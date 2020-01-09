09 января 2020 года

С чем рыбаки начинают новый год

В 2020 году компаниям предстоит работать в условиях, предусмотренных законами об аукционных квотах вылова краба и инвестиционных квотах. Решения требуют вопросы, которые возникли в рамках нового регулирования промышленного и прибрежного рыболовства. О том, с чем предприятия встречают новый год, в традиционном обзоре Fishnews.

На компаниях опробовали аукционы

В начале прошлого года в публичное пространство все-таки удалось вывести законопроект о крабовых аукционах. Компании, как и ранее, активно выступали против такого потрясения, однако уже в марте правительство внесло инициативу в Госдуму, 22 апреля закон прошел парламент, а 1 мая получил подпись президента. Свое решение власти объясняли «интересами страны».

Уже в октябре состоялся аукцион, на который были выставлены доли квот добычи основных объектов крабового промысла на Дальнем Востоке и Северном бассейне. ФАС – ярый сторонник ухода от исторического принципа – заявляла, что торги обеспечат приход в бизнес новых игроков, однако на деле доли купили структуры хорошо известных в отрасли людей.

При этом не востребованы оказались квоты вылова глубоководных крабов – Росрыболовство заявило, что выставит лимиты на повторные торги.

Договоры на доли квот добычи крабов в инвестиционных целях только заключены, а власти уже стали обсуждать изменения условий. Так, судно на российских верфях под эти квоты должно быть построено в срок не больше пяти лет, но теперь предлагается увеличение до семи лет. Правда, для этого потребуется внести изменения в закон, но, как показывает практика, правила могут меняться стремительно.

Также в прошлом году велась подготовка постановления, предусматривающего механизм предоставления субсидий компаниям, построившим суда для промысла краба на верфях ДФО. Таким образом в правительстве рассчитывают поддержать размещение заказов на судостроительных предприятиях региона.

Последует ли рыба за крабом

Изменения по крабам закономерно вызвали вопрос: распространят ли аукционный принцип на другие виды водных биоресурсов? Тем более что в дорожной карте, утвержденной правительством в 2018 году, оставалось поручение ведомствам подготовить предложения в этой сфере.

Высказывания чиновников тоже не прибавляли оптимизма. Например, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко в марте заявил, что идет переход от исторического принципа к аукционному. Речь шла о крабах, но бизнес такие слова встревожили.

Правда, Минсельхоз и Росрыболовство всячески подчеркивали, что не поддерживают аукционы для остальных объектов промысла.

Верна себе оставалась ФАС: ведомство продолжало критиковать исторический принцип распределения квот и называть его чуть ли не главной причиной всех проблем отрасли.

В апреле в Москве собралась Всероссийская конференция работников рыбного хозяйства. Ее участники выступили за исключение пункта о регулярных квотных аукционах из дорожной карты.

Такое поручение дал в июне глава правительства Дмитрий Медведев. ФАС представила проект об исключении пункта, но в то же время предложила распределять не менее 50% объема квот на электронном аукционе, а также отправить на торги увеличенный объем общего допустимого улова.

Госдума и Совет Федерации поспешили заверить, что не поддержат распространение аукционов. Вице-премьер Алексей Гордеев пообещал, что изменения условий закрепления квот на вылов рассматриваться не будут. Но такая гарантия почему-то была дана только на три года.

О том, что выход на торги по другим видам водных биоресурсов не предполагается, в конце декабря вновь заявил журналистам замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Сейчас данный вопрос не обсуждается и никто не прорабатывает его, поэтому пока не планируем», – сказал глава федерального агентства.

Лосось принес полмиллиона

Лососевая путина в этом году обеспечила вылов более 500 тыс. тонн и среди других лет стала одной из самых успешных. В лидерах вновь оказалась Камчатка с уловами более 370 тыс. тонн. Затем следуют Сахалинская область с показателем около 76 тыс. тонн и Хабаровский край, рыбаки которого взяли около 26 тыс. тонн.

Порадовали подходы горбуши на Западную Камчатку, хотя нечетный год считается для побережья «нерыбным». В целом по итогам путины специалисты отметили смещение районов лова горбуши в северном направлении.

Не обошлось и без проблемных моментов, в том числе в организации промысла. Вопросы с оперативностью регулирования возникали в Сахалинской области, Хабаровском крае, дальнейшей настройки требуют и правила рыболовства – обо всем этом говорилось на ноябрьском заседании ДВНПС: осенью Дальневосточный научно-промысловый совет традиционно подводит итоги путины.

