09 января 2019 года

От квот до любительской рыбалки

В 2018 году отрасль продолжала лихорадить информация о возвращении аукционов. И это – несмотря на то, что заключены договоры о закреплении долей квот на 15 лет. О событиях прошлого года, которые получат продолжение, – в традиционном обзоре Fishnews.

Доли квот – на новый срок

В декабре мы запустили на сайте опрос о ключевом событии в рыбной отрасли за 2018 год. Лидером, ожидаемо, остается распределение долей квот на новый период. По новому законодательству рыбаки получили 15-летний горизонт планирования.

2018 год начался с выхода постановлений правительства, предусматривающих механизмы заключения договоров на новый срок. Правда, тут не обошлось без сложностей. В перечень оснований для отказа в закреплении доли включили пункт, который серьезно взволновал рыбный бизнес, однако правительство успело убрать неоднозначную норму до начала заявительной кампании.

Работа по распределению квот шла в федеральном центре, а также в регионах, где заключались договоры по части объектов промысла во внутренних водных объектах. Росрыболовство оценило заявочную кампанию как достаточно успешную.

Правительство также установило, как квоты будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в дальнейшем. Этот вопрос регламентирован постановлением от 23 августа 2018 года № 987. Здесь говорится, как следует поступать с квотами, если объект для промысла новый или если в отношении него сняли действовавший несколько лет запрет и т.д. Подробнее – в нашем материале: https://fishnews.ru/news/34596.

Под угрозой крабовых аукционов

К концу января 2019 года должен быть подготовлен законопроект о крабовых аукционах – об этом ранее заявили в Федеральном агентстве по рыболовству. Тема угрозы для исторического принципа оставалась ключевой на протяжении всего прошлого года.

Для того чтобы отрасль могла высказать свою позицию по важнейшему вопросу, в феврале был организован IV Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ. В итоговой резолюции представители отрасли заявили о необходимости сохранения исторического принципа закрепления долей и открытого обсуждения инициатив по изменению законодательства о рыболовстве.

Тем не менее в августе правительство утвердило дорожную карту по развитию конкуренции в разных отраслях экономики. Документ был подготовлен Федеральной антимонопольной службой – ведомством, которое на протяжении многих лет продвигает аукционы в рыбной отрасли. В план мероприятий включили пункт о перераспределении на электронных торгах 50% объема квот вылова краба.

Серьезно взволновал бизнес-сообщество еще один пункт дорожной карты – о перераспределении на регулярной основе, раз в три-пять лет, на аукционах части квот из объема, который ранее закреплялся по историческому принципу. При этом не уточняется, для каких видов водных биоресурсов предлагаются такие перемены.

Была информация о разных вариантах реализации инициативы по крабовым торгам. Последнее предложение, о котором стало известно, – продажа долей на аукционах с возложением на победителей обязательства по строительству в России рыбопромыслового судна.

В Росрыболовстве между тем заявили, что введение аукционной квоты не нарушит исторического принципа, так как изменение коснется распределения лишь части общего допустимого улова (ОДУ) крабов и «не затронет доли, приобретенные пользователями по итогам аукционов 2009-2017 годов» (об этом говорилось в ответе на обращение, поступившее из Общественной палаты РФ). Ведомство пообещало представить законопроект на рассмотрение Общественного совета при Росрыболовстве.

Между тем в конце декабря в федеральных СМИ прошел целый ряд сюжетов с обвинениями крабового бизнеса – эксперты уже успели назвать это «информационной войной» против предприятий, которые противятся введению аукционов.

Лосось удивил

Лососевая путина на Дальнем Востоке в прошлом году принесла небывалый улов – более 675 тыс. тонн. Почти 500 тыс. тонн добычи пришлось на долю Камчатского края. В Сахалинской области рыбаки взяли около 126 тыс. тонн, причем вылов горбуши оказался рекордным за последние пять лет. Однако не во всех районах путина была успешной: в Хабаровском крае уловы оказались практически вдвое ниже, чем в 2016 году, - около 44 тыс. тонн. Кроме того, рекордные объемы добычи в очередной раз высветили проблемы с логистикой, транспортом и хранением.

Перед путиной-2018 для регионов ДФО впервые были утверждены стратегии промысла тихоокеанских лососей. В нынешнем году вновь планируется определить такие принципы.

