт второму этапу инвестиционных квот, стал годом проведения крабовых аукционов и введения экспортных пошлин на рыбопродукцию. О самых резонансных событиях 2023 года — в традиционном обзоре Fishnews.

Новый этап инвестквот и крабовые аукционы

В наступившем году станут известны результаты отбора проектов для участия во втором этапе программы инвестиционных квот. На этот раз разработчики механизма расширили линейку проектов, которые могут быть реализованы для получения прав на добычу.

Программа продолжена на Дальневосточном бассейне. Инвесторам предложили ввести в строй новые мощности в обмен на квоты минтая, сельди или разнорыбицы (конкретный набор долей зависит от типа объекта инвестиций).

В Росрыболовстве итоги сбора заявок на участие во втором этапе оценили как успешные. Компании выразили готовность строить не только промысловые суда и береговые заводы рыбопереработки (как во время первой волны), но и транспортные рефрижераторы.

Сбор заявок завершился 8 декабря. Согласно законодательству, на рассмотрение поступивших документов профильной рабочей группе отводится 30 рабочих дней, затем на основании ее заключений должна принимать решения специальная межведомственная комиссия (15 рабочих дней ей дается на рассмотрение документов и 10 рабочих дней на оформление протокола со списком прошедших отбор).

При этом никуда не делась проблема со сроками выполнения заказов по строительству судов на отечественных верфях. Здесь наблюдается систематическая задержка, отмечали в Совете Федерации (сенаторы оставили за собой функцию парламентского контроля за реализацией программы квот под инвестиции). Среди причин сложной ситуации называли санкции, необходимость перепроектировать заказанный флот из-за невозможности воплотить прежние технические решения, финансовое состояние верфей.

Естественно, на этом фоне всеобщее внимание привлекли изменения в системе управления Объединенной судостроительной корпорацией, на чьих верфях реализуется целый ряд проектов под квоты.

Большой резонанс вызвала ситуация, когда Росрыболовство предъявило претензии инвесторам первого этапа при оценке выполнения требований по выпуску продукции на береговых заводах.

Но прошлый год отметился новыми событиями не только по инвестиционным квотам. Практически в режиме реального времени бизнес следил за результатами крабового аукциона. На торги выставлялись доли нового вида квот — добычи крабов в инвестиционных целях — 2022. Государство распродало вторую половину объемов основных объектов крабового промысла. Общая выручка от аукциона второго этапа составила более 214 млрд рублей. Приобретатели долей квот также должны реализовать в России инвестиционные проекты — построить 23 краболовных судна и 4 логистических комплекса. Также Росрыболовство провело аукцион по продаже долей крабовых квот первого этапа. По итогам должно быть построено промысловое судно.

Осваивать приобретенные квоты предприятия могут уже с нынешнего года.

При этом уже стало говориться о необходимости предусмотреть механизм увеличения предельного срока строительства краболовов.

В отраслевом сообществе также обратили внимание на кредиторскую задолженность добывающего сегмента: в ВАРПЭ ее рост назвали беспрецедентным.

В 2024 году законодательство позволяет провести торги по распределению долей квот второго этапа в отношении камчатского краба Баренцева моря.

Рыболовные участки

С правом на добычу напрямую связана принятая в прошлом году законодательная инициатива о рыболовных участках. Вступающий в силу с 1 сентября 2024 года федеральный закон предусматривает для действующих пользователей возможность заключить договор на РЛУ на новый срок без торгов. Это дает бизнесу более ясный горизонт планирования, тем более что перезаключение договора в отличие от версий проекта закона не ограничивается разовой кампанией.

Но конечно, рыбопромышленников волнуют детали процедуры перезакрепления участков. Какие решения будут в итоге приняты по границам РЛУ? Какие обязательства будут закрепляться в соглашениях об участии в социально-экономическом развитии региона за пользователями участков для добычи тихоокеанских лососей и других анадромных рыб? Как будет регулироваться организация пользователем на участке производственного контроля — то есть борьба с браконьерством и сохранение водных биоресурсов? Одна из ключевых тем: как же будет рассчитываться и взиматься плата за заключение нового договора без торгов: по этому поводу обратились в федеральное правительство в конце года главы прибрежных регионов.

Вопросы тем более волнующие, что участки, договоры на которые не будут перезаключены, отправятся на аукционы.

Второе значимое изменение, предусмотренное новым федеральным законом, — переход от «молоточных» аукционов по продаже долей квот вылова к электронным. Если ранее такой формат опробовали на крабе, то теперь должны распространить его и на другие виды водных биоресурсов.

Экспортные пошлины

На нынешний год распространяется действие постановления правительства о гибких ставках вывозных таможенных пошлин. Такую меру в отношении целого ряда товаров кабмин ввел с октября 2023 года, свое решение власти объяснили стремлением защитить внутренний рынок. В список попала в том числе продукция из рыбы и морепродуктов (группы 03 и 16 ТН ВЭД ЕАЭС).

Ставка увязана с курсом доллара. Минэкономразвития осуществляет мониторинг валютных колебаний и ежемесячно определяет ставку пошлины. В октябре и ноябре она сохранялась на уровне 7% от таможенной стоимости, с декабря опустилась до 5,5%.

Введение экспортных пошлин на рыбу и морепродукты на предприятиях называют одной из наиболее волнующих тем. В рыбохозяйственных объединениях обратили внимание, что такое решение усилило финансовую нагрузку на отрасль — притом что выросли ставки сбора за пользование водными биоресурсами. В ассоциациях предложили пройтись по списку рыбопродукции и исключить те позиции, которые оказались наиболее чувствительны к введению пошлины. Эксперты при этом обращали внимание, что изменение регулирования по этому вопросу — непростой процесс.

Отрасль продолжает ощущать санкционное давление. Так, власти Евросоюза исключили российскую рыбу из квоты беспошлинного ввоза, причем это решение распространилось и на продукцию из российского сырья.

Электронный рыболовный журнал

С 1 декабря 2023 года завершился переходный период по формату ведения рыболовного журнала. Правовая основа для электронной отчетности в отрасли была заложена федеральным законом 2022 года, однако изменения внедрялись постепенно.

На судах с ТСК необходимо вести электронный рыболовный журнал в обязательном порядке, для других случаев законодатели оставили выбор — бумажный или электронный формат. При этом рыбаки отмечают важность получений электронных разрешений на вылов.

Переход на электронный рыболовный журнал для передачи судовых суточных донесений осуществился штатно, сообщили в конце декабря в Центре системы мониторинга рыболовства и связи.

Цифровизация внедряется и при выполнении других процедур в рыбной отрасли, например в получении сертификатов происхождения для экспорта продукции.

Цифровая маркировка икры

Цифровая маркировка дошла и до рыбной продукции. В 2024 году такое требование вводится в отношении лососевой и осетровой икры. В отраслевых ассоциациях Дальнего Востока — региона, где как раз и заготавливают красную икру, — указывали, что тестирование системы на дальневосточных предприятиях как следует не проведено и это может обернуться проблемами уже в предстоящую путину.

Министерство промышленности и торговли между тем в ноябре уже представило проект постановления о проведении эксперимента по цифровой маркировке новой группы рыбопродукции. В ведомстве уточняли, что речь идет о консервах.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Январь 2024 г.