Уже идет подготовка к лососевому сезону 2020 года. В этом году вновь планируют организовывать промысел, опираясь на стратегии по регионам. В феврале ДВНПС должен собраться на «промежуточное» заседание по вопросам путины. На этой встрече как раз и собираются обсудить первые планы.

Минувший год также отметился уникальной экспедицией на научно-исследовательском судне «Профессор Кагановский», в рамках которой специалисты разных стран изучали условия зимовки лососей. Такая работа должна помочь в повышении точности прогнозов вылова.

«Прибрежка» перешла на новый формат

С 1 января 2019 года вступил в силу большой блок изменений федерального закона о рыболовстве, принятых в 2016 году. Повысился порог обязательного освоения квот – теперь за два года это не 50%, а уже 70%. Предусмотрены требования к обязательной работе на собственном флоте. Также в прошлом году отрасль прошла через переоформление рыбопромысловых участков на рыболовные.

Изменилось регулирование прибрежного рыболовства. И без проблем не обходится. Рыбаки Мурманской области столкнулись с претензиями контролирующих органов из-за производства на судах продукции из рыбных отходов. Обоснование – она не относится к продукции в живом, свежем и охлажденном виде, как это предусмотрено для «прибрежки».

Вопросы прибрежного рыболовства и береговой переработки предложено обсудить на заседании президиума Госсовета – возможно, руководство страны поддержит такую идею.

Инвестквоты подстраивали под практику

С 2020 года рыбаки впервые смогут приступить к освоению инвестиционных квот. Объемы получили десять компаний: шесть – под береговые предприятия на Дальнем Востоке, три – под заводы в Архангельской и Мурманской областях, одна – под введенное в эксплуатацию на Дальневосточном бассейне судно.

Первый опыт работы по программе инвестквот показал, что механизм нуждается в дальнейшей настройке. Необходимо было предусмотреть возможность внесения изменений в инвестиционный проект, обеспечить более понятный механизм приемки объектов инвестиций. В ноябре правительство внесло в правовую базу изменения, призванные решить эти вопросы. Теперь Минпромторг должен утвердить порядок осуществления контроля за исполнением инвестпроектов.

Сейчас идет очередная кампания по приему заявок на закрепление инвестиционных квот – на этот раз под строительство мало- и среднетоннажных судов под квоты добычи рыбы и морепродуктов на Курилах и Западной Камчатке. Рассчитывая повысить интерес предприятий к строительству этих объектов инвестиций, правительство увеличило по ним доли инвестквот. Правда, изменились и требования к обеспечению реализации проектов.

Обсуждалась в прошлом году и возможность дополнения списка видов водных биоресурсов, по которым выделяются инвестквоты. Причем предложения включить в перечень креветок, трубачей, гребешков, кукумарию и ежа успели вызвать беспокойство у бизнеса.

Ведомства от перспектив дополнения списка не отказываются. Кроме того, в декабре замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что будет изучаться возможность увеличения размера инвестквот для Дальневосточного бассейна.

Власти докладывали об успехах программы. Тем не менее уже обратило на себя внимание отклонение от графика строительства судов. Теперь ведомства совместно с судостроителями будут искать выход из ситуации.

Реформа госконтроля: из тормоза в драйвер

В этом году власти объявили о новом витке реформы госконтроля. Подход выбрали радикальный: по поручению президента с 1 января 2021 года должны прекратить действие все нормативно-правовые акты с требованиями, соблюдение которых проверяется при госконтроле (надзоре). Потом, правда, выяснилось, что исключения все-таки будут.

«Сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям. Остальные сдать в архив», – заявил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. При этом президент призвал не бояться колоссального объема работы и «засучить рукава».

Отсечение неэффективных, избыточных и устаревших требований будет осуществляться с помощью механизма «регуляторной гильотины».

Контроль станет более эффективным в плане снижения социально значимых рисков (для здоровья, жизни и т.д.) и в то же время будет меньше давить на бизнес – такую идею декларируют в правительстве.

Фундаментом для реформы должны стать законы «Об обязательных требованиях в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». В начале декабря правительство внесло их в Госдуму.

С помощью закона об обязательных требованиях как раз и планируется обеспечить реализацию механизма «регуляторной гильотины». Законопроект предусматривает принципы, которым должны отвечать условия, ограничения, запреты и обязанности. Например, они должны готовиться с открытым обсуждением, не противоречить друг другу и не дублироваться.

Планируется, что механизм «регуляторной гильотины» будет применяться к документам не только на федеральном, но и на региональном и муниципальном уровнях.

