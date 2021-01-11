11 января 2021 года

Пандемия и другие вызовы

В 2020 году рыбопромышленным предприятиям пришлось перестраиваться под новые условия, которые диктует пандемия коронавируса. Но запомнился год и другими событиями.

Нестабильность с квотами

Практически в каждом обзоре мы пишем об инициативах по перераспределению квот. Минувший год - не исключение.

В феврале стало известно о предложении ФАС включить квотные аукционы в Национальный план развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы. Правда, затем антимонопольное ведомство уточнило, что не предлагает «отбирать действующие квоты или их перераспределять». Выставлять доли на торги нужно после того, как прекратят свое действие нынешние договоры, а вот с изменениями законодательства надо определиться раньше, заявили в антимонопольной службе.

При этом, говоря о необходимости распространить аукционы, ФАС не преминула сослаться на результаты крабовых торгов 2019 года, когда в бюджет было выручено 142 млрд рублей.

В июле - новая встряска. На этот раз предложения для включения в общенациональный план восстановления экономики, о которых говорилось в письме Минвостокразвития. Речь шла о том, чтобы пустить на инвестиционные цели все 100% объемов крабов, а также увеличить до 50% объемы на инвестиционные квоты по другим видам водных биоресурсов.

Но самыми обсуждаемыми, пожалуй, стали инициативы, с которыми к властям обратилась Русская рыбопромышленная компания. Отрасли, как заявили в РРПК, не хватает стимулирующих к развитию механизмов - в качестве таковых Русская рыбопромышленная компания предложила требование об обязательном освоении с 2034 года квот в российской экономзоне судами отечественной постройки не старше 30 лет, полное обеспечение объемами объектов, которые строятся под инвестквоты, выставление на аукцион остатков по крабам, пересмотр налогового регулирования.

24 декабря эти инициативы рассматривались на совещании у помощника президента Максима Орешкина. Участвовали представители госорганов, Сбербанка, ОСК, руководство регионов, а также руководители компаний, реализующих проекты по программе инвестиционных квот. В новом году, судя по всему, стоит ждать продолжения: помощник президента попросил всех участников встречи направить письменные комментарии к предложениям РРПК.

Крабовые аукционы: что последовало

Торги по продаже нового вида долей крабовых квот прошли в 2019 году, однако в 2020-м аукционы вновь были на слуху.

В этом году полностью сложилась картина, где кто из победителей торгов заказал флот под полученные квоты. Компании «Сигма Марин Технолоджи» строят четыре судна на Восточной верфи, «Маг-Си Интернешнл» - два судна на Хабаровском судостроительном заводе, Русская рыбопромышленная компания - семь судов на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе и три на Окской судоверфи. Компании СЗРК заказали пять судов на заводе «Красное Сормово», «Восход» - один краболов на Восточной верфи. «Аква-Инвест» и «Мерлион» заявили о строительстве судов на Верфи братьев Нобель (по одному на каждую компанию). Компании холдинга «Антей» и ТРК строят восемь краболовов на Находкинском судоремонтном заводе. На «Пелле» разместила два заказа компания «Островной-Краб», на этой же верфи построено и первое судно под аукционные квоты – «Русь» компании «Антей» в новом году уже приступила к промыслу.

В июле были установлены правила предоставления субсидий промысловым предприятиям, построившим краболовы на дальневосточных верфях. Еще одним стимулом для размещения заказов на Дальнем Востоке должны были стать более длительные разрешенные сроки строительства – семь лет против пяти. Такие поправки в закон были подготовлены, однако возникла дискуссия: не стоит ли увеличить временные рамки вне зависимости от региона постройки судна и насколько вообще допустимо менять условия уже после того, как прошел аукцион. Изменения в закон так до сих пор не вышли.

По итогам аукциона 2019 года оказались не востребованы шесть лотов – наборы долей квот на вылов глубоководных крабов. В 2020 году Росрыболовство несколько раз пыталось продать объемы, но заявок на участие в торгах не поступало. На четвертый раз на аукцион по четырем лотам заявилась одна компания, за ней, как за единственным заявителем, и были закреплены объемы. В бизнес-сообществе, правда, результаты продажи вызвали вопросы. Еще два лота власти рассчитывают продать 2 февраля.

