09 января 2018 года

О квотах, портах и крабе

Инвестиционные квоты, перезаключение договоров, результаты непростой лососевой путины, вступление в силу «рыбного» техрегламента и новые документы по электронной ветсертификации – о важных событиях 2017 года и перспективах 2018-го в традиционном обзоре Fishnews.

Инвестиционные квоты пользуются популярностью

В начале 2017 года мы создали на сайте Fishnews специальную рубрику по инвестиционным квотам. Она стала одной из самых пополняемых и посещаемых. Основное внимание было приковано к подготовке подзаконных актов. Новый вид квот потребовалось встраивать в общую систему: в феврале правительство включило квоты добычи на инвестиционные цели в положение о распределении общего допустимого улова по видам квот. В сентябре было подписано постановление, определяющее, в каком порядке объем ОДУ, утвержденный применительно к инвестквоте, должен распределяться между пользователями.

В апреле вышло распоряжение, установившее, по каким видам водных биоресурсов будут выделяться квоты на инвестиционные цели. Список разбили на две части. В первую, вступившую в силу сразу, включили минтай, сельдь, треску, камбал, терпугов, командорского кальмара, макруруса, навагу, черного и белокорого палтусов на Дальнем Востоке, треску и пикшу на Северном бассейне. Как отмечали разработчики, такой набор позволяет выполнить поручение президента о господдержке инвестпроектов различного масштаба.

Во втором блоке, вступившем в силу с 1 января 2018 года, оказались крабы – также на Дальневосточном и Северном бассейнах.

В мае вышли три постановления правительства по инвестиционным квотам. Объекты инвестиций – суда и береговые заводы – разделили по типам. Предусмотрено требование к локализации при постройке флота, к освоению инвестквоты (если она получается под строительство судна) или производству продукции (если речь идет о береговом заводе). При этом строительство объекта инвестиций нужно начать не раньше 2016 года. В случае когда постройка судна планируется на верфи в ДФО, при расчете размера доли инвестквоты будет использоваться повышающий коэффициент 1,2. Право на добычу инвестору будет предоставляться только после того, как он ввел судно или завод в эксплуатацию.

Заявочную кампанию по инвестквотам в 2017 году решено было проводить на особых условиях: с 8 июня по 7 декабря включительно. В дальнейшем обращения будут подаваться с 1 марта по 30 июня.

Отбором инвестпроектов по строительству судов и заводов, претендующих на инвестквоты, должна заниматься специальная комиссия – в октябре Росрыболовство утвердило порядок ее деятельности.

Новый механизм оказался востребованным. Контракты на постройку судов на отечественных верфях заключили РРПК, компании группы «Норебо», СЗРК, «Антей» и другие. Крупнейшие игроки отрасли подали заявки и на получение лимитов под береговые предприятия.

Федеральное агентство пригласило задавать вопросы по работе механизма инвестквот, создав у себя на сайте специальный раздел. Не осталась в стороне и ФАС: ведомство напомнило рыбакам о возможности жаловаться на нарушения при распределении долей.

Правда, вскоре выяснилось, что правовые акты нуждаются в поправках. Уже в августе вышли первые изменения: правительство уточнило, что в требованиях к объектам инвестиций речь идет о наибольшей длине судна.

Несколько поручений по механизму инвестиционных квот дал по итогам августовского совещания на Сахалине премьер Дмитрий Медведев. Изменения ожидаются и по итогам заседания правительственной подкомиссии, которое провел в декабре во Владивостоке вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Владимир Путин по итогам декабрьской пресс-конференции поручил правительству подумать над расширением доступа к инвестквотам. Доклад должен быть представлен до 1 марта.

С крабом вышло неспокойно

Казалось бы, решения о базовых принципах развития отрасли приняты и закреплены в законе о рыболовстве. Компании готовятся к перезаключению договоров, собираются строить суда и заводы под инвестквоты. Однако в ноябре стало известно о «крабовых новациях», представленных на рассмотрение президенту. Доли квот на вылов крабов предложили распределить по результатам аукциона, причем не на 15 лет, как по остальным объектам, а на 10. Кроме того, неизвестные авторы выступили за то, чтобы не выделять по крабам инвестиционные квоты.

Отрасль отреагировала быстро: об угрозах, которые повлечет исключение даже одного из видов водных биоресурсов из общей системы, заявили ВАРПЭ и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В защиту базовых принципов выступили также Общественный совет при Росрыболовстве и отраслевые ассоциации в регионах. Высказались региональные власти и судостроители, рассчитывающие на реализацию инвестпроектов.

Большой резонанс вызвал появившийся в СМИ комментарий главы Минсельхоза: Александр Ткачев назвал распределение крабовых квот на аукционах оптимальным решением. При этом министр почему-то разделил рыбаков и краболовов.

