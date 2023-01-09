Решения дальнего действия

В 2022 году в регулировании рыбной отрасли был принят ряд нововведений — применять их на практике начнут совсем скоро, причем изменения существенным образом отразятся на работе предприятий.

Большая квотная реформа

Санкционные изменения не заставили власти отказаться от планов по дальнейшему распространению принципа инвестиционных квот на Дальнем Востоке и новых крабовых аукционов. Росрыболовство практически сразу заявило, что считает неправильным «останавливать модернизацию отрасли». И подготовка проекта закона о втором этапе квот под инвестиции шла своим чередом.

В декабре Госдума большинством голосов приняла резонансные поправки. При этом законодатели все-таки отказались от распространения опыта крабовых аукционов на другие виды водных биоресурсов, а также от утяжеления строительства береговых заводов обязательствами по постройке судов.

Запуск второго этапа программы квот под инвестиции на строительство флота переносить не стали. При этом проблемы на верфях признают и госорганы. В Минпромторге сообщили, что на первом этапе при реализации ряда проектов судостроительные предприятия даже понесли убытки, и по результатам аудита будет приниматься решение о необходимости докапитализации верфей из средств федерального бюджета.

Также правительство уже пошло на то, чтобы увеличить предельные сроки реализации проектов в рамках программы инвестиционных квот на два года. Постройки краболовов решение не коснулось.

Изменения закона о рыболовстве уже вступили в силу. Теперь Росрыболовству, Минсельхозу и правительству предстоит выпускать всевозможные подзаконные акты: по объектам инвестиций, видам крабов, которые отправятся на аукцион, и т.д.

Ни года — без темы «рыбных бирж»

Идея «рыбных бирж» всплывает в органах власти и государственных структурах с завидным постоянством. Минувший год исключением не стал. В мае Минфин представил законопроект, предусматривающий для правительства возможность устанавливать нормативы по продаже определенных товаров на организванных торгах. В предложенный список вошла и рыбная продукция.

В отраслевом сообществе отмечали, что отдельные проекты по «рыбным биржам» предлагались, но широкого распространения они так и не получили. Если уж и воплощать эту идею в жизнь, то это должен быть экономически интересный, конкурентоспособный механизм, а не просто создание дополнительных посредников между рыбаками и покупателями их продукции.

Минэк по итогам оценки регулирующего воздействия законопроекта вынес отрицательное заключение. Осталось неясным, по каким критериям разработчики отбирали товары для предложенного регулирования, а это не позволяет сделать выводы о возможности достижения заявленных целей, посчитали в ведомстве. О дальнейшей судьбе проекта закона не известно.

В сентябре тему продажи рыбопродукции на организованных торгах поднял на встрече с президентом губернатор Камчатки Владимир Солодов. Он отметил, что уже готовятся предложения по инфраструктуре. Тогда же поддержку «рыбным биржам» высказал и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Позднее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что законопроект, обязывающий продавать часть рыбопродукции через организованные торги, уже есть и его предполагается внести в правительство. Речь идет об аукционах, а при установлении сроков введения новых требований планируется исходить из создания необходимой для торговли инфраструктуры. На предновогодней пресс-конференции руководитель федерального агентства уточнил, что такие инфраструктурные объекты должны в том числе должны быть среди точек приложения сил для победителей крабовых аукционов.

Кого признают добросовестным

Если прошлые несколько лет стали временем активного обсуждения законопроектов об инвестквотах и крабовых аукционах, то 2023-й может пройти под знаком подготовки изменений законодательства по распределению участков для промысла анадромных видов рыб. А это — право на добычу тихоокеанских лососей и других объектов. Понятно, что предприятия хотят сохранить возможность освоения биоресурсов.

Регулятор заверяет, что за добросовестными пользователями рыболовные участки останутся. Вопрос в том, как таких пользователей определить. Для подготовки предложений в этой сфере Минсельхоз создал специальную межведомственную рабочую группу. В ее состав вошли представители федеральных ведомств, Совета Федерации и Госдумы, региональных властей, науки, рыбохозяйственных ассоциаций.

Определиться с критериями добросовестного пользователя — непростая задача, отмечал глава Росрыболовства Илья Шестаков. В ведомстве говорят о приверженности концепции привлечения в отрасль инвестиций, однако появление новых рыбоперерабатывающих заводов не везде эффективно, кроме того, подходы лосося нестабильны. Поэтому выработать какие-то типизированные инвестиционные объекты в случае с лососевыми участками сложно. В связи с этим руководитель федерального агентства предложил подумать здесь над возможностью применения механизма инвестиционного нормирования, идею которого выдвинула при обсуждении инвестквот Камчатка.