Оставшиеся 50% квот на вылов разных видов краба со временем также могут отправиться на аукцион. Эту идею озвучивало Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, с таким предложением выступила Русская рыбопромышленная компания. В Росрыболовстве заявили, что торопиться с новыми торгами не стоит, ведь это может ударить по устойчивости компаний, которые уже реализуют инвестпроекты. «Но в целом, конечно, вероятность новых аукционов достаточно высокая. Рентабельность в крабовом бизнесе большая, поэтому такое изъятие ренты возможно», – заявил в интервью Fishnews глава ведомства Илья Шестаков.

Квоты под инвестиции

Механизм инвестиционных квот в отрасли запущен в 2017 году. В минувшем году проводились новые этапы кампании по приему заявок от инвесторов, готовых построить суда и заводы в обмен на право промысла.

Пандемия отразилась на реализации инвестиционных проектов, в том числе по береговым заводам, ведь закрытые границы и другие ограничения по борьбе с COVID-19 затрудняли движение грузов и людей между странами и по России. Были и вопросы, каким образом в таких условиях объекты инвестиций будет принимать межведомственная комиссия.

Тем не менее список компаний, которые получили возможность осваивать инвестквоты (а такое право предоставляется только после того, как судно или береговой завод введены в эксплуатацию), существенно расширился. На Северном бассейне квоты трески и пикши на 2021 год получило 11 компаний (в 2020 году - три компании). На Дальнем Востоке список увеличился с семи пользователей до девяти.

Также в 2020 году в правовую базу внесли изменения, направленные на то, чтобы сделать работу механизма инвестквот более гибким и понятным для компаний-участниц: как государство должно согласовывать существенные изменения проекта, каким образом принимается решение о выполнении инвестором его обязательств. Минпромторг установил порядок контроля за строительством судов под инвестквоты.

В течение всего года обсуждалась проблема отставания верфей от графика по строительству судов под инвестквоты.

В Росрыболовстве результаты программы инвестквот оценили весьма позитивно, хотя и признали проблемы с верфями. В октябре руководитель агентства Илья Шестаков на встрече с президентом заявил о возможном выделении дополнительного объема таких квот на Дальневосточном бассейне. Речь может идти не только о таких востребованных ресурсах, как минтай и сельдь, рассказал глава ведомства в интервью Fishnews. Руководитель ФАР обратил внимание, что при принятии решения будут учитываться сроки выполнения верфями заказов, которые уже разметили рыбаки.

Очень важно, чтобы рыбопромышленники заранее знали о перспективах изменений по объемам для освоения, подчеркнул Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews Online.

Непредсказуемый лосось

Минувший год запомнился непростой лососевой путиной. По всему Дальнем Востоку вылов тихоокеанских лососей составил около 300 тыс. тонн, при том что к началу промысла специалисты давали цифру более 380 тыс. тонн. Из всех видов прогноз оправдался только по кижучу.

Хотя от района к району ситуация, конечно, разнится. Серьезный недолов горбуши отмечен на Восточной Камчатке: при прогнозе почти 82 тыс. тонн рыбаки взяли около 18 тыс. тонн. Несколько сгладили ситуацию уловы на западном побережье.

В то же время, например, уловы горбуши, кеты и гольцов на охотоморском побережье Хабаровского края оказались самыми высокими за последние шесть лет.

Ученые объяснили низкие подходы в целом ряде районов серьезными изменениями в экосистеме северной части Тихого океана. В этих условиях нужно активнее изучать влияние окружающей среды на лососей, усилить морские исследования, заявили специалисты.

Росрыболовство пообещало, что 2021-й станет Годом лосося. На этот год запланирован максимально возможный в рамках бюджета объем средств для проведения ресурсных лососевых исследований, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в декабрьском интервью Fishnews. Решено подготовить пятилетнюю программу таких работ.

19 февраля в Южно-Сахалинске с использованием онлайн-формата пройдет международная конференция «Динамика численности, состояние запасов и искусственное воспроизводство тихоокеанских лососей в Северной Пацифике».