Стоит отметить также, что в прошлом году в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна были внесены обширные изменения, в том числе ограничения по вылову лососей – в рамках работы предприятий, традиционного, спортивно-любительского рыболовства. В 2019 году ожидается полное переиздание правил.

В 2018-м в рамках II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге был дан старт Международного года лосося – проекта, который позволит получить новую информацию об этой важной рыбе. Проходить Международный год лосося будет до конца 2019 года.

Отрасль опробовала инвестквоты

В 2018 году были подведены итоги первой заявительной кампании по инвестиционным квотам. Уже 29 марта Росрыболовство подписало первые договоры о закреплении и предоставлении доли инвестквоты.

В апреле состоялись первые аукционы на понижение для распределения долей квот между участниками первой заявительной кампании. Процедура проведения таких торгов определена приказом Росрыболовства от 21 февраля 2018 года № 134.

Параллельно был запущен второй прием заявок – от желающих получить право на вылов в Дальневосточном бассейне под строительство средне- и малотоннажных судов и береговых заводов малой мощности.

Всего по итогам 2018 года заявлены проекты по строительству под освоение водных биоресурсов на Дальнем Востоке 14 береговых заводов и 9 судов, на Северном бассейне – 8 заводов и 24 судов.

Правительство установило особые условия приема заявок в отношении долей инвестиционных квот, оставшихся не распределенными по итогам сбора обращений в 2017 году. Это в том числе лимиты добычи минтая и сельди под постройку флота. Прием заявок завершится 29 января. «Мы ожидаем, что еще порядка 7 новых судов будут в рамках этих квот разыграны», – сообщил журналистам в конце декабря замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Стоит отметить также изменения, которые были внесены в правовую базу по инвестиционным квотам. Механизм решили сделать более гибким и засчитывать при выполнении обязательств инвестора объемы, освоенные не только по инвестиционным, но и по другим квотам.

А вот постановления по распределению инвестиционных квот на вылов краба, несмотря на распоряжение правительства и множество поручений, предприятия так и не дождались.

Известные лица нового правительства

Владимир Путин, заняв пост президента в четвертый раз, подписал указ о новой структуре федеральных органов исполнительной власти. Росрыболовство по-прежнему осталось в ведении Минсельхоза – как это и было с 2012 года.

18 мая стал известен персональный состав правительства. Вице-премьером был назначен Алексей Гордеев, участвовавший в подготовке судьбоносного для отрасли заседания президиума Госсовета 2007 года. За новым зампредом правительства была закреплена сфера рыболовства. В сентябре Алексей Гордеев был назначен председателем Правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Министром сельского хозяйства стал сын секретаря Совбеза Дмитрий Патрушев, до этого занимавший должность председателя правления Россельхозбанка. На новом посту он пообещал сохранить высокие темпы развития в АПК.

Экспорт как нацпроект

Одна из задач, которая была поставлена в 2018 году на государственном уровне, – развитие экспорта. Национальные цели и стратегические задачи до 2024 года были предусмотрены в новом «майском» указе президента. Набор установок широкий – от вхождения России в пятерку самых крупных экономик мира до оздоровления Волги.

Владимир Путин поручил правительству разработать совместно с властями регионов национальные проекты по 12 направлениям. Одним из них как раз и стала «Международная кооперация и экспорт».

Был предусмотрен рост несырьевого экспорта. По поставкам продукции АПК определена задача дойти до показателя 45 млрд долларов в год. Когда премьер Дмитрий Медведев дал поручения по реализации «майского» указа, Минсельхоз оказался в числе исполнителей по направлению «Международная кооперация и экспорт». Среди подотраслей с наибольшим экспортным потенциалом ведомство назвало и рыбное хозяйство. Была озвучена планка по наращиванию поставок рыбы и морепродуктов к 2024 году вдвое – с 4,1 млрд долларов до 8 млрд долларов. Как заявляли в Росрыболовстве, при достижении этого показателя особая ставка делается на повышение глубины переработки.

Паспорта всех 12 национальных проектов подготовлены и утверждены, сообщил Дмитрий Медведев президенту на встрече 21 декабря. Министры, как заверил премьер, должны нести персональную ответственность за выполнение поставленных задач.

Ветеринарные сертификаты перешли на «электронку»

1 июля 2018 года стало особой датой для участников оборота пищевой продукции. В этот день вступило в силу законодательное требование об электронной ветеринарной сертификации. На ЭВС перешла в том числе и рыбная отрасль. Для оформления ветеринарно-сопроводительных документов используется система «Меркурий».

Перед тем как ЭВС стала обязательной, проводилось множество совещаний. Как показали обсуждения, вопросов много – и в части работы в напряженный период лососевой путины, и в части использования для доставки транспортных судов, и в части аквакультуры.

Россельхознадзор первые результаты перехода на «электронку» оценивает позитивно. О громких ситуациях с приостановкой работы предприятий не слышно. Но как ситуация сложится в дальнейшем, станет ясно только со временем, ведь нередко несовершенства законодательства наносят мощный удар по бизнес не сразу, а через несколько лет.

Кстати, с 1 июля 2019 года вступят в силу требования об оформлении электронных ветеринарно-сопроводительных документов на товары, на которые до июля 2015 года обязательная сертификация не распространялась.

Проход через границу – по новому закону

С 27 января 2019 года вступит в силу закон, предусматривающий новую статью о пересечении государственной границы на море, – от 29 июля 2018 года № 270. При подготовке изменений особый резонанс вызвал запрет на перегрузку продукции из водных биоресурсов в «районах укрытия» судам с «закрытой» границей – в непогоду они смогут воспользоваться такой возможностью лишь для перегрузки уловов водных биоресурсов.

Как объясняли законодатели, исключение сделано для уловов как для скоропортящейся продукции, причем теперь для того чтобы воспользоваться «районом укрытия», не потребуется разрешение пограничного органа на неоднократное пересечение границы – достаточно будет уведомления. При этом в Совете Федерации пообещали, что будут осуществлять мониторинг реализации нового закона и при необходимости подготовят поправки.

Ожидается и новый документ по контрольным пунктам (точкам). Система контрольных пунктов (точек), как выяснилось, действовала в условиях правового пробела: не были определены ни обязанность тех, кто занимается рыболовством в исключительной экономзоне, проходить такие точки, ни ведомство, за которым закреплено полномочие по их установлению. ФСБ решила устранить эту недоработку. В июне в закон об ИЭЗ РФ были внесены изменены. Предполагается, что должен выйти новый документ на смену приказу ФСБ и Росрыболовства от 15 февраля 2010 года № 56/91.

Рыбопромышленные предприятия действующую систему контрольных точек критикуют. Всероссийский съезд рыбаков, проходивший в феврале в Москве, выступил за то, чтобы исключить для отечественного флота необходимость проходить контрольные пункты.

Любительской рыбалке обещают новый этап

Особое событие – принятие многострадального закона о любительской рыбалке. Документ готовили много лет. В первом чтении он был принят в 2013 году, а окончательно закон Госдума поддержала только спустя пять лет.

Как показали интернет-форумы и комментарии в СМИ, населению непросто вникнуть в юридические тонкости. Но время изучить новый документ еще есть: федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 475 «О любительском рыболовстве…» вступит в силу с 1 января 2020 года (исключение – положение о переоформлении участков, но это для организаторов рыбалки).

Закон о любительской рыбалке предусматривает в том числе понятие суточной нормы добычи – объема, разрешенного гражданину для вылова в течение суток. Однако такие ограничители, призванные защитить рыбу от перелова, введены уже сейчас – в правилах рыболовства. В 2018 году нормами охватили все рыбохозяйственные бассейны – последним стал Дальний Восток.

Аквакультуре – новые возможности

Минувший год отметился и важными изменениями для аквакультуры. Согласно федеральному закону от 23 апреля 2018 года № 109, на отрасль распространили господдержку сельскохозяйственного страхования. На помощь можно будет претендовать при страховании на случай эпизоотий, массовых отравлений гидробионтов, опасных явлений природы и т.д. Закон вступил в силу с 1 января 2019 года, правда, еще продолжается выпуск подзаконных актов.

Для Дальнего Востока в 2018 году предусмотрели особый порядок формирования морских рыбоводных участков. Для подачи заявлений об определении границ РВУ официально предложен специальный интернет-сервис. Стартовали электронные аукционы по закреплению РВУ. При этом активно обсуждалась проблема выделения под марикультуру участков в местах прибрежного лова.

Завершилась многолетняя эпопея с выпуском закона, позволяющего лососевым рыбоводным заводам начать работать в новом правовом поле. Согласно федеральному закону от 26 ноября 2018 года № 421, действующие ЛРЗ смогут без торгов – то есть без конкурсов и аукционов – получить рыбоводный участок.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru

Январь 2019 г.