От судов до налогов: Координационный совет и сенатор продолжают совместную работу

Сенатор Людмила Талабаева и руководители рыбохозяйственных ассоциаций определили план взаимодействия по широкому кругу вопросов отрасли. Обсуждались реализация механизма инвестквот, налоговое регулирование, программы доступной рыбы.

Член Комитета Совета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда Людмила Талабаева сотрудничает с Координационным советом рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока с момента создания объединения в 2020 г. Очередная встреча прошла в рамках рабочей поездки сенатора в Приморский край.

В обсуждении участвовали члены Координационного совета — президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Также по актуальной для отрасли повестке высказались президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак и председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов.

Квоты под инвестиции

В профильном комитете Совета Федерации продолжают отслеживать реализацию программы квот под инвестиции. Для этих целей создана специальная межкомитетская рабочая группа, которую возглавляет первый зампред комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

«Конечно, сегодня стоит задача построить суда, предусмотренные в рамках первого этапа программы инвестиционных квот, а затем — второго этапа. А для этого мы должны развивать свои судостроительные, судоремонтные заводы», — подчеркнула на встрече с руководителями ассоциаций Людмила Талабаева.

Представители рыбной промышленности и сенатор обсудили проблематику использования типовых проектов судов. Сложности отечественного промыслового судостроения не сводятся только к необходимости унифицированных проектов — проблемы гораздо шире и носят системный характер, уже заявлял Координационный совет.

При этом здесь заказчики — добывающие предприятия — не должны загоняться в рамки выбора только типовых проектов, тем более административными методами. Если разработчики предложат рыбопромышленникам типовые проекты по конкурентоспособной цене, то инвесторы и сами будут заинтересованы к таким проектам обратиться, но выбор должен быть за заказчиком, отметил Алексей Буглак.

Конечно, проектные решения должны сначала обсуждаться с рыбопромышленниками и у них должен быть выбор: что и у кого заказывать, поддержала сенатор.

Александр Дупляков обратил внимание, что при строительстве судов для промысла крабов в рамках первого этапа уже используются три типовых проекта.

Парламентарий заявила, что готова донести обеспокоенность добывающих предприятий до органов госвласти. При строительстве судов должно обеспечиваться решение задач, которые ставит перед рыбной отраслью государство, — а это высокие уловы, эффективное освоение биоресурсов и обеспечение продовольственной безопасности страны, отметила Людмила Талабаева.

В сфере внимания сенаторов остается подготовка подзаконной базы ко второму этапу инвестиционных квот и крабовых аукционов. Эти документы должны определить, какие виды крабов будут выставлены на торги, что и на каких условиях должны строить победители крабовых аукционов и участники программы «рыбных» инвестквот.

О вопросах к объектам инвестиций, предлагаемым Минсельхозом и Росрыболовством, рассказал Алексей Буглак. Так, в ассоциации считают нецелесообразным увязывать в один объект береговой завод и промысловые суда. Это приведет к тому, что для объектов — береговых заводов (без судов) — доли квот будут снижены. «Утяжеление» берегового завода рыбопромысловыми судами может помешать выполнению стратегически важной задачи по развитию береговой инфраструктуры, подчеркнул президент АДМ.

Не остался без внимания и вопрос: как будет реализовываться норма о сохранении квот для малого и среднего бизнеса. Пока не очень понятно, как будет работать заложенное в законе положение, например, для промысла краба, обращал ранее внимание член Координационного совета, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, член КС Максим Козлов на совещании в Совете Федерации призвал сохранить для небольших предприятий возможность добычи колючего краба в Восточно-Сахалинской подзоне.

На встрече в Приморье Людмила Талабаева подчеркнула, что обязательно учтет поступившую от руководителей ассоциаций информацию.

Ставки сбора

Изменения налогового законодательства, принятые в прошлом году, — еще одна важная тема, которую подняли главы объединений. Людмила Талабаева сообщила, что занимается проблемой существенного повышения ставок сбора за пользования ресурсами зарывающихся моллюсков. По спизуле норматив для расчета сбора вырос в 1620 раз, по корбикуле — в 990 раз. Промысел этих объектов давал средства для сохранения малорентабельной, но важной с социальной точки зрения добычи рыбы. Не будет таких высокорентабельных промыслов — за счет чего обеспечивать другие направления деятельности? А речь идет о предприятиях, которые создают рабочие места в глубинке, обратил внимание Георгий Мартынов. Приморских коллег поддержало отраслевое сообщество Сахалинской области.

Людмила Талабаева подчеркнула, что выступает за сохранение налоговой поддержки для градо- и поселкообразующих предприятий. Такие предприятия решают множество социальных, бытовых вопросов отдаленных сел и поселков. «Наши предки в тяжелейших условиях осваивали эти земли. Кто их сохранит, если люди оттуда уйдут?» — прокомментировала сенатор. Производства, которые развиваются на отдаленных территориях, обязательно надо поддержать.

Есть вопросы по механизмам предоставления вычетов по уплате сбора за пользование водными биоресурсами. Руководители ассоциаций и парламентарий договорились рассмотреть эту тему совместно с налоговой службой.

Рыболовные участки

Предприятия целого ряда регионов волнует, на каких условиях будут перезакрепляться участки для добычи анадромных видов рыб. К ним относятся тихоокеанские лососи и другие промысловые объекты.

Для пользователей очень важны гарантии сохранения возможности работать, подчеркивал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Группа парламентариев уже представила свои предложения по этому вопросу для рассмотрения в Госдуме, сообщила Людмила Талабаева. Предстоит большая и серьезная работа по анализу лососевого хозяйства, отметила сенатор. При этом предлагается, чтобы добросовестные пользователи получали рыболовные участки без торгов — то есть и без конкурсов, и без аукционов.

«Я регулярно встречаюсь с работниками рыбной отрасли, выезжаю на производства, чтобы встретиться и поговорить с людьми. Для жителей отдаленных территорий градообразующие предприятия являются единственным источником дохода, поэтому крайне важно помочь этим организациям пережить реформы и продолжить свою работу, чтобы сохранить села», — заявила Людмила Талабаева.

Актуальные нормы в сфере техрегулирования

Одна из самых давних проблем для предприятий — нормирование содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах. Подведомственный Роспотребнадзору научный центр подтвердил необходимость дифференцированных показателей органической и неорганической форм мышьяка, но точка не поставлена. Актуализировать нормы очень важно и для предприятий Дальнего Востока, и для пользователей Северного бассейна, подчеркнула сенатор. «Это вопрос сложный, но сложные вопросы мы тоже будем решать», — заверила Людмила Талабаева.

Доступная рыба

Ключевая задача для государства и предприятий — обеспечить российского потребителя доступной и качественной рыбной продукцией. Это важно в том числе для прибрежных регионов. Руководители отраслевых ассоциаций и сенатор обсудили программы по повышению доступности российской рыбы — опыт реализации таких проектов есть на разных территориях и Дальнего Востока, и Северного бассейна.

Бизнес также запускает программы по продвижению рыбной продукции на внутреннем рынке. Большая работа в этом направлении предусматривается по минтаю, рассказал президент АДМ. Сенатор выразила готовность поддержать начинания рыбаков.

Людмила Талабаева попросила руководителей объединений предоставить справочные материалы по поднятым на встрече проблемам. Внимание комитета к вопросам рыбной отрасли не ослабевает. При этом сенаторы плотно взаимодействуют с отраслевыми экспертами, с ассоциациями, подчеркнула парламентарий.

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