С другой стороны, рекордной оказалась пелагическая путина. Вылов сардины-иваси и скумбрии составил около 350 тыс. тонн, в том числе иваси – 308 тыс. тонн. Этот результат назван лучшим за последние двадцать лет.

Перезагрузка правительства

Пандемия и вызванный ею кризис отодвинули события января 2020 года на второй план. Однако начало года прежде всего отметилось тем, что правительство подало в отставку. Дмитрия Медведева на посту премьер-министра сменил Михаил Мишустин.

Вскоре президент утвердил новую структуру федеральных органов исполнительной власти. Система управления рыбным хозяйством осталась без изменений: Росрыболовство находится в ведении Министерства сельского хозяйства РФ.

Должность министра сельского хозяйства сохранил Дмитрий Патрушев. Однако сменился курирующий вице-премьер: рыбохозяйственный комплекс перешел в сферу ответственности Виктории Абрамченко. Алексей Гордеев покинул пост зампредседателя правительства и стал вице-спикером Госдумы. В качестве депутата он уже выступил с несколькими инициативами по изменению отраслевого законодательства.

В 2020 году внесены изменения в Конституцию. Теперь установлен новый порядок утверждения членов правительства. Министров силового блока, иностранных дел президент теперь назначает после консультаций с Советом Федерации, председателя правительства, заместителей председателя, остальных министров – после утверждения Госдумой. По новой процедуре в ноябре уже были назначены новый глава Минвостокразвития – Алексей Чекунков, министр транспорта – Виталий Савельев, министр природных ресурсов и экологии – Александр Козлов, новые министры энергетики, строительства и ЖКХ.

«Прибрежка» под угрозой штрафов

Ситуация на Северном бассейне еще раз показала: работа в режиме прибрежного рыболовства для предприятий остается в зоне риска. В августе пограничники направили в Союз рыбопромышленников Севера письмо о том, что закон не допускает производство продукции на судах «прибрежки». Встал вопрос, каким образом осуществлять первичную обработку рыбы на борту, чтобы сохранить ее для доставки на берег. Пограничники стали составлять акты осмотра с замечаниями о признаках нарушения – таким образом, предприятия в дальнейшем могут быть привлечены к ответственности.

В спешном порядке потребовалось вносить в Госдуму законопроект, призванный урегулировать проблему судовой обработки рыбы при прибрежном промысле. К поправкам есть ряд вопросов, но в любом случае важно, чтобы в законодательство внесли изменения и предприятия могли спокойно работать, отметили в отраслевых объединениях Северного бассейна. Госдума планирует рассмотреть изменения в первом чтении в январе.

В любом случае так и остался без ответа вопрос, зачем контролеры устроили такую встряску рыбопромышленникам, если нынешние положения законодательства о «прибрежке» были приняты еще несколько лет назад и вполне можно было выступить с предложениями об изменении правовой базы.

Билет для краба и ежа

Большое внимание в прошлом году было приковано к проблемам поставок морепродуктов в живом виде. Рыбопромышленники давно говорят, что получение лицензий для такого экспорта – избыточная процедура, которая практического значения не имеет, ведь есть многие другие механизмы подтверждения легальности товара. Однако особенно вопрос оформления поставок встал после выхода нового административного регламента Росприроднадзора, описывающего получения заключения на вывоз: новый документ, как отмечали в отраслевом сообществе, создал серьезные барьеры для экспорта. О проблемах заявляли поставщики живого краба, морского ежа, моллюсков.

Поручения, призванные решить вопросы оформления, по итогам октябрьского совещания дала вице-премьер Виктория Абрамченко. Зампред правительства поставила задачу передать полномочия по выдаче заключений на вывоз от Росприроднадзора к Федеральному агентству по рыболовству. Как раз перед Новым годом такие поправки вышли.

Также по поручению вице-премьера на правкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса планировалось обсудить целесообразность лицензирования поставок живой рыбы и морепродуктов в целом. Однако здесь потребуются изменения уже на наднациональном уровне – в законодательстве Евразийского экономического союза.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор интернет-портала Fishnews.ru

Январь 2021 г.