Пока рабочая группа по участкам для промысла анадромных собиралась лишь однажды. Так что основное обсуждение — еще впереди. В Росрыболовстве подчеркнули, что обязательно должна быть учтена специфика разных регионов. При этом глава федерального агентства заявил, что законопроект может быть подготовлен для обсуждения с другими ведомствами уже в первой половине года. В рабочую группу Илья Шестаков поручил включить представителей всех регионов, для которых актуален вопрос добычи анадромных объектов, и запросить варианты по критериям для определения добросовестных пользователей. До 1 марта планируется провести совещания на местах и собрать предложения.

Опробовать вычеты

Налоговые преобразования в рыбной отрасли прорабатывались несколько лет: идея была в том, чтобы повысить ставки сбора за пользование водными биоресурсами и при этом за счет льгот стимулировать определенные направления. Предлагались разные варианты.

В первом чтении изменения Налогового кодекса Госдума приняла в первом чтении в ноябре 2021 года. Однако до следующих рассмотрений прошло еще немало времени. Президент подписал поправки по ставкам рыбацкого сбора 21 ноября 2022 года, а через месяц изменения вступили в силу.

Ставки сбора подняли, причем с 2025 года они будут индексироваться на коэффициент-дефлятор. Для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций, артелей (колхозов) законодатели оставили возможность платить сбор по ставке 15% от норматива, но такой поддержкой эти предприятия смогут пользоваться только в течение пяти лет.

Отрасли предстоит опробовать новую систему вычетов: таким образом государство решило поддержать пользователей, которые применяют на промысле новые суда российской постройки, занимаются прибрежным рыболовством либо производят определенную продукцию в море или на берегу.

Для того чтобы все это заработало на практике, еще должна выйти подзаконная база. Например, перечень продукции, на которую будет распространяться вычет.

Когда законопроект о ставках сбора еще не прошел второе чтение в Госдуме, обсуждался пересмотр нормативов, по которым доходы от сборов зачисляются в региональные и федеральный бюджеты (сейчас это 80 на 20), однако в итоге распределение осталось прежним.

Правда, в отраслевом сообществе уже отмечали, что рост сбора вместе с другими факторами может отразиться на стоимости продукции для конечного покупателя и это не лучшим образом скажется на потреблении.

Страсти по маркировке

В январе прошлого года Минпромторг представил проект постановления об эксперименте по цифровой маркировке пищевой рыбной продукции. Эксперты забили тревогу, отмечая, что тестирование предполагается распространить на очень широкий список рыбных товаров. После введения санкций о несвоевременности дополнительной нагрузки на производителей стали говорить еще активней. Притом что эффективность цифровой маркировки в борьбе за чистоту рынка (а система постепенно внедряется в отношении самых разных категорий товаров) до сих пор вызывает вопросы.

В августе проект постановления о цифровой маркировке появился уже в ином виде: теперь запустить эксперимент предлагалось позже — с ноября 2022 года, и только в отношении лососевой и осетровой икры. По замыслу авторов изменений, систему должны были тестировать производители, импортеры икры, оптовые и розничные организации.

До конца года документ так и не был принят. Но, судя по активности оператора системы цифровой маркировки ЦРПТ, идея запустить цифровую маркировку для икры перекочует на нынешний год.

ЭРЖ — в законе

Важнейшим событием прошлого года, безусловно, стало принятие федерального закона об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на вылов. Такие изменения законодательства вышли в июне — также после нескольких лет обсуждения и подготовки. Электронный журнал предприятия стали пробовать давно, но теперь заложена правовая основа для его обязательного применения. Законодатели предусмотрели вступление в силу новшеств с 1 марта 2023 года — с последующим переходным периодом до 1 декабря.

Работа с электронными разрешениями на вылов должна сэкономить предприятиям время и деньги. Пока была запущена возможность подачи заявлений на получение промысловых билетов через портал госуслуг. Также Росрыболовство сообщало о запуске на портале сервиса по утверждению сертификатов для поставок в ЕС, по согласованию строительства и реконструкции объектов, оформлению разрешений на экспорт и импорт продукции из осетровых. В сентябре на Выставке в рыбной индустрии в Санкт-Петербурге Центр системы мониторинга рыболовства и связи представил Систему исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР) — она предназначена для автоматизации работы структурных подразделений Федерального агентства по рыболовству при предоставлении госуслуг. А также для упрощения получения разрешительных документов заявителями. В этом году возможности СИГУР обещают усовершенствовать.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Январь 2023 г.