Особое внимание рыбная отрасль получила на итоговой пресс-конференции президента. Владимир Путин заявил о важности сохранения исторического принципа предоставления права на вылов.

Замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков, общаясь с журналистами в конце декабря, отметил, что перезакрепление долей крабовых квот на торгах несет достаточно серьезные риски, поэтому очень важно в любом случае найти компромиссные решения. Руководитель агентства сообщил, что продолжается подготовка постановления, регулирующего предоставление инвестквот по крабу.

В конце года сторонники «крабовых новаций» предложили следующий вариант: 40% квот по крабу отправить на торги, 20% отдать на инвестиционные цели, остальные лимиты распределить по историческому принципу.

Ветеринария – всегда в центре внимания

Начался год со вступления в силу новых правил оформления ветеринарно-сопроводительных документов – порядок был утвержден приказом Минсельхоза от 27 декабря 2016 года № 589.

Правда, уже в августе Россельхознадзор пригласил обсудить предложения по изменению правил, призванные устранить основные проблемы, которые обнаружились за два года.

Основным же событием, безусловно, стала подготовка к электронной ветеринарной сертификации. Изначально предполагалось, что требование об оформлении ВСД исключительно в электронном виде вступит в силу с 1 января 2018 года. Представители рыбного бизнеса отмечали: переход на современные технологии – это, конечно, хорошо, однако система должна работать без сбоев.

В сентябре группа депутатов внесла законопроект об отсрочке для обязательной электронной ветсертификации. Документ успешно прошел Госдуму и Совет Федерации и 28 декабря получил подпись президента: сроки сдвинули на 1 июля. Также предусмотрены случаи, когда ветеринарно-сопроводительные документы можно будет выписывать на бумаге и после этой даты.

Рыбе посвятили техрегламент

С 1 сентября вступил в силу техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016). Документ устанавливает требования к пищевой рыбопродукции, выпускаемой в обращение на территории союза, к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке таких товаров для обеспечения их свободного перемещения.

Производители также должны руководствоваться требованиями горизонтальных техрегламентов – «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); «Пищевая продукция в части маркировки» (ТР ТС 022/2011); «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012); «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)».

Как отмечали в ЕЭК, принятые меры помогут защитить жизнь и здоровье потребителей, а также бороться с фальсификатом. Для подготовки к работе в новых условиях ВАРПЭ провела в июле масштабную конференцию на Сахалине.

С сентября также вступило в силу постановление Правительства РФ, определяющее органы власти, уполномоченные контролировать соблюдение требований «рыбного» техрегламента.

Лосось не обещает легкой жизни

Лососевая путина привлекала в 2017 году особое внимание. Наука прогнозировала освоение около 319 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Еще до начала промысла специалисты обращали внимание на то, что снижение рекомендованного и фактического вылова прослеживается в нечетные годы с 2011 года, в основном за счет горбуши.

По итогу поймали более 350 тыс. тонн – результат, в общем-то, неплохой. Вновь уловами отличилась Камчатка: объемы добычи составили свыше 241 тыс. тонн. На восточном побережье полуострова рыбаки вдвое превысили прогноз по горбуше. Лучшей за всю историю наблюдений оказалась добыча нерки в Петропавловско-Командорской подзоне.

А вот на Сахалине от результатов, мягко говоря, в восторг не пришли. Всего по области выловлено около 50 тыс. тонн. Как водится, чем меньше становится рыбы, тем больше всевозможных рабочих групп. Ситуация не обошлась даже без вице-премьера: поручения по проработке вопросов сохранения, добычи и воспроизводства лосося в Сахалинской области дал в начале декабря Аркадий Дворкович.

Не меньший резонанс вызвала и путина в Хабаровском крае, на Амуре: сказалось и общее состояние ресурса, и сложности организации промысла на столь протяженной реке. Всего на Амуре и лимане выловлено около 26 тыс. тонн лососевых, в целом по краю – более 48 тыс. тонн.

Острые вопросы по ограничениям промысла – в Сахалинской области, на Амуре, с жаберными сетями на Камчатке – предстоит решить через внесение изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна.

В целом ученые говорят о том, что численность тихоокеанских лососей снижается, но падение не будет обвальным. Исследования, которые специалисты ТИНРО провели осенью на НИС «Профессор Кагановский», дали обнадеживающую информацию по горбуше Охотского моря, правда, еще предстоит определиться, в какие районы в каких объемах подойдет рыба.

Условия промысла тихоокеанских лососей устанавливает комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб. В августе в порядок деятельности этого органа внесли изменения, призванные решить ряд проблем. Например, появилась возможность дистанционного участия в заседаниях. По итогам совещания на Сахалине премьер Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу и Минвостокразвития совместно с властями регионов проанализировать работу таких комиссий и представить в правительство предложения по совершенствованию их деятельности. Так что здесь возможны новые изменения.