При этом одна из задач – избавиться от устаревших документов, например, от актов советских времен. Хотя такая зачистка не должна идти без разбора: правительство примет перечень документов, которые не попадут под «регуляторную гильотину».

С помощью закона о госконтроле эта сфера должна, по заверениям властей, превратиться из тормоза в драйвер экономического роста. Правительство обещает риск-ориентированный подход, акцент на профилактику нарушений и цифровизацию.

Один из ключевых вопросов: попадет ли под действие нового закона контроль рыболовства пограничной службой? Пока для этой сферы деятельности сделано исключение.

Для содействия реформе контроля и надзора созданы специальные рабочие группы, в том числе в области рыболовства. Они будут действовать до конца 2020 года – рассматривать предложения госорганов и готовить свои инициативы.

Пограничные вопросы

В январе 2019 года вступили в силу изменения закона о госгранице. Возможность пользоваться «районами укрытия» в территориальном море и внутренних морских водах РФ судам с «закрытой границей» оставили только для перегрузки уловов водных биоресурсов. Встал вопрос, как быть с продукцией.

Ограничения значительно ухудшили условия для работы предприятий, заявили участники Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, собравшейся в апреле в Москве. Отмечено было, что нужно обеспечить возможность осуществлять пересадку людей и получать снабжение в безопасных условиях.

В этом же месяце сенаторы внесли в Госдуму законопроект, призванный решить проблему перегрузов, однако в сентябре он был снят с рассмотрения в связи с тем, что инициаторы его отозвали. Так что пока вопрос остается открытым.

В прошлом году ФСБ также представила проект нового административного регламента по госконтролю в области рыболовства. Документ успел вызвать бурный отклик в отраслевом сообществе. В конце декабря проект обсуждался на совещании в Росрыболовстве, и, по имеющейся информации, часть предложений бизнес-сообщества представители погранслужбы поддержали.

Также в октябре Росрыболовство сообщало, что совместно с погранслужбой подготовит методику для территориальных управлений, чтобы обеспечить согласованность действий и единую трактовку правил рыболовства и других норм законодательства при контроле промысла.

Что изменилось для аквакультуры

Новые законы в 2019 году приняты в сфере аквакультуры. Предприниматели не раз заявляли: без доступа к берегу работать на «морских огородах» невозможно. Теперь вышли законодательные изменения, которые должны решить этот вопрос. Предусматривается, что предприятие, которое занимается товарной аквакультурой на основании договора пользования рыбоводным участком, может получить землю без торгов.

В прошлом году законодатели также выпустили изменения, призванные помочь аквафермерам Республики Крым и Севастополя. Рыбоводы получили возможность без торгов – то есть без аукционов или конкурсов – заключить договор пользования рыбоводным участком на основании тех документов, по которым они работали до включения Крыма в состав России. Приказом Минсельхоза РФ регламентирована процедура получения РВУ.

Также в 2019 году министерство выпустило приказ, позволяющий перейти из режима искусственного воспроизводства на режим пастбищной аквакультуры лососевым рыбоводным заводам. Они получили возможность без торгов получить рыбоводный участок. Этого решения долгое время ждали предприятия Сахалинской области – в островном регионе находится наибольшее число ЛРЗ.

Кроме того, принят федеральный закон, позволяющий распространять режим территорий опережающего развития (ТОР, ТОСЭР) на акватории. По мнению разработчиков, это должно обеспечить стимулы для аквакультуры.

Что требуют от рыбы

В 2018 году ввели обязательную электронную ветеринарную сертификацию. Спустя полгода руководство Минсельхоза и Россельхознадзора заявляло, что результаты успешны. Тем не менее, как показывает общение с предприятиями, вопросы по-прежнему остаются.

С 1 июля 2019 года участников оборота продуктов ожидали новые изменения: начало действовать требование об оформлении ветеринарно-сопроводительных документов на готовую продукцию. Это распространяется и на рыбные товары.

В Россельхознадзоре изменения объяснили необходимостью создать на территории страны эффективную систему отслеживания всего перечня животноводческой продукции.

От регионального до международного масштаба

Минувший год отмечен для отрасли и рядом других важных событий – от бассейного до международного уровня.

Утверждена Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Действие госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» продлено до конца 2024 года. Правительство выпустило документы, регламентирующие вопросы любительской рыбалки, – в рамках нового федерального закона, вступившего в силу с 1 января 2020 года.

Вышли в свет и начали работать обновленные правила рыболовства для Дальневосточного бассейна – важнейшего для отрасли.

Россия ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря – документ, работа над которым велась более 20 лет.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор интернет-портала Fishnews.ru

Январь 2020 г.