Тема ТСК не покидала новостных лент

С 1 января 2017 года вступил в силу новый приказ Министерства сельского хозяйства о технических средствах контроля. Однако с его выходом возникли новые вопросы. Один из них – по опломбировке оборудования, входящего в состав ТСК. Для того чтобы добиться единообразного толкования приказа, Росрыболовство утвердило специальные методические рекомендации по опломбировке.

Несколько раз – и не без волнений в отраслевом сообществе – сдвигался срок, к которому опломбировка должна быть приведена в соответствие с методическими рекомендациями. В итоге остановились на дате 1 января 2018 года.

Мониторинг количества уже протестированных по новым правилам технических средств контроля показал, что никакой напряженности нет, рассказали в ЦСМС.

В сентябре вступили в силу изменения в приказ о ТСК, призванные придать методическим рекомендациям официальный статус. Были внесены и другие важные дополнения. В частности, Минсельхоз уточнил, что при заключении договора фрахтования судна на время (тайм-чартера) свидетельство соответствия ТСК не переоформляется.

Порты получили стратегию

Минсельхоз в апреле утвердил Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота до 2030 года. Власти поставили цель повысить долю российских судов, проходящих техобслуживание в отечественных портах, нарастить объем заказов российских терминалов и объем перевалки рыбопродукции в морских портах РФ, увеличить емкость припортовых холодильно-складских комплексов.

Отметился год и изменениями правовой базы. За Минсельхозом закрепили полномочия устанавливать порядок сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, которое передано ФГУП, подведомственному Росрыболовству.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, рассказывая журналистам об итогах года, отметил заключение большого количества договоров аренды портовой инфраструктуры. Все они предусматривают инвестиционные обязательства, подчеркнул глава отрасли.

Рыболовы последят за весом

В 2016 году в закон о рыболовстве внесли изменения о суточных нормах добычи. Предусматривается, что в бассейновых правилах рыболовства могут устанавливаться разрешенные количество, вес улова определенного вида водных биоресурсов для рыбака-любителя.

Ограничения должны защитить от случаев, когда любительская рыбалка ведется с промышленным размахом.

В 2017 году суточные нормы появились в правилах рыболовства для Западного, Байкальского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Азово-Черноморского бассейнов.

Превышать суточную норму нельзя. При этом контролировать вес улова рыбак может любым доступным ему способом, в том числе с помощью ручных весов, рассказали в пресс-службе Росрыболовства.

Понятие суточной нормы предусмотрели и в законопроекте о любительской рыбалке. Летом была представлена его редакция ко второму чтению. Возможно, в новом году федеральный закон будет принят.

Кто будет ловить – решат в этом году

Главным событием нового года должно стать перезакрепление долей квот. Работать предстоит в условиях обновленного закона о рыболовстве. С лицами, у которых срок действия договоров о закреплении долей квот вылова для промышленного и прибрежного рыболовства истекает до 31 декабря 2018 года, будут заключены договоры о закреплении доли квоты в морских водах на 15 лет на основании исторического принципа.

К кампании по перезаключению договоров нужно готовиться заранее, совместно с теруправлениями, регионами, подчеркнул глава Росрыболовства Илья Шестаков в марте на коллегии ведомства. По итогам заседания было поручено подготовить Комплексный план мероприятий, направленных на организацию деятельности структурных подразделений, территориальных управлений Росрыболовства, ЦСМС по расчету и распределению долей квот на 2019 – 2033 гг.

Подготовка правовых актов для заключения договоров должна быть прозрачной – об этом заявляли и сенаторы, и бизнес. Решение вопросов перезакрепления долей квот объявила одним из приоритетных направлений деятельности ВАРПЭ.

В августе на совещании у премьер-министра президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев рассказал о волнующих рыбопромышленников проблемах. По итогам встречи Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу обеспечить установление сроков подачи заявок на заключение договора, позволяющих устранить возможные технические ошибки и повторно подать обращение. Ведомству была поставлена задача обеспечить прозрачность расчета доли квоты. Отмечалось, что у предприятий должна быть возможность заранее подсчитать лимиты и сверить их с предварительной информацией от Росрыболовства.

Уже в декабре в ВАРПЭ сообщили, что федеральное агентство существенно доработало проекты постановлений, в том числе с учетом замечаний объединения, но еще остается ряд моментов, которые необходимо учесть.

На декабрьской встрече с журналистами глава отрасли Илья Шестаков рассказал, что в сжатые сроки предстоит переоформить порядка 7 тыс. договоров. Для того чтобы процедура была прозрачной, к ней планируется привлечь представителей ВАРПЭ и Общественного совета при Росрыболовстве.

Отметим, что важнейшие для рыбного хозяйства вопросы планируется обсудить в рамках IV Всероссийского съезда рыбаков – крупнейшее отраслевое мероприятие планируется провести в феврале в Москве.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru